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54 Yaşında Hayatını Kaybeden Yunan Şarkıcı Giorgos Mazonakis’in Ölümünde Şaşırtan Yapay Zeka Detayı!

54 Yaşında Hayatını Kaybeden Yunan Şarkıcı Giorgos Mazonakis’in Ölümünde Şaşırtan Yapay Zeka Detayı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
12.09.2026 - 15:29
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Ünlü şarkıcının ölümünde sorular çoğalıyor! Yunan müziğinin tanınan isimlerinden Giorgos Mazonakis, plazmaferez işlemi için gittiği sağlık merkezinde kalbinin durmasının ardından 54 yaşında hayatını kaybetti. Ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, doktorların dijital cihazlarında yapılan incelemelere dair dikkat çeken iddialar ortaya çıktı. Odatv’nin Yunan basınından aktardığına göre, doktorların “bir hastanın nasıl hayata döndürülebileceğine” yönelik yapay zeka aramaları yaptığı öne sürüldü. Silindiği iddia edilen fotoğraf ve randevu kayıtları da incelemeye alındı. İşte henüz kesin ölüm nedeni açıklanmayan Mazonakis’in dosyasına yansıyan ayrıntılar…

Kaynak: Euronews, Odatv

Kaynak: https://tr.euronews.com/my-europe/202...
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Yunan müziğinin ünlü ismi Giorgos Mazonakis, planlı bir işlem için gittiği sağlık merkezinde hayatını kaybetti.

Yunan müziğinin ünlü ismi Giorgos Mazonakis, planlı bir işlem için gittiği sağlık merkezinde hayatını kaybetti.

Yunanistan’dan gelen ölüm haberi, müzik dünyasını yasa boğdu. Ülkenin en tanınmış şarkıcılarından Giorgos Mazonakis, 9 Eylül’de Atina’daki özel bir sağlık merkezinde 54 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının ölümüyle birlikte, merkezde geçirdiği son saatlere ilişkin soruşturma başlatıldı.

Euronews'in haberine göre ,Mazonakis’in merkeze planlı bir plazmaferez, yani terapötik kan plazması değişimi için gittiği öğrenildi. Ancak işlemin başlayıp başlamadığı ve ölümle bağlantısı henüz kesinleşmiş değil. 

Mazonakis, Yunan müziğini yakından takip edenlerin uzun yıllardır bildiği bir isimdi. Sahne performansları ve ticari başarılarıyla kariyerini sürdürürken, dinleyici kitlesi Yunanistan’la sınırlı kalmadı. Kıbrıs’ta, Balkanlar’da ve farklı ülkelerdeki Yunan toplulukları arasında da geniş bir kitleye ulaştı.

The Voice of Greece’te jüri üyeliği de yapan sanatçının ani ölümü, şimdi müzik kariyerinin yanında yanıt bekleyen sorularla konuşuluyor. Yetkililer, o gün merkezde neler yaşandığını ve planlanan işlem öncesinde hangi değerlendirmelerin yapıldığını araştırıyor.

Doktorun “İşlem başlamamıştı” açıklamasının ardından, merkezin kayıtları ve cihazlar incelemeye alındı.

Doktorun “İşlem başlamamıştı” açıklamasının ardından, merkezin kayıtları ve cihazlar incelemeye alındı.

Olayın kronolojisindeki ilk dikkat çekici ayrıntı, Mazonakis’in bir gün önce de aynı merkeze gitmiş olması. Yunan basınına yansıyan doktor ifadesine göre sanatçının durumu o ziyaret sırasında da iyi değildi; konuşmakta zorlandığı belirtiliyordu.

Doktorun anlatımına göre, ertesi gün planlanan plazmaferez işlemi henüz başlamadan, hazırlıklar sırasında Mazonakis’in durumu aniden kötüleşti. Ancak soruşturmanın temel sorularından biri de tam olarak bu: İşlem gerçekten başlamamış mıydı, yoksa sanatçı cihaza bağlanmış mıydı?

Bu nedenle araştırma yalnızca fenalaştığı ana odaklanmıyor. Öncesinde hangi belirtilerin kaydedildiği, hangi tetkiklerin yapıldığı ve mevcut durumuna rağmen işlemin hangi gerekçeyle planlandığı da inceleniyor.

İlk ifadelerin ardından çarşamba gecesi serbest bırakılan iki doktorla ilgili süreç, ertesi gün yeni bir aşamaya geçti. Euronews’in haberine göre, perşembe günü merkezde kapsamlı arama yapıldı; dijital cihazlar, dosyalar ve tıbbi malzemeler toplandı. Doktorların evinde de arama gerçekleştirildi.

Aynı haberde, ERTnews’in aktardığı sağlık görevlisi ifadelerine göre, ambulans ekibi geldiğinde plazmaferez cihazının çalıştığı öğrenildi. İlk teknik incelemede cihazın son kullanımında yaklaşık 45 dakika açık kaldığı bilgisi de yer aldı. 

Sanatçının merkeze geliş saatiyle acil yardım çağrısının zamanı arasında bulunduğu belirtilen tutarsızlık da araştırılıyor. Yeni bulguların ardından iki doktor yeniden gözaltına alındı ve haklarında ölümle sonuçlanan tehlikeye maruz bırakma suçlamasıyla dosya açıldı.

Sağlık Bakanı tesisin ruhsatını gündeme getirirken, ölümün kesin nedeni için incelemeler sürüyor.

Sağlık Bakanı tesisin ruhsatını gündeme getirirken, ölümün kesin nedeni için incelemeler sürüyor.

Soruşturmanın bir diğer ayağı ise Mazonakis’in gittiği tesisin ruhsatı ve çalışma koşulları. Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis, buranın klinik olarak değil, dahiliye muayenehanesi olarak kayıtlı olduğunu açıkladı.

Bakan, plazmaferezin ağır bir işlem olduğunu ve hastane ortamında gerçekleştirilmesi gerektiğini söyleyerek Atina Tabipler Odası’ndan denetim istedi. Böylece soruşturmaya, merkezin bu işlem için gerekli yetkiye sahip olup olmadığı sorusu da eklendi.

Atina Tabipler Odası Başkanı Giorgos Patoulis de kurumun kayıtlarında plazmaferez cihazı bulunmadığını, önceki denetimlerde böyle bir cihaz görülmediğini belirtti. Doktorların avukatı ise cihazların usulüne uygun biçimde bildirildiğini ve muayenehanenin yasal çalıştığını savundu. 

Peki, gündeme gelen plazmaferez nasıl bir işlem? Kanın özel bir cihazdan geçirilerek plazmasının ayrılması ve yerine uygun sıvı verilmesi; belirli ciddi kan, sinir sistemi ve bağışıklık sistemi hastalıklarında kullanılan bir tedavi yöntemi.

İşlem öncesinde hastanın değerlendirilmesi, uygulama boyunca da tansiyonunun, kalp ritminin ve oksijen düzeyinin izlenmesi gerekiyor. Ancak Mazonakis’in hangi tıbbi gerekçeyle bu işlem için başvurduğu, işlemin başlayıp başlamadığı ve yaşadığı kalp durmasıyla bağlantısı henüz açıklığa kavuşmuş değil.

Şimdi beklenen, adli tıp incelemesi ve soruşturmanın bu sorulara yanıt vermesi. Sanatçının ölümünde ihmal bulunup bulunmadığı da ancak bu süreç sonucunda netleşecek.

Soruşturmada dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise doktorların dijital cihazlarına ilişkin oldu.

Soruşturmada dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise doktorların dijital cihazlarına ilişkin oldu.

Odatv’nin Yunan basınından aktardığı iddialara göre, incelemelerde “bir hastanın nasıl hayata döndürülebileceğine” yönelik yapay zeka destekli aramalar tespit edildi. Ayrıca Mazonakis’in plazmaferez koltuğunda çekilmiş bir fotoğrafının telefondan silindiği, fotoğrafın çekilme ve silinme saatlerinin araştırıldığı belirtildi. Sanatçının randevu bilgilerinin kayıtlardan silindiği iddiası da soruşturmanın başlıkları arasına girdi. Haberde, Atina Tabipler Birliği’nin incelemesinde merkezde plazmaferez uygulanan hastalara işlem öncesi kardiyoloji değerlendirmesi ve EKG yapılmadığının belirlendiği de aktarıldı. Bu bulguların Mazonakis’in ölümüyle bağlantısı ve olası sorumluluklar ise henüz kesinleşmiş değil.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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