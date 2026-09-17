Kyrie Irving Hayatını Kaybeden Filistinli Çocuğun İsmini Yazan Sporcunun Cezasını Üstlendi

Konu sosyal medyada yayılınca devreye Dallas Mavericks'in yıldız oyun kurucusu Kyrie Irving girdi. Aaron Wilson'ın haberini alıntılayan Irving, kısa ve net bir cümleyle 'Onun cezasını ben hallederim' yazarak Al-Shaair'in 11.492 dolarlık cezasını üstleneceğini duyurdu.

Irving, yıllardır Filistin davasına destek veren isimlerin başında geliyor; basın toplantılarına kefiyeyle çıkması, Gazzeli çocuklar için başlattığı bağış kampanyaları ve öldürülen gazetecileri anma paylaşımlarıyla biliniyor. Al-Shaair ise daha önce yaptığı bir açıklamada bu konudaki motivasyonunu şöyle özetlemişti: 'Platformum Filistin'deki ailelere birazcık da olsa umut taşıyabiliyorsa, kullanmak istediğim şey de bu.'