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Dünyanın En Yaşlı İnsanı 117 Yaşına Girdi

Dünyanın En Yaşlı İnsanı 117 Yaşına Girdi

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
21.08.2026 - 14:51
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Dünyanın 'yaşayan' en yaşlı insanı, tam 117 yaşına girdi. Geçtiğimiz günlerde ailesi ve arkadaşlarıyla doğum gününü kutlayan Ethel Caterham, ayrıca Guinness Dünya Rekorları'na da adını yazdırmıştı. 

Sekiz kardeşin yedincisi olan Ethel, bugüne kadar birçok tarihi olaya tanıklık etti, iki dünya savaşını da gördü.

Kaynak: BBC

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Dünyanın en yaşlı insanı 117 yaşında.

Dünyanın en yaşlı insanı 117 yaşında.

BBC'nin aktardığına göre dünyanın en yaşlı yaşayan insanı, cuma günü Surrey'de ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte 117. yaş gününü kutladı. Lightwater'daki bir bakımevinde yaşayan Ethel Caterham,  Brezilyalı rahibe Rahibe Inah Canabarro Lucas'ın 116 yaşında vefatının ardından Nisan 2025'te 'dünyanın en yaşlı insanı' olmuştu.

Ethel'in bir doğum gününü daha geçirmesiyle, yaşayan en yaşlı insanın yaşı 117 oldu. Ethel, Guinness Dünya Rekorları'na göre, 2020 yılında 110 yaşında Covid-19'a yakalandıktan sonra hastalığı atlatan en yaşlı insanlardan biri olmayı başardı.

Sekiz kardeşten yedinci olan Ethel'in bir kız kardeşi daha 100 yaşını aştı. (104 yaşında öldü) Ethel'in kocası 1976 yılında, çiftin ikiz çocukları da annelerinden önce vefat etti.

Kral Charles, 116 yaşına giren Ethel'ı ziyaret etmişti.

Kral Charles, 116 yaşına giren Ethel'ı ziyaret etmişti.

Ethel, uzun bir süre sağlıklı bir şekilde yaşadı. 97 yaşına geldiğinde bile hala araba kullanabiliyordu. 116. doğum gününde Kral Charles, kendisini ziyaret etmişti. 

Görüşmeleri sırasında, 1969'da 21 yaşındayken Galler Prensi olarak taç giyme törenini hatırlatarak ona şöyle demişti: 'Bütün kızlar sana aşıktı ve seninle evlenmek istiyordu.'

Guinness Dünya Rekorları'na göre, gelmiş geçmiş en yaşlı insan unvanı hala 1997'de 122 yıl 164 gün yaşayarak vefat eden Fransız Jeanne Calment'e ait.

Bu rekorun ne zaman, kim tarafından kırılacağı ise merak konusu.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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