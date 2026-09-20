Uluslararası Fon Yöneticisi Einhorn'dan Altın İçin İddialı Öngörü: Nasdaq'ı Geride Bırakabilir
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Greenlight Capital kurucusu David Einhorn altın için iddialı bir tahminde bulundu. Fon yöneticisine göre altın, önümüzdeki 3 ila 5 yılda Nasdaq'ı büyük farkla geride bırakabilir. Einhorn bu görüşün arkasında ABD'nin bütçe açığını ve dolardan uzaklaşma eğilimini gösteriyor. Karşı tarafta ise yapay zeka yatırımlarının teknoloji devlerine yükleyebileceği maliyet baskısı var.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Einhorn'a göre altın kısa vadede hız kesip uzun bir süre durgunluğa girebilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Einhorn altın tezini dolardan uzaklaşma, bütçe açığı ve merkez bankası rezerv tercihleriyle temellendiriyor.
Einhorn, yapay zeka yatırımlarının teknoloji şirketlerine getirdiği maliyet baskısını altının lehine bir gelişme sayıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın