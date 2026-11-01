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Ata Demirer'in 30 Kiloluk Değişiminin Perde Arkası Ortaya Çıktı!

Ata Demirer'in 30 Kiloluk Değişiminin Perde Arkası Ortaya Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
01.11.2026 - 20:28
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Türk komedi dünyasının sevilen isimlerinden Ata Demirer, son yıllarda verdiği 30 kiloyla bambaşka bir görünüme kavuşmuştu. Bozcaada'daki yaşamı, deniz tutkusu ve özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen ünlü komedyen, bu kez geçirdiği değişimin perde arkasını anlattı. Deniz.tv'nin aktardığı Pervaneler filmi söyleşisinde Demirer, beslenme düzeninden spor alışkanlıklarına kadar merak edilen detayları paylaşırken zayıflama sürecine ilişkin sözleriyle dikkat çekti.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Türk komedi dünyasının en sevilen isimlerinden Ata Demirer, yıllardır hem sahnede hem de beyazperdede izleyicileri kahkahaya boğmaya devam ediyor.

Türk komedi dünyasının en sevilen isimlerinden Ata Demirer, yıllardır hem sahnede hem de beyazperdede izleyicileri kahkahaya boğmaya devam ediyor.

Stand-up gösterileriyle başladığı kariyerinde Avrupa Yakası dizisinin Volkan'ı olarak hafızalara kazınan ünlü komedyen, ardından Eyvah Eyvah, Berlin Kaplanı, Niyazi Gül Dörtnala ve Bursa Bülbülü gibi yapımlarla başarısını sinemaya da taşımıştı. 

Yalnızca oyunculuğuyla değil, senaristliği, müzik yeteneği ve kendine has espri anlayışıyla da geniş bir hayran kitlesine ulaşan Demirer, şimdilerde yeni filmi Pervaneler için çalışmalarını sürdürüyor. Kariyeri boyunca kendisiyle özdeşleşen sempatik görüntüsüyle tanıdığımız ünlü isim, son yıllarda verdiği kilolarla da dikkatleri üzerine çekiyor. 

Yaklaşık 30 kilo vererek büyük bir değişim yaşayan Demirer'in nasıl zayıfladığı ise hala en çok merak edilen konular arasında.

Ata Demirer'in son yıllarda hayatında değiştirdiği tek şey kilosu da değil!

Ata Demirer'in son yıllarda hayatında değiştirdiği tek şey kilosu da değil!

İstanbul'un kalabalığından uzaklaşmak istediğinde soluğu çok sevdiği Bozcaada'da alan ünlü komedyen, uzun zamandır doğayla ve denizle iç içe bir yaşam sürüyor. Henüz 17 yaşındayken tanıştığı adaya ilk kazandığı parayla ev alan Demirer, yıllar içerisinde burayı kendisi için huzurlu bir yaşam alanına dönüştürdü. 

Bozcaada'daki evinin bahçesine diktiği ağaçların büyümesini yıllarca beklediğini anlatan komedyen, doğaya olan sevgisini her fırsatta dile getiriyor. Kış aylarını tiyatro sezonu nedeniyle İstanbul'da geçiren, havalar ısındığında ise teknesiyle denize açılan Demirer'in özel hayatında da işler yolunda. 

Geçtiğimiz yıl sevgilisi Dilara Alemdar'la ilişkisini duyuran ünlü isim, birlikte geçirdikleri keyifli anları da zaman zaman takipçileriyle paylaşmıştı. Kısacası Demirer, yoğun çalışma temposunun yanında kendisine iyi gelen alışkanlıklara da hayatında daha fazla yer açmış durumda.

Peki, yıllardır kilolarıyla da gündeme gelen Ata Demirer tam 30 kiloyu nasıl verdi? Ünlü komedyen, yeni filmi Pervaneler için verdiği söyleşide merak edilen soruları yanıtladı!

Peki, yıllardır kilolarıyla da gündeme gelen Ata Demirer tam 30 kiloyu nasıl verdi? Ünlü komedyen, yeni filmi Pervaneler için verdiği söyleşide merak edilen soruları yanıtladı!

Deniz.tv'nin 1 Kasım 2026'da aktardığı açıklamalarda Demirer, kilo vermek için herhangi bir zayıflama iğnesi kullanmadığını belirterek 'Ne iğnesi? İşim olmaz iğneyle' dedi. Beslenme düzenini nasıl değiştirdiğini ise 'Öğlen ve akşam ekmek yemiyorum. Spor yapıyorum' sözleriyle anlattı. 

Bununla da kalmayan ünlü komedyen, insülin direncini kontrol ettirdiğini ve bu konuda tedavi gördüğünü de açıkladı. Daha önce kilo alıp verme döngüsü yaşadığını hatırlatan Demirer, bu kez geçici bir diyetin peşinde olmadığının altını çizdi. 

Yeni beslenme ve hareket düzenini ömür boyu sürdürmeyi planladığını söyleyen ünlü isim, altı ya da dokuz aylık programlar yerine yaşam tarzını değiştirmeyi tercih ettiğini belirtti. Demirer'in yıllardır merak edilen değişiminin arkasında anlattığı bu yeni düzen bulunuyor.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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