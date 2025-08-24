onedio
12 Dev Adamın EuroBasket 2025 Kadrosu Açıklandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
24.08.2025 - 20:58

Türkiye A Milli Basketbol Takımı’nın grubu ve rakipleri Şubat ayında gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi ve hazırlık kampının ardından sıra şampiyonaya geldi..

12 Dev Adam, EuroBasket 2025’te A Grubu’nda mücadele edecek. Türkiye, ev sahibi Letonya’nın yanı sıra Sırbistan, Estonya, Portekiz ve Çekya ile karşılaşacak.

Riga'ya geçecek olan millilerde kadro belirlendi.

Basketbol milli takımında hazırlık kampı tamamlandı.

Litvanya, Karadağ, Çekya ve Almanya ile hazırlık maçları oynayan milliler kampını tamamladı ve EuroBasket 2025 için Riga'ya uçacak. 

Ergin Ataman yolculuk öncesi 12 kişilik kadroyu açıkladı ve kadronun son halini belirledi.

Aday kadroya dahil edilen 3 isim çıkarıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonu, aday kadroya çağrılan Berk İbrahim Uğurlu, Yiğit Arslan ve Yiğitcan Saybir’in şampiyona kadrosuna dahil edilmediğini açıkladı.

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Takım kadrosunda şu oyuncular yer aldı: Adem Bona, Alperen Şengün, Cedi Osman, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Onuralp Bitim, Ömer Faruk Yurtseven, Sertaç Şanlı, Shane Larkin ve Şehmus Hazer.

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
