Ata Demirer'in 30 Kiloluk Değişiminin Perde Arkası Ortaya Çıktı!
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Türk komedi dünyasının sevilen isimlerinden Ata Demirer, son yıllarda verdiği 30 kiloyla bambaşka bir görünüme kavuşmuştu. Bozcaada'daki yaşamı, deniz tutkusu ve özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen ünlü komedyen, bu kez geçirdiği değişimin perde arkasını anlattı. Deniz.tv'nin aktardığı Pervaneler filmi söyleşisinde Demirer, beslenme düzeninden spor alışkanlıklarına kadar merak edilen detayları paylaşırken zayıflama sürecine ilişkin sözleriyle dikkat çekti.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Türk komedi dünyasının en sevilen isimlerinden Ata Demirer, yıllardır hem sahnede hem de beyazperdede izleyicileri kahkahaya boğmaya devam ediyor.
Ata Demirer'in son yıllarda hayatında değiştirdiği tek şey kilosu da değil!
Peki, yıllardır kilolarıyla da gündeme gelen Ata Demirer tam 30 kiloyu nasıl verdi? Ünlü komedyen, yeni filmi Pervaneler için verdiği söyleşide merak edilen soruları yanıtladı!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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