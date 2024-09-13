Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Güzellik
Son 20 Yılda Miss Turkey Birincisi Olarak Güzelliğiyle Hafızalara Kazınan İsimler

Son 20 Yılda Miss Turkey Birincisi Olarak Güzelliğiyle Hafızalara Kazınan İsimler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
13.09.2024 - 17:03

2024'ün Türkiye Güzeli, geçtiğimiz günlerde belli oldu. İlk kez 1929'da düzenlenen Miss Turkey'de bugüne kadar Türkiye'nin en güzel kadınları seçildi. 

Peki yarışma tarihinde şöyle bir yolculuğa çıkıp son 20 yılın Türkiye güzellerine bakmak ister misiniz?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Türkiye'nin en güzel kadınlarının seçildiği Miss Turkey yarışması, 1929 yılında başladı.

Türkiye'nin en güzel kadınlarının seçildiği Miss Turkey yarışması, 1929 yılında başladı.

Dönemin hükümetinin de desteğini alan yarışma, uzun yıllardır devam ediyor. Türkiye'nin ilk tescilli güzeli Feriha Tevfik olmuştu. Daha sonraki yıllarda da birbirinden güzel isimleri görmeye devam ettik.

Miss Turkey'nin tarihinde kısa bir yolculuğa çıkmaya ne dersiniz?

1. 2004 - Nur Gümüşdoğrayan

1. 2004 - Nur Gümüşdoğrayan

2. 2005 - Hande Subaşı

2. 2005 - Hande Subaşı

3. 2006 - Merve Büyüksaraç

3. 2006 - Merve Büyüksaraç

4. 2007 - Selen Soyder

4. 2007 - Selen Soyder
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

5. 2008 - Leyla Lydia Tuğutlu

5. 2008 - Leyla Lydia Tuğutlu

6. 2009 - Ebru Şam

6. 2009 - Ebru Şam

7. 2010 - Gizem Memiç

7. 2010 - Gizem Memiç

8. 2011 - Melisa Aslı Pamuk

8. 2011 - Melisa Aslı Pamuk

9. 2012 - Açalya Samyeli Danoğlu

9. 2012 - Açalya Samyeli Danoğlu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

10. 2013 - Rüveyda Öksüz

10. 2013 - Rüveyda Öksüz

11. 2014 - Amine Gülşe

11. 2014 - Amine Gülşe

12. 2015 - Ecem Çırpan

12. 2015 - Ecem Çırpan

13. 2016 - Buse İskenderoğlu

13. 2016 - Buse İskenderoğlu

14. 2017 - Aslı Sümen

14. 2017 - Aslı Sümen
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

15. 2018 - Şevval Şahin

15. 2018 - Şevval Şahin

16. 2019 - Simay Şahinoğlu

16. 2019 - Simay Şahinoğlu

17. 2020 - Miss Fashion - Elif Yılmaz

17. 2020 - Miss Fashion - Elif Yılmaz

18. 2021 - Dilara Korkmaz

18. 2021 - Dilara Korkmaz

19. 2022 - Nursena Say

19. 2022 - Nursena Say
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

20. 2024 - İdil Bilgen

20. 2024 - İdil Bilgen
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın