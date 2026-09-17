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Merkür Satürn Karşı Karşıya: 3 Gün Boyunca Cevap "Hayır" Olabilir!

Merkür Satürn Karşı Karşıya: 3 Gün Boyunca Cevap "Hayır" Olabilir!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
17.09.2026 - 11:33
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Enerjisi bir an bile durulmayan Eylül ayında şimdi de Merkür ile Satürn karşı karşıya geliyor. Yaklaşık 3 gün etkili olacak bu gökyüzü olayı, iletişimde gecikmeleri, ağır ilerleyen konuşmaları ve beklenen cevapların uzamasını gündeme getirebilir. Ünlü astrolog Dinçer Güner de bu süreçte iletişim sorunlarına ve 'Hayır' cevabına işaret etti.

İşte detaylar.

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Merkür Satürn Karşıtlığı İletişimi Zorlayabilir

Merkür Satürn Karşıtlığı İletişimi Zorlayabilir

Merkür ile Satürn arasındaki karşıtlık, astrolojide düşüncelerin ve iletişimin daha kontrollü, temkinli ve ağır ilerlediği zamanlarla ilişkilendiriliyor. Önümüzdeki yaklaşık 3 günlük süreçte bir telefonun cevabını beklemek, birinden onay almak veya önemli bir konuda karşılıklı anlaşmaya varmak normalden uzun sürebilir.

Dinçer Güner'in yorumları da özellikle bu noktaya dikkat çekiyor. Söylenen bir sözün karşı tarafta beklenenden farklı anlaşılması, konuşmaların kolayca ilerlememesi ya da insanların kendilerini ifade ederken daha fazla zorlanması mümkün.

Bu dönemde iş tarafında da beklemeye alınan projeler, yeniden düzenlenmesi istenen dosyalar veya eksik bir belge nedeniyle geciken süreçler karşımıza çıkabilir. Kısacası, hataların arttığı ve 'Hayır' cevabının kulaklarımızda yankılandığı 3 güne hazır olmalıyız. 

Zihin de Fazla Çalışabilir

Merkür-Satürn karşıtlığının bir başka tarafı ise insanın kendi düşünceleriyle kurduğu iletişim. Bir hata yapma ihtimali üzerine uzun uzun düşünmek, söylenen bir cümleyi tekrar tekrar kafada çevirmek veya henüz gerçekleşmemiş bir problemin bütün senaryolarını kurmak mümkün.

İlişkilerde de geçmişten kalan bir konuşmanın yeniden açılması şaşırtıcı olmayabilir. Daha önce ertelenen bir karar, tutulmayan bir söz veya “sonra konuşuruz” denilerek kapatılan bir mesele yeniden gündeme gelebilir.

Bu 4 Burç Daha Fazla Yorulabilir

Bu 4 Burç Daha Fazla Yorulabilir

Merkür iletişimin temel göstergelerinden biri olduğu için bu karşıtlıkta İkizler ve Başak doğrudan dikkat çekiyor. Akrep ve Balık ise Merkür'ün su gruplarındaki etkisini daha farklı yaşayabilir.

İkizler

İkizler için birkaç gün boyunca cevap beklemek ve iletişim trafiğini yönetmek yorucu olabilir. Bir mesajın karşılığını alamamak, bir görüşmenin ertelenmesi veya bir işin karşı taraftan gelecek bilgi yüzünden ilerlememesi can sıkabilir. Üstelik aynı anda çok fazla şeyi çözmeye çalışmak zihinsel yükü daha da artırabilir.

Başak

Başak burçları bu süreçte özellikle detaylara takılabilir. Gönderilen bir mail, hazırlanan bir dosya veya yapılacak bir başvuru tekrar tekrar kontrol edilebilir. İşin doğrusu elbette ayrıntıları gözden geçirmek ancak her küçük ihtimali problem haline getirmek gereksiz bir stres yaratabilir.

Akrep

Akrep cephesinde konu daha çok konuşulmayanlar olabilir. Birinin neden sustuğunu, neden geç cevap verdiğini veya aslında ne demek istediğini fazla düşünmek mümkün. İlişkilerde geçmişten kalan bir mesele yeniden açılırsa, üstünü kapatmak yerine neyin gerçekten sorun olduğunu anlamaya çalışmak daha önemli hale gelebilir.

Balık

Balık burçları için iletişimdeki belirsizlikler normalden daha fazla kafa karıştırabilir. Özellikle karşı taraf açık konuşmadığında boşlukları kendi düşünceleriyle doldurmamaya dikkat etmek gerekiyor. İş ve özel hayat arasında verilen bir karar da birkaç kez yeniden düşünülebilir; aceleyle sonuçlandırmak yerine biraz zaman tanımak daha sağlıklı olabilir.

Yine de Merkür-Satürn karşıtlığının bu birkaç günlük etkisinde her geciken cevap kötü haber anlamına gelmiyor. Bazı konuşmaların yavaşlaması, bazı kararların yeniden değerlendirilmesi veya eksiklerin fark edilmesi için zaman yaratabilir.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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