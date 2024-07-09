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Bu Kadarı da Fazla Artık! Rasim Ozan Kütahyalı'nın Eski Eşine Yönelik Birbirinden Çirkin Şiddet İddiaları

Bu Kadarı da Fazla Artık! Rasim Ozan Kütahyalı'nın Eski Eşine Yönelik Birbirinden Çirkin Şiddet İddiaları

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
09.07.2024 - 14:53

Rasim Ozan Kütahyalı, 2010 yılında evlendiği eşinden, 2023 yılında boşandı. Fakat o gün bugündür Kütahyalı hakkında ortaya atılan çirkin iddiaların ardı arkası kesilmedi. 

Rasim Ozan Kütahyalı'nın yıllarca uyguladığı iddia edilen şiddet ise kan donduruyor.

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Rasim Ozan Kütahyalı, 2023 yılında 13 yıllık eşiyle boşandı. Geçtiğimiz Ekim ayındaki boşanmanın ardından korkunç iddialar ortaya atıldı.

Rasim Ozan Kütahyalı, 2023 yılında 13 yıllık eşiyle boşandı. Geçtiğimiz Ekim ayındaki boşanmanın ardından korkunç iddialar ortaya atıldı.

1. Rasim Ozan Kütahyalı'nın eski eşine evlilik süresince hem psikolojik hem fiziksel şiddet uyguladığı, boşanmanın ardından da avukatı aracılığıyla eski eşini tehdit ve taciz ettiği iddia edildi.

1. Rasim Ozan Kütahyalı'nın eski eşine evlilik süresince hem psikolojik hem fiziksel şiddet uyguladığı, boşanmanın ardından da avukatı aracılığıyla eski eşini tehdit ve taciz ettiği iddia edildi.

2. Kütahyalı'nın 2019 yılında boşanmayı düşünen eşi, 2023 yılında boşanmak için cesaretini topladığında ise 'boşanma şartlarıyla' karşı karşıya kalmıştı.

2. Kütahyalı'nın 2019 yılında boşanmayı düşünen eşi, 2023 yılında boşanmak için cesaretini topladığında ise 'boşanma şartlarıyla' karşı karşıya kalmıştı.

3. Kütahyalı, henüz evli olduğu eşinin Yunan ajanı olduğunu söylemiş, kendisini vatan haini olmakla suçlamıştı.

3. Kütahyalı, henüz evli olduğu eşinin Yunan ajanı olduğunu söylemiş, kendisini vatan haini olmakla suçlamıştı.

Yayımlanan boşanma dilekçesinde, Rasim Ozan Kütahyalı’nın birden fazla telefon hattı kullandığı ve hattının birinden kendisini polis memuru gibi tanıtarak eşinin katıldığı programdaki diğer katılımcıları aradığı iddiası yer alıyor.

Kütahyalı'nın, diğer katılımcılara eşini ajan olarak ihbar ettiği söyleniyor.

4. Rasim Ozan Kütahyalı'nın eski eşine gönderdiği hakaret dolu, küfürlü mesajlar da ayrıca boşanma dilekçesinde açık açık yer alıyor.

4. Rasim Ozan Kütahyalı'nın eski eşine gönderdiği hakaret dolu, küfürlü mesajlar da ayrıca boşanma dilekçesinde açık açık yer alıyor.

Mesajlarda 'düşük seviyeli başarısız zavallı', 'şımarık, küstah', 'sahte ve sinsi insan', 'yeteneksiz', 'aptal', 'cahil' hizmetçi, İbrahim Tatlıses' in kadını mısın', 'köpek oldun', 'köpek gibi hizmetçilik ediyorsun', 'tiksiniyorum senin alaturka rezil kimliğinden', 'öldün sen öldüüünnnn', 'seninle ROK'un karısı diye fantezi yapıyolar, buradan iş çıkar mı diye düşünüyorlar' gibi ifadeler görülüyor.

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5. Dava dilekçesinin devamında, kamuoyu tarafından tanınan insanlara karşı edilmiş küfürlerin yanısıra, eşinden "cumartesi masasında meze olan, onlara yalakalık eden 47 yaşında kart bir kadınsın" diye bahsettiği görülüyor.

5. Dava dilekçesinin devamında, kamuoyu tarafından tanınan insanlara karşı edilmiş küfürlerin yanısıra, eşinden "cumartesi masasında meze olan, onlara yalakalık eden 47 yaşında kart bir kadınsın" diye bahsettiği görülüyor.

Kütahyalı, evliliği süresince eşini 'sen beceriksizsin' diyerek manipüle ediyor.

6. Psikolojik ve fiziksel şiddet yetmezmiş gibi Kütahyalı, eşinin kendi emeğiyle kazandığı paraya da tabiri caizse 'göz koyuyor'.

6. Psikolojik ve fiziksel şiddet yetmezmiş gibi Kütahyalı, eşinin kendi emeğiyle kazandığı paraya da tabiri caizse 'göz koyuyor'.

Kütahyalı'nın eşinin paradan anlamadığını söyleyerek bankadaki tüm parasına el koyduğu iddia ediliyor.

Evlilik devam ettiği süreçte ise eşine çok sayıda banka evrakını zorla imzalattığı, yüksek limitli kredi kartları çıkarttığı iddiası bulunuyor. Bu kredi kartlarının birçoğunu kendisinin kullandığı, bazılarını da 3. kişilere verdiği söyleniyor.

7. Kütahyalı'nın eşinin kazanmış olduğu paralarla kendisine yeni bir ev aldığı, hatta bu evde kız arkadaşıyla beraber kaldığı iddia ediliyor.

7. Kütahyalı'nın eşinin kazanmış olduğu paralarla kendisine yeni bir ev aldığı, hatta bu evde kız arkadaşıyla beraber kaldığı iddia ediliyor.

Bu sırada paranın gerçek sahibi kadın ise çocuklarıyla birlikte kiralık evde yaşamını sürdürüyor.

8. Sözün özü, bütün bunlar henüz iddia niteliğinde olsa dahi kendi emekleriyle kendisine belirli bir hayat kurmayı başaran kadının saygınlığı, toplumsal itibarı, kişilik hakları, psikolojisi, çocuklarıyla ve ailesiyle olan ilişkisi olumsuz yönde etkilenmiş durumda.

8. Sözün özü, bütün bunlar henüz iddia niteliğinde olsa dahi kendi emekleriyle kendisine belirli bir hayat kurmayı başaran kadının saygınlığı, toplumsal itibarı, kişilik hakları, psikolojisi, çocuklarıyla ve ailesiyle olan ilişkisi olumsuz yönde etkilenmiş durumda.

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