Merkür Satürn Karşı Karşıya: 3 Gün Boyunca Cevap "Hayır" Olabilir!

Merkür ile Satürn arasındaki karşıtlık, astrolojide düşüncelerin ve iletişimin daha kontrollü, temkinli ve ağır ilerlediği zamanlarla ilişkilendiriliyor. Önümüzdeki yaklaşık 3 günlük süreçte bir telefonun cevabını beklemek, birinden onay almak veya önemli bir konuda karşılıklı anlaşmaya varmak normalden uzun sürebilir.

Dinçer Güner'in yorumları da özellikle bu noktaya dikkat çekiyor. Söylenen bir sözün karşı tarafta beklenenden farklı anlaşılması, konuşmaların kolayca ilerlememesi ya da insanların kendilerini ifade ederken daha fazla zorlanması mümkün.

Bu dönemde iş tarafında da beklemeye alınan projeler, yeniden düzenlenmesi istenen dosyalar veya eksik bir belge nedeniyle geciken süreçler karşımıza çıkabilir. Kısacası, hataların arttığı ve 'Hayır' cevabının kulaklarımızda yankılandığı 3 güne hazır olmalıyız.

Zihin de Fazla Çalışabilir

Merkür-Satürn karşıtlığının bir başka tarafı ise insanın kendi düşünceleriyle kurduğu iletişim. Bir hata yapma ihtimali üzerine uzun uzun düşünmek, söylenen bir cümleyi tekrar tekrar kafada çevirmek veya henüz gerçekleşmemiş bir problemin bütün senaryolarını kurmak mümkün.

İlişkilerde de geçmişten kalan bir konuşmanın yeniden açılması şaşırtıcı olmayabilir. Daha önce ertelenen bir karar, tutulmayan bir söz veya “sonra konuşuruz” denilerek kapatılan bir mesele yeniden gündeme gelebilir.