onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Trafikte Kavgaya Karışan İlker Aksum Özür Videosunda Yaşananları Anlattı!

Trafikte Kavgaya Karışan İlker Aksum Özür Videosunda Yaşananları Anlattı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
03.06.2025 - 11:15

Ünlü oyuncu İlker Aksum, bir önceki gün İzmir’in Urla ilçesinde trafikte bir sürücüyle tartıştığı görüntülerle sosyal medyada gündem olmuştu. Kavga sırasında sinirlerine hâkim olamayan Aksum’un kullandığı ağır küfürler büyük tepki çekmişti. Bugün çektiği bir video ile hem özür diledi hem de olayın perde arkasını anlattı. Eşi Dilay Aksum da uzun bir yazıyla yaşananlara dair duygusal bir açıklama yaptı. 

İşte tüm detaylar…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ünlü oyuncu İlker Aksum, geçtiğimiz yıl Dilay Ekmekçioğlu ile dünyaevine girmişti.

Ünlü oyuncu İlker Aksum, geçtiğimiz yıl Dilay Ekmekçioğlu ile dünyaevine girmişti.

Yabancı Damat, Ramo gibi ünlü dizilerde rol alan Aksum geçtiğimiz aylarda da eşiyle birlikte ilk çocuklarını beklediklerini müjdelemişti. “Ben, eşim ve kızım” notuyla yaptığı paylaşımda kızı olacağını söyleyen oyuncu, Şubat ayında da Lila ismini verdikleri bebeklerini kucaklarına alarak baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Ancak Aksum’un adı bir önceki gün bambaşka bir sebeple gündeme geldi.

Ancak Aksum’un adı bir önceki gün bambaşka bir sebeple gündeme geldi.

İzmir’in Urla ilçesinde trafikte başka bir sürücüyle yaşadığı tartışma sırasında sinirlerine hâkim olamayan oyuncu, aracından inerek karşı tarafa sert sözler sarf etti. Cep telefonuyla kaydedilen o anlar sosyal medyada hızla yayıldı ve Aksum, kamuoyunun gündemine oturdu. Yanında bulunan eşi Dilay Aksum’un onu sakinleştirmeye çalıştığı görüntüler de epey konuşuldu.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Olay sonrası sessizliğini bozan İlker Aksum, Instagram hesabından yayınladığı videoda yaşananları detaylı şekilde anlattı ve şu sözlerle özür diledi:

İlker Aksum’un eşi Dilay Aksum da olayla ilgili uzun bir yazı paylaştı.

İlker Aksum’un eşi Dilay Aksum da olayla ilgili uzun bir yazı paylaştı.

Yaşananlara kadın ve anne kimliğiyle yaklaştığını belirten Aksum, “1 ay önce bebeğim arabadayken ara sokakta hızı yüzünden bize çarpan ve sol ön kapıyı alan arabadan kimsenin haberi yok. Ama benim için daha üzücü olan. Bu videoyu çeken hanımefendiyi gördüm. Bunu çekmek için kavşağın ortasında durdular. Trafiği biz değil onlar durdurdu. Gözlerimin içine baktığı bir an vardı. Arabasını gördüm. Plakasını gördüm. Keşke videonun o anını da yayınlasaydı. Kendisine teşekkür ettim. Ömründen değerli bir anı bize harcadığı için. Biz öncesini sonrasını konuştuk, payımızı tarttık. O an bizim hayatımızda talihsiz bir dersti ve zaten eve vardığımızda son derece üzgün, dersimizi almıştık. Ama hanımefendinin kendisi de bana çok iyi bir ders oldu.' dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
19
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın