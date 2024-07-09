Nagehan Alçı'nın Nevşin Mengü'ye Anlattığı Yunan Diplomat Sevgilisi Kim?
Nagehan Alçı'nın Nevşin Mengü'ye Anlattığı Yunan Diplomat Sevgilisi Kim?
Bir süredir Rasim Ozan Kütahyalı Nagehan Alçı boşanmasını konuşuyoruz. Geçtiğimiz yıl boşanan çift dostça ayrıldıklarını açıklasa da ardından gelen Nagehan Alçı'ya ait iddialar ve kayıtlar şiddet olayları üzerinden boşanma meselesini tekrar öne çıkardı. Nevşin Mengü'nün konuğu olan Nagehan Alçı bununla beraber diplomat bir sevgilisi olduğunu da açıkladı. O sevgilinin kim olduğu Patronlar Dünyası ortaya çıkardı.
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Alçı Nevşin Mengü'nün YouTube yayınındaki konuğuydu.
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Ardından bir ilişkisi olduğunu şöyle belirtti;
Patronlar Dünyası'ndan Gökmen Mert Kural'ın haberine göre bu isim Yunanistan konsolosluğunda görevli istihbaratçı Stavros Christodoulidis.
İlişkinin açığa çıkmasının ardından Atina'ya geri çağrılan Yunan diplomat İBB'nin bir etkinliğinde de görüntülenmişti.
Aynı ismin Yunan Başkonsolosluğu'nun pek çok etkinliğinde de görüntüsü var.
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