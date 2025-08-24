12 Dev Adamın EuroBasket 2025 Kadrosu Açıklandı
Türkiye A Milli Basketbol Takımı’nın grubu ve rakipleri Şubat ayında gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi ve hazırlık kampının ardından sıra şampiyonaya geldi..
12 Dev Adam, EuroBasket 2025’te A Grubu’nda mücadele edecek. Türkiye, ev sahibi Letonya’nın yanı sıra Sırbistan, Estonya, Portekiz ve Çekya ile karşılaşacak.
Riga'ya geçecek olan millilerde kadro belirlendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Basketbol milli takımında hazırlık kampı tamamlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aday kadroya dahil edilen 3 isim çıkarıldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın