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Kyrie Irving Hayatını Kaybeden Filistinli Çocuğun İsmini Yazan Sporcunun Cezasını Üstlendi

Kyrie Irving Hayatını Kaybeden Filistinli Çocuğun İsmini Yazan Sporcunun Cezasını Üstlendi

Filistin Gazze
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
17.09.2026 - 11:56
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Houston Texans'ın Pro Bowl'a seçilen orta lineback'i Azeez Al-Shaair, geçtiğimiz pazar günü Buffalo Bills karşısında oynadığı maçta gözünün altına 2024'te Gazze'de İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden 5 yaşındaki Hind Rajab'ın adını yazdı. NFL, formada ve ekipmanda önceden onaylanmamış kişisel mesajları yasaklayan kuralı gerekçe göstererek oyuncuya 11.492 dolar ceza kesti. Bu, Al-Shaair'in aynı gerekçeyle aldığı ikinci ceza oldu; geçtiğimiz sezon playoff maçında gözünün altına yazdığı 'Stop the Genocide' mesajı için de benzer bir yaptırımla karşılaşmıştı. Konuyla ilgili paylaşım kısa sürede 150 binin üzerinde görüntülenme aldı. Haber sosyal medyada geniş yankı bulurken NBA yıldızı Kyrie Irving de sessiz kalmadı.

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Al-Shaair'e Kesilen Ceza NFL İçtihadı Gereği İkinci Kez Uygulandı

Al-Shaair'e Kesilen Ceza NFL İçtihadı Gereği İkinci Kez Uygulandı

Hind Rajab, 2024 yılının Ocak ayında Gazze'de ailesiyle birlikte bulunduğu bir araçta İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu altı aile üyesiyle birlikte hayatını kaybetmişti. Olay uluslararası kamuoyunda geniş tepki toplamış, İsrail ordusu daha sonra araca ateş açıldığını doğrulayarak bir soruşturma başlattığını duyurmuştu.

Suudi Arabistan'da büyüyen ve lise yıllarında evsiz kaldığı bir dönemi de yaşayan Müslüman linebacker, aktivizmini yıllardır sahaya taşıyor. NFL'in oyunculara sosyal sorumluluk kampanyaları için kramponlarını özelleştirme imkânı tanıyan 'My Cause, My Cleats' programında da defalarca Filistin temalı tasarımlar kullandı. Al-Shaair, geçen sezon playoff'ta Pittsburgh Steelers maçında gözünün altına yazdığı 'Stop the Genocide' mesajı yüzünden de benzer bir cezayla karşılaşmıştı.

Kyrie Irving: 'Onun Cezasını Ben Hallederim'

Kyrie Irving: 'Onun Cezasını Ben Hallederim'

Konu sosyal medyada yayılınca devreye Dallas Mavericks'in yıldız oyun kurucusu Kyrie Irving girdi. Aaron Wilson'ın haberini alıntılayan Irving, kısa ve net bir cümleyle 'Onun cezasını ben hallederim' yazarak Al-Shaair'in 11.492 dolarlık cezasını üstleneceğini duyurdu.

Irving, yıllardır Filistin davasına destek veren isimlerin başında geliyor; basın toplantılarına kefiyeyle çıkması, Gazzeli çocuklar için başlattığı bağış kampanyaları ve öldürülen gazetecileri anma paylaşımlarıyla biliniyor. Al-Shaair ise daha önce yaptığı bir açıklamada bu konudaki motivasyonunu şöyle özetlemişti: 'Platformum Filistin'deki ailelere birazcık da olsa umut taşıyabiliyorsa, kullanmak istediğim şey de bu.'

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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