Ata Demirer'in 30 Kiloluk Değişiminin Perde Arkası Ortaya Çıktı!

Stand-up gösterileriyle başladığı kariyerinde Avrupa Yakası dizisinin Volkan'ı olarak hafızalara kazınan ünlü komedyen, ardından Eyvah Eyvah, Berlin Kaplanı, Niyazi Gül Dörtnala ve Bursa Bülbülü gibi yapımlarla başarısını sinemaya da taşımıştı.

Yalnızca oyunculuğuyla değil, senaristliği, müzik yeteneği ve kendine has espri anlayışıyla da geniş bir hayran kitlesine ulaşan Demirer, şimdilerde yeni filmi Pervaneler için çalışmalarını sürdürüyor. Kariyeri boyunca kendisiyle özdeşleşen sempatik görüntüsüyle tanıdığımız ünlü isim, son yıllarda verdiği kilolarla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Yaklaşık 30 kilo vererek büyük bir değişim yaşayan Demirer'in nasıl zayıfladığı ise hala en çok merak edilen konular arasında.