BioNTech'in Kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin Yeni Şirketinin Adı Belli Oldu

Ağustos başında yapılan duyuruya göre Şahin'in BioNTech'teki koltuğuna İsveçli ilaç şirketi Sobi'nin (Swedish Orphan Biovitrum) genel müdürü Guido Oelkers oturacak. Oelkers'in görevine en geç 1 Şubat 2027'de başlaması bekleniyor.

BioNTech, pandemi döneminde ABD'li ortağı Pfizer ile birlikte Covid-19 aşısı için ilk pazar onayını alan şirket olmuş, bu aşıdan milyarlarca euro gelir elde etmişti. Şirket bugün ağırlıklı olarak kanser tedavileri üzerine çalışıyor.