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Onlarınki Bir Aşk Hikayesi: Yalı Çapkını Aşıkları Ersin Arıcı ve Beril Pozam'ın Nikahından Yeni Kareler Geldi!

Onlarınki Bir Aşk Hikayesi: Yalı Çapkını Aşıkları Ersin Arıcı ve Beril Pozam'ın Nikahından Yeni Kareler Geldi!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
07.09.2024 - 23:03

Yalı Çapkını aşıkları Ersin Arıcı ve Beril Pozam, 1.5 senelik beraberliğin sonunda geçtiğimiz ay nikah masasına oturmuştu. Ünlü isimlerin nikah töreninden yeni kareler nihayet geldi!

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"Yalı Çapkını" dizisinde Seyran'ın ablası Suna rolünü canlandıran Beril Pozam ve Ferit'in sağ kolu Abidin'i canlandıran Ersin Arıcı dizinin yanı sıra gerçek hayatta da aşk yaşıyordu biliyorsunuz ki.

"Yalı Çapkını" dizisinde Seyran'ın ablası Suna rolünü canlandıran Beril Pozam ve Ferit'in sağ kolu Abidin'i canlandıran Ersin Arıcı dizinin yanı sıra gerçek hayatta da aşk yaşıyordu biliyorsunuz ki.

Yaklaşık bir buçuk senedir birlikte olan ünlü çift, geçtiğimiz ay küçük ve sade bir tören ile dünyaevine girmiş ve ilişkilerini evlilikle taçlandırmıştı.

Yaklaşık bir buçuk senedir birlikte olan ünlü çift, geçtiğimiz ay küçük ve sade bir tören ile dünyaevine girmiş ve ilişkilerini evlilikle taçlandırmıştı.

Törenin katılımcılarının paylaştığı birkaç kareyi görsek de nikah töreni ile ilgili çok bir paylaşım yapılmamıştı hatırlarsanız.

Törenin katılımcılarının paylaştığı birkaç kareyi görsek de nikah töreni ile ilgili çok bir paylaşım yapılmamıştı hatırlarsanız.

Geçtiğimiz saatlerde bir sosyal medya hesabı olduğunu hatırlayan Beril Pozam'dan nihayet yeni nikah pozları geldi! Gelin ünlü çiftin pozlarına birlikte bakalım 👇🏻

Geçtiğimiz saatlerde bir sosyal medya hesabı olduğunu hatırlayan Beril Pozam'dan nihayet yeni nikah pozları geldi! Gelin ünlü çiftin pozlarına birlikte bakalım 👇🏻

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Gelin, bir de sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına bakalım👇🏻

Gelin, bir de sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına bakalım👇🏻

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