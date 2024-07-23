Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Sesine Hasret Bırakan Şebnem Ferah'ın Milyonluk 10 Konser Teklifini Reddetmesi İsyan Bayrağı Çektirdi!

Sesine Hasret Bırakan Şebnem Ferah'ın Milyonluk 10 Konser Teklifini Reddetmesi İsyan Bayrağı Çektirdi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
23.07.2024 - 14:00

Pandemi döneminden sonra sahnelere ara vererek hayranlarını epey üzen Şebnem Ferah'a yeni konser teklifi geldi. 10 konserden oluşan milyon dolarlık anlaşmayı geri çeviren ünlü şarkıcı isyan bayrağı çektirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Türk Rock müziği denildiğinde akıllara gelen ilk isimlerden biri olan Şebnem Ferah dinleyenleri hayran bırakan güçlü sesiyle söylediği her şarkısıyla gönüllere kocaman tahtlar kurmuş bir isim...

Türk Rock müziği denildiğinde akıllara gelen ilk isimlerden biri olan Şebnem Ferah dinleyenleri hayran bırakan güçlü sesiyle söylediği her şarkısıyla gönüllere kocaman tahtlar kurmuş bir isim...

Gerek kişiliği gerek kariyeriyle magazinin dünyasının efsaneleri arasına giren ünlü şarkıcının pandemiden beri yani yaklaşık 4 yıldır sahne almadığını bilmeyen yoktur.

Gerek kişiliği gerek kariyeriyle magazinin dünyasının efsaneleri arasına giren ünlü şarkıcının pandemiden beri yani yaklaşık 4 yıldır sahne almadığını bilmeyen yoktur.

İnanılmaz büyük bir hayran kitlesine sahip olan Şebnem Ferah'ın kameralardan da uzak kalmasıyla beraber "Ses Ver Şebnem Ferah” kampanyası başlatılmıştı.

İnanılmaz büyük bir hayran kitlesine sahip olan Şebnem Ferah'ın kameralardan da uzak kalmasıyla beraber "Ses Ver Şebnem Ferah” kampanyası başlatılmıştı.

Muhabir Online tarafından görüntülenen yıldız isim "Sahnelere geri dönecek misiniz?" sorusuna ise "tabii ki" diyerek cevap verince umutlandırmıştı herkesi:

Geçtiğimiz yıl "Sizinle birlikte şarkı söylemeyeli fazla zaman oldu. Her şeye inanırdım da bu kadar uzun süre şarkı söylemeden durabileceğime inanmazdım. Geç olsun, güç olmasın diyelim..." açıklamasında da bulunmuştu hatta.

Geçtiğimiz yıl "Sizinle birlikte şarkı söylemeyeli fazla zaman oldu. Her şeye inanırdım da bu kadar uzun süre şarkı söylemeden durabileceğime inanmazdım. Geç olsun, güç olmasın diyelim..." açıklamasında da bulunmuştu hatta.

Adına hashtag'ler açılıp "Lütfen konser yap! Lütfen!" denilen, sesine hasret bırakan Şebnem Ferah cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.

Adına hashtag'ler açılıp "Lütfen konser yap! Lütfen!" denilen, sesine hasret bırakan Şebnem Ferah cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Akşam'dan Barış Kocaoğlu'nun haberine göre; Ferah'a daha önce hiçbir sanatçıya sunulmayan bir teklif sunulmuş. KüçükÇiftlik Park'ın sahibi ve işletmecisi Naz Kavran ve müzik yapımcısı Murat Yıldırım, özlenen şarkıcıyla 10 konserlik bir anlaşma imzalamak istemişler.

Akşam'dan Barış Kocaoğlu'nun haberine göre; Ferah'a daha önce hiçbir sanatçıya sunulmayan bir teklif sunulmuş. KüçükÇiftlik Park'ın sahibi ve işletmecisi Naz Kavran ve müzik yapımcısı Murat Yıldırım, özlenen şarkıcıyla 10 konserlik bir anlaşma imzalamak istemişler.

Herkesin içine heyecanla kaplayan bu anlaşma için de 2 milyon dolar yani yaklaşık 66 milyon TL önerilmiş kendisine.

Herkesin içine heyecanla kaplayan bu anlaşma için de 2 milyon dolar yani yaklaşık 66 milyon TL önerilmiş kendisine.

Servet değerindeki teklifi kabul etmediği belirtilen Şebnem Ferah'ın neden olarak da "Daha zamanı değil" demesi tüm hayranlarına "şimdi değilse ne zaman?" dedirtti.

Servet değerindeki teklifi kabul etmediği belirtilen Şebnem Ferah'ın neden olarak da "Daha zamanı değil" demesi tüm hayranlarına "şimdi değilse ne zaman?" dedirtti.

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın