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Yaşam
Terapistler Açıkladı: Daha İyi Bir Arkadaş Olmanın 5 Basit Yolu

Terapistler Açıkladı: Daha İyi Bir Arkadaş Olmanın 5 Basit Yolu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
21.09.2026 - 22:43
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Güçlü arkadaşlıklar sadece ruh halimizi değil, fiziksel sağlığımızı da doğrudan etkiliyor. Uzmanlara göre iyi bir arkadaş olmak doğuştan gelen bir yetenek değil, zamanla geliştirilebilen bir beceri. Psikolog Dr. Andrew Kahn ve psikiyatrist Dr. Alex Dimitriu, gerçekten değerli dostluklar kurmanın sırrının büyük jestlerde değil küçük ve tutarlı davranışlarda gizli olduğunu söylüyor. Peki bir arkadaşı iyi yapan şey tam olarak ne, hangi davranışlar bir dostluğu zehirliyor ve zor zamanlarda yanında olmak nasıl mümkün oluyor? Uzmanların önerdiği pratik adımlar, dostluklarınızı güçlendirmenin yanı sıra kendi ruh sağlığınıza da katkı sağlayabilir.

Kaynak: https://www.verywellmind.com/how-to-b...
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İyi Bir Arkadaş Olmanın Sırrı Ne?

İyi Bir Arkadaş Olmanın Sırrı Ne?

Uzmanlara göre iyi bir arkadaş olmak, her zaman doğru sözü bulmak ya da unutulmaz doğum günü partileri düzenlemekle ilgili değil. İşin özü; orada olmak, merak etmek ve tutarlı davranmaktan geçiyor. Understood.org'da davranış değişikliği alanında görev yapan psikolog Dr. Andrew Kahn, 'Arkadaş olmak, karşındaki kişinin yanında bulunmak, farkında olmak ve kabullenmekle ilgilidir' diyor.

Peki bunu günlük hayata nasıl yansıtmalı? Terapistlerin önerdiği beş basit adım var: Konuşmaktan çok dinlemek, karşınızdaki kişiyi yargılamadan hislerini onaylamak, uzun sohbetler yerine kısa bir 'Seni düşünüyorum, nasılsın?' mesajıyla düzenli olarak hatırlatmada bulunmak, arkadaşınızın küçük büyük her başarısını içtenlikle kutlamak ve en önemlisi, onun sınırlarına saygı göstermek.

Menlo Park Psikiyatri ve Uyku Tıbbı Merkezi'nin kurucusu psikiyatrist Dr. Alex Dimitriu da bu görüşe katılıyor: 'İyi bir arkadaş, ortaya çıkan, iyi dinleyen, sevinçlerini paylaşan ve yargılamadan zorluklarında yanınızda duran kişidir.'

Güçlü Dostluklar Ömrü Uzatıyor: Bilim Bunu Kanıtladı

Güçlü Dostluklar Ömrü Uzatıyor: Bilim Bunu Kanıtladı

Güçlü arkadaşlıkların sadece moral vermekle kalmadığı, gerçek anlamda sağlığı koruduğu bilimsel olarak da destekleniyor. 1938'den bu yana sürdürülen ve dünyanın en uzun soluklu mutluluk araştırması kabul edilen Harvard Yetişkin Gelişimi Çalışması, ilişkilerin kalitesinin uzun vadeli mutluluk ve sağlığın en güçlü göstergesi olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre güçlü sosyal bağları olan kişilerde kronik hastalık ve bilişsel gerileme oranları daha düşük, yaşam süresi ise daha uzun.

2022 yılında yapılan bir araştırma, güçlü arkadaşlıkların çocukluk travmalarının etkilerine karşı güçlü bir tampon görevi görebildiğini gösterdi. Buna karşın yalnızlığın etkisi son derece ciddi: ABD Sağlık Bakanlığı'nın 2023 tarihli bir raporuna göre sosyal izolasyon, günde 15 sigara içmeye eş değer bir ölüm riskiyle ilişkilendiriliyor. Türkiye'de de benzer bir tablo var; bazı araştırmalara göre 18-25 yaş grubunda yalnızlık oranı yüzde 60'lara kadar çıkabiliyor.

Uzmanlar, sadece kalabalık içinde olmanın yetmediğini, asıl belirleyici olanın ilişkilerin niteliği olduğunu vurguluyor.

Bu Davranışlar Arkadaşlığınızı Zehirliyor Olabilir

Bu Davranışlar Arkadaşlığınızı Zehirliyor Olabilir

Bazen 'yardım ediyorum' sandığımız davranışlar, aslında bir arkadaşlığa zarar verebiliyor. Uzmanlar aşırı yargılayıcı olmaktan, karşı tarafın niyetleri hakkında varsayımlarda bulunmaktan ve sohbeti sürekli kendi hikayenize çevirmekten kaçınılması gerektiğini söylüyor. Dr. Dimitriu özellikle 'örtülü sözleşmeler' konusunda uyarıyor: Dile getirilmemiş beklentiler yerine ihtiyaçların açıkça konuşulması gerekiyor. Bir diğer önemli nokta da istenmeden tavsiye vermemek; arkadaşınız açıkça sormadıkça, çözüm üretmek yerine dinlemeye ve onaylamaya odaklanmak daha sağlıklı.

Ruh sağlığı zorlukları yaşayan bir arkadaşı desteklerken de benzer bir denge gerekiyor. Dr. Kahn, en yardımcı olan arkadaşın dinleyen, hisleri onaylayan ve karşı taraf sormadıkça tavsiye vermeyen kişi olduğunu belirtiyor. Eğer arkadaşınız kendini geri çekiyor, işini aksatıyor ya da umutsuzluktan bahsediyorsa, onu nazikçe profesyonel destek almaya yönlendirmek önemli bir adım olabilir.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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