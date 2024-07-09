Bu Kadarı da Fazla Artık! Rasim Ozan Kütahyalı'nın Eski Eşine Yönelik Birbirinden Çirkin Şiddet İddiaları

Mesajlarda 'düşük seviyeli başarısız zavallı', 'şımarık, küstah', 'sahte ve sinsi insan', 'yeteneksiz', 'aptal', 'cahil' hizmetçi, İbrahim Tatlıses' in kadını mısın', 'köpek oldun', 'köpek gibi hizmetçilik ediyorsun', 'tiksiniyorum senin alaturka rezil kimliğinden', 'öldün sen öldüüünnnn', 'seninle ROK'un karısı diye fantezi yapıyolar, buradan iş çıkar mı diye düşünüyorlar' gibi ifadeler görülüyor.