article/comments
article/share
Haberler
Gündem
BioNTech'in Kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin Yeni Şirketinin Adı Belli Oldu

BioNTech'in Kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin Yeni Şirketinin Adı Belli Oldu

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
24.09.2026 - 08:40
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Covid-19 aşısıyla dünya çapında tanınan bilim insanı çift Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin yeni şirketinin adı ortaya çıktı: Arife.

Handelsblatt'ın haberine göre genel merkezi Mainz'da olan şirket, ilaçların araştırma-geliştirme, üretim ve pazarlamasıyla ilgilenecek. Bilgiyi şirketin sözcüsü de doğruladı.

Kaynak: DW Türkçe

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Odak noktası mRNA tabanlı yeni nesil ilaçlar

Odak noktası mRNA tabanlı yeni nesil ilaçlar

Çift, geçen mart ayında BioNTech'teki görevlerini en geç 2026'nın sonunda bırakacaklarını ve yeni bir şirket kuracaklarını açıklamıştı.

DW Türkçe'nin aktardığına göre, Şhin ve Türeci, Arife isimli yeni şirketlerinde mRNA teknolojisine dayanan yeni nesil ilaçlar üzerinde çalışacak. BioNTech'teki hisselerini ise ellerinde tutmaya devam etmeyi planlıyorlar.

BioNTech'in yeni patronu Guido Oelkers

BioNTech'in yeni patronu Guido Oelkers

Ağustos başında yapılan duyuruya göre Şahin'in BioNTech'teki koltuğuna İsveçli ilaç şirketi Sobi'nin (Swedish Orphan Biovitrum) genel müdürü Guido Oelkers oturacak. Oelkers'in görevine en geç 1 Şubat 2027'de başlaması bekleniyor.

BioNTech, pandemi döneminde ABD'li ortağı Pfizer ile birlikte Covid-19 aşısı için ilk pazar onayını alan şirket olmuş, bu aşıdan milyarlarca euro gelir elde etmişti. Şirket bugün ağırlıklı olarak kanser tedavileri üzerine çalışıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
3
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın