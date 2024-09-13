Son 20 Yılda Miss Turkey Birincisi Olarak Güzelliğiyle Hafızalara Kazınan İsimler
Son 20 Yılda Miss Turkey Birincisi Olarak Güzelliğiyle Hafızalara Kazınan İsimler
2024'ün Türkiye Güzeli, geçtiğimiz günlerde belli oldu. İlk kez 1929'da düzenlenen Miss Turkey'de bugüne kadar Türkiye'nin en güzel kadınları seçildi.
Peki yarışma tarihinde şöyle bir yolculuğa çıkıp son 20 yılın Türkiye güzellerine bakmak ister misiniz?
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Türkiye'nin en güzel kadınlarının seçildiği Miss Turkey yarışması, 1929 yılında başladı.
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1. 2004 - Nur Gümüşdoğrayan
2. 2005 - Hande Subaşı
3. 2006 - Merve Büyüksaraç
4. 2007 - Selen Soyder
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5. 2008 - Leyla Lydia Tuğutlu
6. 2009 - Ebru Şam
7. 2010 - Gizem Memiç
8. 2011 - Melisa Aslı Pamuk
9. 2012 - Açalya Samyeli Danoğlu
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10. 2013 - Rüveyda Öksüz
11. 2014 - Amine Gülşe
12. 2015 - Ecem Çırpan
13. 2016 - Buse İskenderoğlu
14. 2017 - Aslı Sümen
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15. 2018 - Şevval Şahin
16. 2019 - Simay Şahinoğlu
17. 2020 - Miss Fashion - Elif Yılmaz
18. 2021 - Dilara Korkmaz
19. 2022 - Nursena Say
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20. 2024 - İdil Bilgen
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