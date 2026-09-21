Terapistler Açıkladı: Daha İyi Bir Arkadaş Olmanın 5 Basit Yolu

Uzmanlara göre iyi bir arkadaş olmak, her zaman doğru sözü bulmak ya da unutulmaz doğum günü partileri düzenlemekle ilgili değil. İşin özü; orada olmak, merak etmek ve tutarlı davranmaktan geçiyor. Understood.org'da davranış değişikliği alanında görev yapan psikolog Dr. Andrew Kahn, 'Arkadaş olmak, karşındaki kişinin yanında bulunmak, farkında olmak ve kabullenmekle ilgilidir' diyor.

Peki bunu günlük hayata nasıl yansıtmalı? Terapistlerin önerdiği beş basit adım var: Konuşmaktan çok dinlemek, karşınızdaki kişiyi yargılamadan hislerini onaylamak, uzun sohbetler yerine kısa bir 'Seni düşünüyorum, nasılsın?' mesajıyla düzenli olarak hatırlatmada bulunmak, arkadaşınızın küçük büyük her başarısını içtenlikle kutlamak ve en önemlisi, onun sınırlarına saygı göstermek.

Menlo Park Psikiyatri ve Uyku Tıbbı Merkezi'nin kurucusu psikiyatrist Dr. Alex Dimitriu da bu görüşe katılıyor: 'İyi bir arkadaş, ortaya çıkan, iyi dinleyen, sevinçlerini paylaşan ve yargılamadan zorluklarında yanınızda duran kişidir.'