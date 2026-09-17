Kyrie Irving Hayatını Kaybeden Filistinli Çocuğun İsmini Yazan Sporcunun Cezasını Üstlendi
Houston Texans'ın Pro Bowl'a seçilen orta lineback'i Azeez Al-Shaair, geçtiğimiz pazar günü Buffalo Bills karşısında oynadığı maçta gözünün altına 2024'te Gazze'de İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden 5 yaşındaki Hind Rajab'ın adını yazdı. NFL, formada ve ekipmanda önceden onaylanmamış kişisel mesajları yasaklayan kuralı gerekçe göstererek oyuncuya 11.492 dolar ceza kesti. Bu, Al-Shaair'in aynı gerekçeyle aldığı ikinci ceza oldu; geçtiğimiz sezon playoff maçında gözünün altına yazdığı 'Stop the Genocide' mesajı için de benzer bir yaptırımla karşılaşmıştı. Konuyla ilgili paylaşım kısa sürede 150 binin üzerinde görüntülenme aldı. Haber sosyal medyada geniş yankı bulurken NBA yıldızı Kyrie Irving de sessiz kalmadı.
Al-Shaair'e Kesilen Ceza NFL İçtihadı Gereği İkinci Kez Uygulandı
Kyrie Irving: 'Onun Cezasını Ben Hallederim'
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