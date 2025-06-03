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Demet Akalın'ın Acı Günü: Kuzeni KOAH Sandığı Kanserden Öldü, "İçmeyin" Diyerek Uyardı!

Demet Akalın'ın Acı Günü: Kuzeni KOAH Sandığı Kanserden Öldü, "İçmeyin" Diyerek Uyardı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
03.06.2025 - 13:07

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yaşayan kuzeni Hakan Kılıç’ın vefat haberiyle yıkıldı. 61 yaşındaki Kılıç, solunum rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kılıç, Değirmendere Mezarlığı’na defnedildi. Cenazeye katılan Demet Akalın gözyaşlarına hakim olamadı. Sosyal medya hesabından da duygusal bir paylaşım yapan Akalın, “Teyzemin emaneti gitti… İçmeyin şu sigaraları” diyerek yürekleri dağladı. 

İşte detaylar…

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Ünlü şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz mart ayında 95 yaşındaki teyzesi Sabahat Birsin’in vefatıyla sarsılmıştı.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz mart ayında 95 yaşındaki teyzesi Sabahat Birsin’in vefatıyla sarsılmıştı.

“Büyük teyzem Sabahat Birsin hakkın rahmetine kavuştu. Anneannemin yanına, kardeşimin yanına gitti, nur içinde yatsın” sözleriyle duyurduğu bu acının ardından, bu kez teyzesinin oğlu Hakan Kılıç’ın vefat haberiyle derin bir üzüntü daha yaşadı.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki Hakan Kılıç, yaklaşık 10 gün önce solunum rahatsızlığı nedeniyle önce Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumunun kötüleşmesi üzerine Gebze’deki bir hastaneye sevk edilen Kılıç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve üç çocuk babası olan Kılıç, dün hayatını kaybetti.

Akalın, kuzeninin vefat haberini sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla duyurdu:

Akalın, kuzeninin vefat haberini sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla duyurdu:

“Dağ gibi Hakan abim gitti… Teyzemin emaneti gitti… '

Ardından mezarlıkta ikinci bir paylaşım yaptı:

Ardından mezarlıkta ikinci bir paylaşım yaptı:

'Ne şu sigaraları ne püf püfleri içmeyin. Sinsice KOAH hastalığı sandığı akciğer kanseri Hakan abime on günde aldı bizden. Vitamin getir bana dedin getirmiştim. Hakan abi keşke şifa olsaydım sana. Yetiştim ama seni uğurlamaya seni iyi ol gülüm derdin. İyi değilim Hakan abim nur içinde uyu. Sen hep doğum günümde masa başında otururken aklımda kalacaksın.' sözleriyle uyardı.

Cenazesi ailesi tarafından teslim alınan Hakan Kılıç, Değirmendere Merkez Camii’ne getirildi.

Cenazesi ailesi tarafından teslim alınan Hakan Kılıç, Değirmendere Merkez Camii’ne getirildi.

Demet Akalın ve eşi Okan Kurt’un da katıldığı cenazede, sevenleri ve yakınları taziyelerini iletti. Cenaze namazı ikindi vakti kılındı ve ardından Hakan Kılıç, Değirmendere 17 Ağustos Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenaze töreninde oldukça duygusal anlar yaşanırken, Demet Akalın gözyaşlarına hâkim olamadı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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