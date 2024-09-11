Narin Güran Davasının Bütün Kız Çocuklarının Emsali Olduğunu Söyleyen Gülben Ergen'den Yeni Paylaşım!
Narin Güran Davasının Bütün Kız Çocuklarının Emsali Olduğunu Söyleyen Gülben Ergen'den Yeni Paylaşım!
Her gün yeni bir gelişme yaşanan Narin Güran cinayetini ilk günden bu yana takip eden ve tepkisini hiç esirgemeyen Gülben Ergen'den yeni bir paylaşım daha geldi!
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Biliyorsunuz ki Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran tam 18 gün boyunca aranmış ancak ne yazık ki küçük Narin'in kaybolmasının ardından 19. günde cansız bedenine ulaşılmıştı.
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Narin Güran davası ile ilgili tepkiler günden güne büyürken yaşananları ilk günden bu yana takip ederek tepkisini hiç esirgemeyen isimlerden bir tanesi de Gülben Ergen olmuştu hatırlarsanız.
"Münevver Karabulut cinayetini ve daha nicelerini canlı yayında çözen, yıllardır başarısına gölge düşmeyen #MügeAnlı yayın yasağından dolayı Türkiye’nin ayağa kalktığı #Narin felaketini işleyemiyor. Akıllara zarar!" açıklamaları ile Müge Anlı'nın Narin'i konu edinmemesini de eleştiren Ergen, X hesabından yaptığı paylaşımlar ile her gün "Narin nerede?" sorusunu sormayı da ihmal etmemişti.
Ünlü sanatçı bu kez de X hesabından yaptığı yeni paylaşımı ile gündeme geldi. "Küçücük canıyla bize hayatın en ağır gerçeklerini anlatıyor Narin. Ülkenin derin, soğuk ve sinsi bir sessizliğe bürünmüş, avuç içi kadar köyünde neler olabileceğini anlatıyor." diyen Ergen, küçük Narin'in ölen ablasına da sahip çıktığını belirtti.
Narin davasının aydınlanmasının Narin'in yaşıtı kız çocuklarını da koruyacak kadar büyük olduğunu ifade eden Ergen, "Narin kız çocuklarının emsali oldu." açıklamaları ile yasaların değişmesini istediğini de dile getirdi.
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İşte Gülben Ergen'in paylaşımı 👇🏻
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