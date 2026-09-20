Uluslararası Fon Yöneticisi Einhorn'dan Altın İçin İddialı Öngörü: Nasdaq'ı Geride Bırakabilir

Ocak ve şubat aylarındaki hızlı yükselişin ardından fiyatlar bir süre yatay seyredebilir. Einhorn kısa vadede aynı hızda bir yükseliş beklemiyor. Altının bir yıl, hatta bir buçuk yıl boyunca kayda değer bir hareket göstermemesi onu şaşırtmayacak. Son zirveden sonraki geri çekilmeyi de uzun vadeli tezini bozan bir gelişme olarak görmüyor.