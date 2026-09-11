Klinik Psikolog Araştırdı: Latte Sevenlerin Ortak Özelliği 'Hayır' Diyememek

Durvasula'nın anketinde en net portre sade kahve içenlerde ortaya çıkıyor. Bu gruptaki insanlar verimli, işi uzatmayan ve sadeliği seven tipler olarak tanımlanıyor: ne şeker, ne süt, ne köpük. Aynı tanımın gölgeli tarafı da var; araştırmaya göre sade kahve içenler alışkanlıklarında biraz katı olabiliyor ve zaman zaman huysuzlaşıyor.

İşin ilginç kısmı bu huysuzluğun kişilikle değil biyolojiyle açıklanabilmesi. Northwestern Üniversitesi'nden Marilyn Cornelis'in yürüttüğü ve Scientific Reports dergisinde yayımlanan araştırma, sade kahve ile bitter çikolatayı sevenler arasında genetik bir ortaklık buldu.

Ama mesele tat algısı değil.

Cornelis bunu şöyle anlatıyor: 'Bu kişiler kafeini daha hızlı metabolize ediyor, dolayısıyla uyarıcı etkisi de daha hızlı geçiyor. Bu yüzden daha fazla içmeleri gerekiyor.' Yani acılığı sevmiyorlar; acılığı aldıkları uyarıcı etkiyle eşleştirmeyi öğrenmiş oluyorlar. Etkinin çabuk geçmesi de anketteki o asabi tabloyu açıklıyor.