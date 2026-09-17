17 Eylül Perşembe Hava Durumu: İstanbul ve Ankara Dahil Birçok Şehirde Hava Durumu Alarmı
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Balkanlar üzerinden yurda giriş yapan serin ve yağışlı hava dalgası yurt genelinde etkisini hissettirirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü aralarında Ankara'nın da yer aldığı 12 şehir için sarı kodlu uyarı yayımladı. Yetkililer; ani su baskınları, sel, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların gün boyu tedbirli olmalarını istedi.
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Yurt genelinde sonbahar mevsiminin etkileri belirginleşirken, Balkanlar kökenli serin hava dalgasıyla birlikte sağanak yağışlar geniş bir coğrafyaya yayıldı.
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Başkent Ankara'da sabah saatlerinden itibaren tesirini göstermeye başlayan yağış dalgası için yerel yönetimler ve mülki idareler harekete geçti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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