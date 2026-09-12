54 Yaşında Hayatını Kaybeden Yunan Şarkıcı Giorgos Mazonakis’in Ölümünde Şaşırtan Yapay Zeka Detayı!
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Kaynak: https://tr.euronews.com/my-europe/202...
Ünlü şarkıcının ölümünde sorular çoğalıyor! Yunan müziğinin tanınan isimlerinden Giorgos Mazonakis, plazmaferez işlemi için gittiği sağlık merkezinde kalbinin durmasının ardından 54 yaşında hayatını kaybetti. Ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, doktorların dijital cihazlarında yapılan incelemelere dair dikkat çeken iddialar ortaya çıktı. Odatv’nin Yunan basınından aktardığına göre, doktorların “bir hastanın nasıl hayata döndürülebileceğine” yönelik yapay zeka aramaları yaptığı öne sürüldü. Silindiği iddia edilen fotoğraf ve randevu kayıtları da incelemeye alındı. İşte henüz kesin ölüm nedeni açıklanmayan Mazonakis’in dosyasına yansıyan ayrıntılar…
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Yunan müziğinin ünlü ismi Giorgos Mazonakis, planlı bir işlem için gittiği sağlık merkezinde hayatını kaybetti.
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Doktorun “İşlem başlamamıştı” açıklamasının ardından, merkezin kayıtları ve cihazlar incelemeye alındı.
Sağlık Bakanı tesisin ruhsatını gündeme getirirken, ölümün kesin nedeni için incelemeler sürüyor.
Soruşturmada dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise doktorların dijital cihazlarına ilişkin oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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