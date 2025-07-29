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MasterChef'te Somer Şef ve Mehmet Şef'in Aşırı İştahlı Olmasına Danilo Şef'ten İtiraf Geldi

MasterChef'te Somer Şef ve Mehmet Şef'in Aşırı İştahlı Olmasına Danilo Şef'ten İtiraf Geldi

MasterChef Türkiye
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
29.07.2025 - 18:48

MasterChef Türkiye jürisi şefler Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun iştahını bilmeyen yok. Yemek tadımını bambaşka bir seviyeye taşıyan şefler, ekran başındaki seyirciyi fena acıktırıyor. Berfu Yenenler'in programına konuk olan Danilo Zanna, Somer ve Mehmet Şef'in iştahı hakkında itirafta bulundu.

KAYNAK: Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri

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MasterChef izleyicisi, Mehmet Şef ve Somer Şef'in iştahına aşikar.

MasterChef izleyicisi, Mehmet Şef ve Somer Şef'in iştahına aşikar.

Özellikle yemek tadımı esnasında yemeyi tatmayı bırakıp resmen yemeye başlayan Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya, çoğu zaman ekran başında ağzımızın sularının akmasına neden oluyor. İki jüri üyesi şefin yanında Danilo Şef'in tadım yaptığı anlar aşırı kibar bulunurken İtalyan şeften bu konuda bir itiraf geldi.

Berfu Yenenler'in programına konuk olan Danilo Zanna, şeflerin iştahı hakkında itiraflarda bulundu.

Berfu Yenenler'in programına konuk olan Danilo Zanna, şeflerin iştahı hakkında itiraflarda bulundu.

Şeflerin tadım yaptıktan sonra kuliste de yemek yediğini belirten Danilo Zanna, 'Yiyorlar yiyorlar, yemekte ne var diye soruyorlar' ifadelerini kullandı. Danilo Şef'in bu itirafı sosyal medyada viral oldu.

İşte o anlar:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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