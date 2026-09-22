article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Uyandıktan Kaç Dakika Sonra Acıkıyorsunuz? Cevabınız Vücudunuz Hakkında Bir Şey Söylüyor!

Uyandıktan Kaç Dakika Sonra Acıkıyorsunuz? Cevabınız Vücudunuz Hakkında Bir Şey Söylüyor!

Diyet Uyku
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
22.09.2026 - 10:23
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kimisi gözünü açar açmaz mutfağa yöneliyor, kimisi öğle saatine kadar hiçbir şey yiyemiyor. Aradaki fark çoğu zaman iştah ya da alışkanlıkla açıklanıyor ama beslenme kronobiyolojisi üzerine çalışan araştırmacılar başka bir şeyi işaret ediyor.

Uyandıktan sonra ilk açlık hissinin ne zaman geldiği, vücudun iç saatinin nereye kaydığını gösteren pratik bir ipucu sayılıyor. Sabah devreye giren hormon düzeni ilk bir saat boyunca açlığı zaten bastırdığı için, uyanır uyanmaz aç hissetmemek çoğu kişide beklenen tablo.

Asıl dikkat çeken iki uç var: Gözünü açar açmaz şiddetli açlık hissedenler ve öğlene kadar ağzına bir lokma koyamayanlar. Her iki durumun arkasında da genellikle sabahta değil, bir önceki akşamda başlayan bir zincir bulunuyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İlk 45 Dakikada Acıkmamanız Normal: Kortizol Zaten Devreye Girmiş Oluyor

İlk 45 Dakikada Acıkmamanız Normal: Kortizol Zaten Devreye Girmiş Oluyor

Uyanmanın hemen ardından vücutta kortizol hormonunda hızlı bir yükseliş yaşanıyor. Uyanma kortizol yanıtı adı verilen bu artış kişiden kişiye yüzde 38 ile yüzde 75 arasında değişiyor ve uyandıktan yaklaşık 30-45 dakika sonra zirveye ulaşıyor. Yapılan ölçümler, bu yükselişin doğrudan iç saat tarafından yönetildiğini gösteriyor.

Kortizolün buradaki işlevi karaciğerde depolanan şekeri kana vermek. Yani uyandıktan sonraki ilk saatte vücut, dışarıdan bir şey almadan kendi yakıtını kullanmaya başlıyor.

Açlık hormonu olarak bilinen ghrelin de aynı yönde çalışıyor. Uyku laboratuvarında yapılan ölçümler, ghrelin düzeyinin gece boyunca yükseldiğini ancak uyanmadan birkaç saat önce düşmeye başladığını ortaya koydu. Gözünüzü açtığınızda açlık sinyali çoktan zayıflamış oluyor.

Bu nedenle uyandıktan sonraki ilk 45 dakikada aç hissetmemek metabolizmanın yavaşladığı anlamına gelmiyor. Tam tersine, iç saatin düzgün çalıştığının işareti kabul ediliyor.

Gözünüzü Açar Açmaz Acıkıyorsanız Mesele Sabahınızda Değil

Gözünüzü Açar Açmaz Acıkıyorsanız Mesele Sabahınızda Değil

Tabloyu tersine çeviren grup, uyanır uyanmaz hatta bazen gece yarısı şiddetli açlıkla gözünü açanlar. Burada işaret edilen ilk neden akşam yemeğinin içeriği ve saati.

Rafine karbonhidrat ağırlıklı bir akşam yemeğinin ardından kan şekeri önce hızla yükseliyor, sonra gece boyunca düşüyor. Vücut bu düşüşü acil durum gibi okuyup kortizol, adrenalin ve glukagon gibi hormonları devreye sokuyor. Sabaha kalan his ise ertelenmesi zor, sert bir açlık oluyor.

İkinci neden uykunun kendisi. Kısa ya da sık bölünen uyku, tokluk hormonu leptini baskılarken ghrelini yukarı çekiyor. Aynı kahvaltı, kötü uyunmuş bir gecenin sabahında çok daha yetersiz geliyor.

Böyle bir tablo süreklilik kazanmışsa akşam yemeğini biraz geriye çekmek ve tabağa protein ile lif eklemek ilk adım olarak öneriliyor. Açlığa çarpıntı, titreme ya da soğuk terleme eşlik ediyorsa bu, bir hekime danışılması gereken bir belirti.

Öğlene Kadar Acıkmayanlar İçin Kritik Ayrıntı Kahvaltıda Değil, Akşam Yemeğinde

Öğlene Kadar Acıkmayanlar İçin Kritik Ayrıntı Kahvaltıda Değil, Akşam Yemeğinde

Diğer uçta öğle saatine kadar hiçbir şey yiyemeyenler var. Bu tablo çoğunlukla geç kronotiple, yani iç saati akşama kaymış kişilerde görülüyor. Geç yatıp geç kalkanlarda bütün öğünler gün içinde ileriye kayıyor; kahvaltı atlanıyor, akşam yemeği geceye sarkıyor.

Kritik ayrıntı şu: Kahvaltıyı atlamak tek başına sorun sayılmıyor. Japonya'da yürütülen geniş katılımlı bir çalışmada kahvaltıyı atlamak tek başına ya da geç akşam yemeği tek başına metabolik sendromla ilişkili bulunmadı. İlişki, bu ikisi bir arada görüldüğünde ortaya çıktı.

Yemek saatlerini öne çekmenin etkisini inceleyen kapsamlı bir analizde ise günün son öğününü akşam 17.00'den önce bitirenler, kan şekeri ve vücut ölçümleri açısından en iyi sonuçları verdi.

Yine de tabloyu abartmamak gerekiyor. 2026'da yayımlanan bir çalışma, kalori miktarı değişmeden yalnızca yemek saatlerini kaydırmanın iç saati öne aldığını ancak kardiyometabolik göstergelerde belirgin bir iyileşme sağlamadığını gösterdi. Saat tek başına sihirli bir düzeltme değil; ne yendiğiyle birlikte anlam kazanıyor.

Peki sizin ilk açlık saatiniz kaç?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın