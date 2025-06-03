Demet Akalın'ın Acı Günü: Kuzeni KOAH Sandığı Kanserden Öldü, "İçmeyin" Diyerek Uyardı!
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yaşayan kuzeni Hakan Kılıç’ın vefat haberiyle yıkıldı. 61 yaşındaki Kılıç, solunum rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kılıç, Değirmendere Mezarlığı’na defnedildi. Cenazeye katılan Demet Akalın gözyaşlarına hakim olamadı. Sosyal medya hesabından da duygusal bir paylaşım yapan Akalın, “Teyzemin emaneti gitti… İçmeyin şu sigaraları” diyerek yürekleri dağladı.
İşte detaylar…
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Ünlü şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz mart ayında 95 yaşındaki teyzesi Sabahat Birsin’in vefatıyla sarsılmıştı.
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Akalın, kuzeninin vefat haberini sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla duyurdu:
Ardından mezarlıkta ikinci bir paylaşım yaptı:
Cenazesi ailesi tarafından teslim alınan Hakan Kılıç, Değirmendere Merkez Camii’ne getirildi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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