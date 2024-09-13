Son 20 Yılda Miss Turkey Birincisi Olarak Güzelliğiyle Hafızalara Kazınan İsimler

2024'ün Türkiye Güzeli, geçtiğimiz günlerde belli oldu. İlk kez 1929'da düzenlenen Miss Turkey'de bugüne kadar Türkiye'nin en güzel kadınları seçildi.

Peki yarışma tarihinde şöyle bir yolculuğa çıkıp son 20 yılın Türkiye güzellerine bakmak ister misiniz?