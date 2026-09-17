Merkür Satürn Karşı Karşıya: 3 Gün Boyunca Cevap "Hayır" Olabilir!
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Enerjisi bir an bile durulmayan Eylül ayında şimdi de Merkür ile Satürn karşı karşıya geliyor. Yaklaşık 3 gün etkili olacak bu gökyüzü olayı, iletişimde gecikmeleri, ağır ilerleyen konuşmaları ve beklenen cevapların uzamasını gündeme getirebilir. Ünlü astrolog Dinçer Güner de bu süreçte iletişim sorunlarına ve 'Hayır' cevabına işaret etti.
İşte detaylar.
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Merkür Satürn Karşıtlığı İletişimi Zorlayabilir
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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