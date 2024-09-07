Nazlı Sabancı Biricik Kayınvalidesi Arzu Sabancı'nın Doğum Gününü Kutlarken Bile Saygı Sınırlarını Aşmadı!
Nazlı Sabancı Biricik Kayınvalidesi Arzu Sabancı'nın Doğum Gününü Kutlarken Bile Saygı Sınırlarını Aşmadı!
Nazlı Sabancı, biricik kayınvalidesi Arzu Sabancı'nın doğum gününü kutlarken bile saygı sınırlarını aşmadı. Sevgisini dile getiren gelin Sabancı'nın sizli bizli konuşması da dikkatlerden kaçmadı.
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Arzu Sabancı – Ömer Sabancı çiftinin biricik gelini, 2021 yılında Hacı Sabancı ile nikah masasına oturduğu günden bu yana magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi biliyorsunuz ki.
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Gelin Sabancı'nın biricik kayınvalidesi Arzu Sabancı ile ne kadar iyi anlaştığını da mutlaka biliyorsunuzdur. Hatta ilk çocuğunun ismini Arzu Alara koyduğunu da mutlaka hatırlarsınız.
Kayınvalide-gelin birbirini ne kadar çok sevse de Nazlı Sabancı, Arzu Sabancı'ya olan saygısını her zaman koruyor, sınırı hiçbir zaman aşmıyor.
Bugün de biricik kayınvalidesinin doğum gününü kutlayan Nazlı Sabancı, yine Arzu Sabancı'ya sevgilerini sunsa da saygı sınırlarını aşmayarak sizli bizli bir not düşmeyi tercih etti.
Tabii Nazlı Sabancı, kalpler eklediği hikayesinde kayınvalidesine "İyi ki varsınız" demeyi de unutmadı!
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