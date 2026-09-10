Kahve Tercihlerine Göre Mesleğini Tahmin Ediyoruz!
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Kahve sevgini masaya yatırıyoruz ve tek bir fincandan yola çıkarak gizli kariyerini kusursuz bir şekilde ifşa ediyoruz! Hazırsan başlayalım!
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1. Güne başlarken ilk kahven nasıl olmalı?
2. Kahveni genellikle nerede içersin?
3. Kahvene ne eklersin peki?
4. Kahveni içerken en çok hangi aktiviteyi yaparsın?
5. Öğleden sonra ikinci kahveni içiyorsun. Hangisi?
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6. Bir kahvenin kusursuz olduğunu hangi özelliğinden anlarsın?
7. Kahve çekirdeği seçerken en çok hangi yöreye veya tada odaklanırsın?
8. Son olarak kahvenin yanında bir tatlı seçmen gerekiyor. Hangisi?
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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