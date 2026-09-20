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Uluslararası Fon Yöneticisi Einhorn'dan Altın İçin İddialı Öngörü: Nasdaq'ı Geride Bırakabilir

Uluslararası Fon Yöneticisi Einhorn'dan Altın İçin İddialı Öngörü: Nasdaq'ı Geride Bırakabilir

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
20.09.2026 - 16:24
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Greenlight Capital kurucusu David Einhorn altın için iddialı bir tahminde bulundu. Fon yöneticisine göre altın, önümüzdeki 3 ila 5 yılda Nasdaq'ı büyük farkla geride bırakabilir. Einhorn bu görüşün arkasında ABD'nin bütçe açığını ve dolardan uzaklaşma eğilimini gösteriyor. Karşı tarafta ise yapay zeka yatırımlarının teknoloji devlerine yükleyebileceği maliyet baskısı var.

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Einhorn'a göre altın kısa vadede hız kesip uzun bir süre durgunluğa girebilir.

Einhorn'a göre altın kısa vadede hız kesip uzun bir süre durgunluğa girebilir.

Ocak ve şubat aylarındaki hızlı yükselişin ardından fiyatlar bir süre yatay seyredebilir. Einhorn kısa vadede aynı hızda bir yükseliş beklemiyor. Altının bir yıl, hatta bir buçuk yıl boyunca kayda değer bir hareket göstermemesi onu şaşırtmayacak. Son zirveden sonraki geri çekilmeyi de uzun vadeli tezini bozan bir gelişme olarak görmüyor.

Einhorn altın tezini dolardan uzaklaşma, bütçe açığı ve merkez bankası rezerv tercihleriyle temellendiriyor.

Einhorn altın tezini dolardan uzaklaşma, bütçe açığı ve merkez bankası rezerv tercihleriyle temellendiriyor.

Einhorn'un tezinin merkezinde dolardan uzaklaşma eğilimi var. ABD'nin bütçe açığını GSYH'nin yüzde 3'üne indirme hedefine nasıl ulaşılacağını göremediğini söylüyor. Rusya'nın döviz rezervlerinin 2022'de Batılı ülkelerce dondurulması, bazı ülkelerin dolar rezervini sorgulamasına yol açtı. Einhorn altını 2008-2009 krizinden beri taşıyor, bugün fonun en büyük makro pozisyonu yine altın.

Einhorn, yapay zeka yatırımlarının teknoloji şirketlerine getirdiği maliyet baskısını altının lehine bir gelişme sayıyor.

Einhorn, yapay zeka yatırımlarının teknoloji şirketlerine getirdiği maliyet baskısını altının lehine bir gelişme sayıyor.

Einhorn'un bakışının diğer ucunda büyük teknoloji şirketleri var. Yapay zeka yarışı teknoloji şirketlerinin düşük maliyetli iş modelini sermaye yoğun bir yapıya dönüştürüyor. Veri merkezi yatırımları şimdilik bilançoda varlık görünüyor, ilerleyen yıllarda artacak amortisman giderleri kârları baskılayabilir. Einhorn belirli bir fiyat hedefi vermiyor, altının önümüzdeki 3-5 yılda Nasdaq'ı büyük farkla geçebileceğini düşünüyor.

*Haberde yer alan görüş ve bilgiler haber amaçlı ve ilgili kişinin düşünceleridir. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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