Dünyanın En Yaşlı İnsanı 117 Yaşına Girdi

BBC'nin aktardığına göre dünyanın en yaşlı yaşayan insanı, cuma günü Surrey'de ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte 117. yaş gününü kutladı. Lightwater'daki bir bakımevinde yaşayan Ethel Caterham, Brezilyalı rahibe Rahibe Inah Canabarro Lucas'ın 116 yaşında vefatının ardından Nisan 2025'te 'dünyanın en yaşlı insanı' olmuştu.

Ethel'in bir doğum gününü daha geçirmesiyle, yaşayan en yaşlı insanın yaşı 117 oldu. Ethel, Guinness Dünya Rekorları'na göre, 2020 yılında 110 yaşında Covid-19'a yakalandıktan sonra hastalığı atlatan en yaşlı insanlardan biri olmayı başardı.

Sekiz kardeşten yedinci olan Ethel'in bir kız kardeşi daha 100 yaşını aştı. (104 yaşında öldü) Ethel'in kocası 1976 yılında, çiftin ikiz çocukları da annelerinden önce vefat etti.