Trafikte Kavgaya Karışan İlker Aksum Özür Videosunda Yaşananları Anlattı!
Ünlü oyuncu İlker Aksum, bir önceki gün İzmir’in Urla ilçesinde trafikte bir sürücüyle tartıştığı görüntülerle sosyal medyada gündem olmuştu. Kavga sırasında sinirlerine hâkim olamayan Aksum’un kullandığı ağır küfürler büyük tepki çekmişti. Bugün çektiği bir video ile hem özür diledi hem de olayın perde arkasını anlattı. Eşi Dilay Aksum da uzun bir yazıyla yaşananlara dair duygusal bir açıklama yaptı.
İşte tüm detaylar…
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Ünlü oyuncu İlker Aksum, geçtiğimiz yıl Dilay Ekmekçioğlu ile dünyaevine girmişti.
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Ancak Aksum’un adı bir önceki gün bambaşka bir sebeple gündeme geldi.
Olay sonrası sessizliğini bozan İlker Aksum, Instagram hesabından yayınladığı videoda yaşananları detaylı şekilde anlattı ve şu sözlerle özür diledi:
İlker Aksum’un eşi Dilay Aksum da olayla ilgili uzun bir yazı paylaştı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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