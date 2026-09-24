BioNTech'in Kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin Yeni Şirketinin Adı Belli Oldu
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Covid-19 aşısıyla dünya çapında tanınan bilim insanı çift Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin yeni şirketinin adı ortaya çıktı: Arife.
Handelsblatt'ın haberine göre genel merkezi Mainz'da olan şirket, ilaçların araştırma-geliştirme, üretim ve pazarlamasıyla ilgilenecek. Bilgiyi şirketin sözcüsü de doğruladı.
Kaynak: DW Türkçe
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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