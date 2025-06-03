Demet Akalın'ın Acı Günü: Kuzeni KOAH Sandığı Kanserden Öldü, "İçmeyin" Diyerek Uyardı!

“Büyük teyzem Sabahat Birsin hakkın rahmetine kavuştu. Anneannemin yanına, kardeşimin yanına gitti, nur içinde yatsın” sözleriyle duyurduğu bu acının ardından, bu kez teyzesinin oğlu Hakan Kılıç’ın vefat haberiyle derin bir üzüntü daha yaşadı.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki Hakan Kılıç, yaklaşık 10 gün önce solunum rahatsızlığı nedeniyle önce Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumunun kötüleşmesi üzerine Gebze’deki bir hastaneye sevk edilen Kılıç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve üç çocuk babası olan Kılıç, dün hayatını kaybetti.