Bu Kadarı da Fazla Artık! Rasim Ozan Kütahyalı'nın Eski Eşine Yönelik Birbirinden Çirkin Şiddet İddiaları
Bu Kadarı da Fazla Artık! Rasim Ozan Kütahyalı'nın Eski Eşine Yönelik Birbirinden Çirkin Şiddet İddiaları
Rasim Ozan Kütahyalı, 2010 yılında evlendiği eşinden, 2023 yılında boşandı. Fakat o gün bugündür Kütahyalı hakkında ortaya atılan çirkin iddiaların ardı arkası kesilmedi.
Rasim Ozan Kütahyalı'nın yıllarca uyguladığı iddia edilen şiddet ise kan donduruyor.
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Rasim Ozan Kütahyalı, 2023 yılında 13 yıllık eşiyle boşandı. Geçtiğimiz Ekim ayındaki boşanmanın ardından korkunç iddialar ortaya atıldı.
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1. Rasim Ozan Kütahyalı'nın eski eşine evlilik süresince hem psikolojik hem fiziksel şiddet uyguladığı, boşanmanın ardından da avukatı aracılığıyla eski eşini tehdit ve taciz ettiği iddia edildi.
2. Kütahyalı'nın 2019 yılında boşanmayı düşünen eşi, 2023 yılında boşanmak için cesaretini topladığında ise 'boşanma şartlarıyla' karşı karşıya kalmıştı.
3. Kütahyalı, henüz evli olduğu eşinin Yunan ajanı olduğunu söylemiş, kendisini vatan haini olmakla suçlamıştı.
4. Rasim Ozan Kütahyalı'nın eski eşine gönderdiği hakaret dolu, küfürlü mesajlar da ayrıca boşanma dilekçesinde açık açık yer alıyor.
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5. Dava dilekçesinin devamında, kamuoyu tarafından tanınan insanlara karşı edilmiş küfürlerin yanısıra, eşinden "cumartesi masasında meze olan, onlara yalakalık eden 47 yaşında kart bir kadınsın" diye bahsettiği görülüyor.
6. Psikolojik ve fiziksel şiddet yetmezmiş gibi Kütahyalı, eşinin kendi emeğiyle kazandığı paraya da tabiri caizse 'göz koyuyor'.
7. Kütahyalı'nın eşinin kazanmış olduğu paralarla kendisine yeni bir ev aldığı, hatta bu evde kız arkadaşıyla beraber kaldığı iddia ediliyor.
8. Sözün özü, bütün bunlar henüz iddia niteliğinde olsa dahi kendi emekleriyle kendisine belirli bir hayat kurmayı başaran kadının saygınlığı, toplumsal itibarı, kişilik hakları, psikolojisi, çocuklarıyla ve ailesiyle olan ilişkisi olumsuz yönde etkilenmiş durumda.
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