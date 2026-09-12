54 Yaşında Hayatını Kaybeden Yunan Şarkıcı Giorgos Mazonakis’in Ölümünde Şaşırtan Yapay Zeka Detayı!

Yunanistan’dan gelen ölüm haberi, müzik dünyasını yasa boğdu. Ülkenin en tanınmış şarkıcılarından Giorgos Mazonakis, 9 Eylül’de Atina’daki özel bir sağlık merkezinde 54 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının ölümüyle birlikte, merkezde geçirdiği son saatlere ilişkin soruşturma başlatıldı.

Euronews'in haberine göre ,Mazonakis’in merkeze planlı bir plazmaferez, yani terapötik kan plazması değişimi için gittiği öğrenildi. Ancak işlemin başlayıp başlamadığı ve ölümle bağlantısı henüz kesinleşmiş değil.

Mazonakis, Yunan müziğini yakından takip edenlerin uzun yıllardır bildiği bir isimdi. Sahne performansları ve ticari başarılarıyla kariyerini sürdürürken, dinleyici kitlesi Yunanistan’la sınırlı kalmadı. Kıbrıs’ta, Balkanlar’da ve farklı ülkelerdeki Yunan toplulukları arasında da geniş bir kitleye ulaştı.

The Voice of Greece’te jüri üyeliği de yapan sanatçının ani ölümü, şimdi müzik kariyerinin yanında yanıt bekleyen sorularla konuşuluyor. Yetkililer, o gün merkezde neler yaşandığını ve planlanan işlem öncesinde hangi değerlendirmelerin yapıldığını araştırıyor.