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Klinik Psikolog Araştırdı: Latte Sevenlerin Ortak Özelliği 'Hayır' Diyememek

Klinik Psikolog Araştırdı: Latte Sevenlerin Ortak Özelliği 'Hayır' Diyememek

psikoloji kahve
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
11.09.2026 - 11:45
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Kahve siparişinin insanı ele verdiği fikri yeni değil; sade içeni sert, latte içeni tatlı sanma alışkanlığı neredeyse kahvenin kendisi kadar eski. 

Peki bunun bilimsel bir karşılığı var mı?

Kaliforniyalı klinik psikolog Ramani Durvasula'nın 1.000 kişiyle yürüttüğü araştırma, gıda tercihleri ile kişilik arasında birtakım örüntüler buldu ve kahve de bunlardan biri. Üstelik sade kahve tercihinin ardında kişilikten tamamen bağımsız, genetik bir açıklama da çıktı. 

Gelin, detaylara bakalım.

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Sade Kahve Tercihi Damak Zevkiyle İlgili Değil

Sade Kahve Tercihi Damak Zevkiyle İlgili Değil

Durvasula'nın anketinde en net portre sade kahve içenlerde ortaya çıkıyor. Bu gruptaki insanlar verimli, işi uzatmayan ve sadeliği seven tipler olarak tanımlanıyor: ne şeker, ne süt, ne köpük. Aynı tanımın gölgeli tarafı da var; araştırmaya göre sade kahve içenler alışkanlıklarında biraz katı olabiliyor ve zaman zaman huysuzlaşıyor.

İşin ilginç kısmı bu huysuzluğun kişilikle değil biyolojiyle açıklanabilmesi. Northwestern Üniversitesi'nden Marilyn Cornelis'in yürüttüğü ve Scientific Reports dergisinde yayımlanan araştırma, sade kahve ile bitter çikolatayı sevenler arasında genetik bir ortaklık buldu. 

Ama mesele tat algısı değil. 

Cornelis bunu şöyle anlatıyor: 'Bu kişiler kafeini daha hızlı metabolize ediyor, dolayısıyla uyarıcı etkisi de daha hızlı geçiyor. Bu yüzden daha fazla içmeleri gerekiyor.' Yani acılığı sevmiyorlar; acılığı aldıkları uyarıcı etkiyle eşleştirmeyi öğrenmiş oluyorlar. Etkinin çabuk geçmesi de anketteki o asabi tabloyu açıklıyor.

Latte ve Cappuccino Sevenler Kendi İhtiyaçlarını En Sona Bırakıyor

Latte ve Cappuccino Sevenler Kendi İhtiyaçlarını En Sona Bırakıyor

Kahve yelpazesinin diğer ucunda sütlü ve köpüklü siparişler var. Durvasula'nın bulgularına göre latte ve cappuccino tercih edenler sıcak, açık ve cömert insanlar. Bir işin ucundan tutmak için ilk gönüllü olan, masadaki herkesin kahvesini soran, kalabalığı bir arada tutan tip genelde bu gruptan çıkıyor.

Ayrıca, araştırmanın değindiği farklı bir nokta daha var: Bu insanlar kolayca hoşnut etme moduna geçiyor. Kendi ihtiyaçlarını listenin en sonuna koyuyor, hep başkalarının yardımına koşuyorlar.

Profesöre Göre Buzlu Kahve 'Gazsız Bir Meşrubata' Dönüştü

Profesöre Göre Buzlu Kahve 'Gazsız Bir Meşrubata' Dönüştü

Buzlu kahve içenler araştırmada spontane, hayal gücü yüksek ve çocuksu bir yanı olan insanlar olarak çıkıyor. Son dakika planlarına 'tamam' diyen, anı yaşayan tip. Fakat öte yandan, aceleci kararlar ve fevrilik de işin içinde.

Washington Üniversitesi epidemiyoloji profesörü Adam Drewnowski'nin buzlu kahveye bakışı bu tabloyla örtüşüyor: 'Kahve gazsız bir meşrubata dönüştü. Yani soğuk servis ediliyor ve şekerli.' Drewnowski'ye göre gün boyu bu şekilde tüketildiğinde kahvenin sağlık faydaları şeker ve kalorinin yanında bir 'sıfır' olarak kalıyor.

Bir grup daha var: siparişini 'decaf', 'yulaf sütlü', 'köpüksüz' gibi ayrıntılarla tarif edenler!

Durvasula bu kişileri kontrolcü ve mükemmeliyetçi olarak tanımlıyor: Standartları yüksek, detaya düşkün, disiplinli ve sağlık bilinçli. Aynı titizlik küçük şeylere fazla takılmaya da dönüşebiliyor. Burada bir parantez açmak gerekiyor: Durvasula'nın anketi hakemli bir dergide değil, kendi kitabında yayımlandı ve gösterdiği şey nedensellik değil korelasyon. Kimileri sade kahveyi kişiliği yüzünden değil kalori ya da sağlık kaygısıyla seçiyor. Yani kahve siparişi eğlenceli bir ipucu olabilir fakat kişilik testi değil.

Elbette bu araştırma, ABD'de yapıldığı için filtre ve espresso bazlı kahveler dikkate alınmış. 

Sizce Türk kahvesi böyle bir tabloda nasıl özelliklerle karşılanırdı?

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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