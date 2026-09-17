17 Eylül Perşembe Hava Durumu: İstanbul ve Ankara Dahil Birçok Şehirde Hava Durumu Alarmı

Ankara Valiliği tarafından yapılan resmi bilgilendirmede, kuvvetli gök gürültülü sağanakların kent genelinde yerel aksamalara neden olabileceğine dikkat çekilerek, sürücülerin ve vatandaşların tedbirleri elden bırakmaması gerektiği kaydedildi.

Yağışlı sistemden etkilenen bir diğer büyük merkez olan İstanbul'da ise termometreler 25 derece civarında seyretse de kuzeyden esen sert rüzgarlar havanın çok daha serin hissedilmesine yol açıyor. Megakent genelinde aralıklarla sürmesi öngörülen sağanak geçişlerinin, kent içi trafik akışında aksamalar yaratabileceği öngörülüyor. Yetkili kurumlar, yağışların etkisini sürdüreceği saatler boyunca zorunlu olmadıkça riskli güzergahlarda bulunulmaması ve su birikintilerine karşı dikkatli olunması çağrısında bulunuyor.