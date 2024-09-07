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Hamilelik Günlüğü Başlattı: Üçüncü Çocuğuna Gebe Olan Zeynep Demirel'den Göbeğinin Belli Olduğu İlk Paylaşım!

Hamilelik Günlüğü Başlattı: Üçüncü Çocuğuna Gebe Olan Zeynep Demirel'den Göbeğinin Belli Olduğu İlk Paylaşım!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
07.09.2024 - 19:20 Son Güncelleme: 07.09.2024 - 19:23

Üçüncü çocuğuna hamile olan Zeynep Demirel, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile hamile günlüğü başlattığını duyurdu! Demirel'in paylaşımında belirginleşen karnı da ilk defa göründü.

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Magazin gündeminin en popüler çiftlerinden biri olan Volkan ve Zeynep Demirel'i mutlaka tanıyorsunuzdur. 14 yılı aşkın süredir süren mutlu evlilikleriyle dikkat çeken ünlü çiftimiz, paylaşımları ile de sık sık magazin gündeminde konuşuluyor.

Magazin gündeminin en popüler çiftlerinden biri olan Volkan ve Zeynep Demirel'i mutlaka tanıyorsunuzdur. 14 yılı aşkın süredir süren mutlu evlilikleriyle dikkat çeken ünlü çiftimiz, paylaşımları ile de sık sık magazin gündeminde konuşuluyor.

Hatırlarsanız iki kız çocuğu olan ünlü çiftimiz geçtiğimiz aylarda yeniden bebek beklediklerini duyurarak sevenlerini heyecanlandırmıştı!

Hatırlarsanız iki kız çocuğu olan ünlü çiftimiz geçtiğimiz aylarda yeniden bebek beklediklerini duyurarak sevenlerini heyecanlandırmıştı!

Ufaktan karnının belli olduğu bir paylaşım yaparak hamilelik haberini duyuran Zeynep Demirel'in karesi hem beğeni yağmuruna tutulmuş hem de paylaşımına tebrik mesajları yağmıştı.

Ufaktan karnının belli olduğu bir paylaşım yaparak hamilelik haberini duyuran Zeynep Demirel'in karesi hem beğeni yağmuruna tutulmuş hem de paylaşımına tebrik mesajları yağmıştı.

Ünlü isim bu kez de Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile bir hamilelik günlüğü başlattığını duyurarak takipçilerini de davet etti!

Ünlü isim bu kez de Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile bir hamilelik günlüğü başlattığını duyurarak takipçilerini de davet etti!

15 haftalık hamile olan Zeynep Demirel'in karnının belirginleştiği ilk paylaşımına da böylece görmüş olduk!

15 haftalık hamile olan Zeynep Demirel'in karnının belirginleştiği ilk paylaşımına da böylece görmüş olduk!
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İşte Zeynep Demirel'in paylaşımı 👇🏻

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