Sesine Hasret Bırakan Şebnem Ferah'ın Milyonluk 10 Konser Teklifini Reddetmesi İsyan Bayrağı Çektirdi!
Sesine Hasret Bırakan Şebnem Ferah'ın Milyonluk 10 Konser Teklifini Reddetmesi İsyan Bayrağı Çektirdi!
Pandemi döneminden sonra sahnelere ara vererek hayranlarını epey üzen Şebnem Ferah'a yeni konser teklifi geldi. 10 konserden oluşan milyon dolarlık anlaşmayı geri çeviren ünlü şarkıcı isyan bayrağı çektirdi.
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Türk Rock müziği denildiğinde akıllara gelen ilk isimlerden biri olan Şebnem Ferah dinleyenleri hayran bırakan güçlü sesiyle söylediği her şarkısıyla gönüllere kocaman tahtlar kurmuş bir isim...
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Gerek kişiliği gerek kariyeriyle magazinin dünyasının efsaneleri arasına giren ünlü şarkıcının pandemiden beri yani yaklaşık 4 yıldır sahne almadığını bilmeyen yoktur.
İnanılmaz büyük bir hayran kitlesine sahip olan Şebnem Ferah'ın kameralardan da uzak kalmasıyla beraber "Ses Ver Şebnem Ferah” kampanyası başlatılmıştı.
Geçtiğimiz yıl "Sizinle birlikte şarkı söylemeyeli fazla zaman oldu. Her şeye inanırdım da bu kadar uzun süre şarkı söylemeden durabileceğime inanmazdım. Geç olsun, güç olmasın diyelim..." açıklamasında da bulunmuştu hatta.
Adına hashtag'ler açılıp "Lütfen konser yap! Lütfen!" denilen, sesine hasret bırakan Şebnem Ferah cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.
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Akşam'dan Barış Kocaoğlu'nun haberine göre; Ferah'a daha önce hiçbir sanatçıya sunulmayan bir teklif sunulmuş. KüçükÇiftlik Park'ın sahibi ve işletmecisi Naz Kavran ve müzik yapımcısı Murat Yıldırım, özlenen şarkıcıyla 10 konserlik bir anlaşma imzalamak istemişler.
Herkesin içine heyecanla kaplayan bu anlaşma için de 2 milyon dolar yani yaklaşık 66 milyon TL önerilmiş kendisine.
Servet değerindeki teklifi kabul etmediği belirtilen Şebnem Ferah'ın neden olarak da "Daha zamanı değil" demesi tüm hayranlarına "şimdi değilse ne zaman?" dedirtti.
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