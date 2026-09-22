Uyandıktan Kaç Dakika Sonra Acıkıyorsunuz? Cevabınız Vücudunuz Hakkında Bir Şey Söylüyor!

Kimisi gözünü açar açmaz mutfağa yöneliyor, kimisi öğle saatine kadar hiçbir şey yiyemiyor. Aradaki fark çoğu zaman iştah ya da alışkanlıkla açıklanıyor ama beslenme kronobiyolojisi üzerine çalışan araştırmacılar başka bir şeyi işaret ediyor.

Uyandıktan sonra ilk açlık hissinin ne zaman geldiği, vücudun iç saatinin nereye kaydığını gösteren pratik bir ipucu sayılıyor. Sabah devreye giren hormon düzeni ilk bir saat boyunca açlığı zaten bastırdığı için, uyanır uyanmaz aç hissetmemek çoğu kişide beklenen tablo.

Asıl dikkat çeken iki uç var: Gözünü açar açmaz şiddetli açlık hissedenler ve öğlene kadar ağzına bir lokma koyamayanlar. Her iki durumun arkasında da genellikle sabahta değil, bir önceki akşamda başlayan bir zincir bulunuyor.

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