Dünyanın En Yaşlı İnsanı 117 Yaşına Girdi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Dünyanın 'yaşayan' en yaşlı insanı, tam 117 yaşına girdi. Geçtiğimiz günlerde ailesi ve arkadaşlarıyla doğum gününü kutlayan Ethel Caterham, ayrıca Guinness Dünya Rekorları'na da adını yazdırmıştı.
Sekiz kardeşin yedincisi olan Ethel, bugüne kadar birçok tarihi olaya tanıklık etti, iki dünya savaşını da gördü.
Kaynak: BBC
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünyanın en yaşlı insanı 117 yaşında.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kral Charles, 116 yaşına giren Ethel'ı ziyaret etmişti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın