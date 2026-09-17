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17 Eylül Perşembe Hava Durumu: İstanbul ve Ankara Dahil Birçok Şehirde Hava Durumu Alarmı

17 Eylül Perşembe Hava Durumu: İstanbul ve Ankara Dahil Birçok Şehirde Hava Durumu Alarmı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.09.2026 - 09:24
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Balkanlar üzerinden yurda giriş yapan serin ve yağışlı hava dalgası yurt genelinde etkisini hissettirirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü aralarında Ankara'nın da yer aldığı 12 şehir için sarı kodlu uyarı yayımladı. Yetkililer; ani su baskınları, sel, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların gün boyu tedbirli olmalarını istedi.

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Yurt genelinde sonbahar mevsiminin etkileri belirginleşirken, Balkanlar kökenli serin hava dalgasıyla birlikte sağanak yağışlar geniş bir coğrafyaya yayıldı.

Yurt genelinde sonbahar mevsiminin etkileri belirginleşirken, Balkanlar kökenli serin hava dalgasıyla birlikte sağanak yağışlar geniş bir coğrafyaya yayıldı.

Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azaldığı bu dönemde Meteoroloji Genel Müdürlüğü, olumsuz hava koşullarının yaratabileceği risklere karşı teyakkuza geçerek 12 kenti kapsayan sarı kodlu meteorolojik uyarı bildirdi. Yapılan değerlendirmelere göre gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak şiddetini artırması, ani sel ve su taşkınlarına yol açması bekleniyor.

Sarı kod kapsamına alınan Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Isparta, Muğla, Uşak ve Kırıkkale'de yaşayan vatandaşların yalnızca sele karşı değil; yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, heyelan ve yağış anında sertleşen rüzgara karşı da dikkatli davranması gerektiği vurgulandı.

Başkent Ankara'da sabah saatlerinden itibaren tesirini göstermeye başlayan yağış dalgası için yerel yönetimler ve mülki idareler harekete geçti.

Başkent Ankara'da sabah saatlerinden itibaren tesirini göstermeye başlayan yağış dalgası için yerel yönetimler ve mülki idareler harekete geçti.

Ankara Valiliği tarafından yapılan resmi bilgilendirmede, kuvvetli gök gürültülü sağanakların kent genelinde yerel aksamalara neden olabileceğine dikkat çekilerek, sürücülerin ve vatandaşların tedbirleri elden bırakmaması gerektiği kaydedildi.

Yağışlı sistemden etkilenen bir diğer büyük merkez olan İstanbul'da ise termometreler 25 derece civarında seyretse de kuzeyden esen sert rüzgarlar havanın çok daha serin hissedilmesine yol açıyor. Megakent genelinde aralıklarla sürmesi öngörülen sağanak geçişlerinin, kent içi trafik akışında aksamalar yaratabileceği öngörülüyor. Yetkili kurumlar, yağışların etkisini sürdüreceği saatler boyunca zorunlu olmadıkça riskli güzergahlarda bulunulmaması ve su birikintilerine karşı dikkatli olunması çağrısında bulunuyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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