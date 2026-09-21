Terapistler Açıkladı: Daha İyi Bir Arkadaş Olmanın 5 Basit Yolu
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Kaynak: https://www.verywellmind.com/how-to-b...
Güçlü arkadaşlıklar sadece ruh halimizi değil, fiziksel sağlığımızı da doğrudan etkiliyor. Uzmanlara göre iyi bir arkadaş olmak doğuştan gelen bir yetenek değil, zamanla geliştirilebilen bir beceri. Psikolog Dr. Andrew Kahn ve psikiyatrist Dr. Alex Dimitriu, gerçekten değerli dostluklar kurmanın sırrının büyük jestlerde değil küçük ve tutarlı davranışlarda gizli olduğunu söylüyor. Peki bir arkadaşı iyi yapan şey tam olarak ne, hangi davranışlar bir dostluğu zehirliyor ve zor zamanlarda yanında olmak nasıl mümkün oluyor? Uzmanların önerdiği pratik adımlar, dostluklarınızı güçlendirmenin yanı sıra kendi ruh sağlığınıza da katkı sağlayabilir.
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İyi Bir Arkadaş Olmanın Sırrı Ne?
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Bu Davranışlar Arkadaşlığınızı Zehirliyor Olabilir
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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