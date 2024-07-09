Nevşin Mengü İnanamadı: Nagehan Alçı'nın Rasim Ozan Kütahyalı'yla İlgili Kan Donduran Şiddet İddiaları
Nevşin Mengü İnanamadı: Nagehan Alçı'nın Rasim Ozan Kütahyalı'yla İlgili Kan Donduran Şiddet İddiaları
Geçtiğimiz Ekim ayında boşanan Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı arasında sular durulmuyor. Nevşin Mengü'ye konuşan Nagehan Alçı, eski eşiyle ilgili inanılmaz iddialarda bulundu.
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Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı, geçtiğimiz Ekim ayında 13 yıllın evliliklerine son vermişti. Nagehan Alçı boşanmanın ardından eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı'nın kendisine psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığını iddia etmişti.
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Rasim Ozan Kütahyalı'nın Nagehan Alçı'ya atmış olduğu ve dava dilekçesine konulan küfürlü mesajlar ise geçtiğimiz gün ortaya çıkmıştı. Mesajlarda "düşük seviyeli başarısız zavallı", "şımarık, küstah", "sahte ve sinsi insan", "yeteneksiz", "aptal", "cahil" hizmetçi, İbrahim Tatlıses' in kadını mısın", "köpek oldun", "köpek gibi hizmetçilik ediyorsun", "tiksiniyorum senin alaturka rezil kimliğinden", "öldün sen öldüüünnnn", "seninle ROK'un karısı diye fantezi yapıyolar, buradan iş çıkar mı diye düşünüyorlar" gibi ifadeler yer alıyor.
Meslektaşı Nevşin Mengü'nün programına katılan Nagehan Alçı, Kütahyalı'nın kendisine uyguladığı psikolojik ve fiziksel şiddetle ilgili iddiaları ise bir yayında ilk kez dile getirdi.
Kütahyalı'nın oldukça manipülatif bir insan olduğunu söyleyen Alçı, eski eşinin kendisine sürekli olarak "sen beceriksizsin, aptalsın" şeklinde hakaretler ettiğini söyledi.
Nagehan Alçı, kazandığı paranın ilk gün Rasim Ozan Kütahyalı tarafından "Sen anlamazsın paradan" diyerek alındığını da iddia etti. Hatta Alçı'nın bankadaki parasını zorla kontrol altına aldığı da yine Alçı'nın iddialarından
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Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı'nın öfke problemi yüzünen tedbir olarak kendisinin sabaha kadar elinde bıçakla salonda uykusuz beklediğini de söyledi.
Rasim Ozan Kütahyalı'nın Nagehan Alçı ile ortak hesabından para kullanıp, eşinden habersiz bir ev satın aldığı ve kız arkadaşıyla önce orada oturduğu, daha sonra Alçı ile ortak evine geçtiği de yine iddialar arasında. Nagehan Alçı ise çocuklarıyla birlikte kirada oturduğunu söylüyor.
Yine Nagehan Alçı'nın iddiasına göre Rasim Ozan Kütahyalı 5-6 tane telefon hattı alarak medya ve siyaset dünyasına eski karısının Yunan ajanı olduğuna dair mesajlar göndermiş.
Programın tamamını buradan izleyebilirsiniz 👇
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