Klinik Psikolog Araştırdı: Latte Sevenlerin Ortak Özelliği 'Hayır' Diyememek
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Kahve siparişinin insanı ele verdiği fikri yeni değil; sade içeni sert, latte içeni tatlı sanma alışkanlığı neredeyse kahvenin kendisi kadar eski.
Peki bunun bilimsel bir karşılığı var mı?
Kaliforniyalı klinik psikolog Ramani Durvasula'nın 1.000 kişiyle yürüttüğü araştırma, gıda tercihleri ile kişilik arasında birtakım örüntüler buldu ve kahve de bunlardan biri. Üstelik sade kahve tercihinin ardında kişilikten tamamen bağımsız, genetik bir açıklama da çıktı.
Gelin, detaylara bakalım.
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Sade Kahve Tercihi Damak Zevkiyle İlgili Değil
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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