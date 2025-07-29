MasterChef'te Somer Şef ve Mehmet Şef'in Aşırı İştahlı Olmasına Danilo Şef'ten İtiraf Geldi
MasterChef Türkiye jürisi şefler Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun iştahını bilmeyen yok. Yemek tadımını bambaşka bir seviyeye taşıyan şefler, ekran başındaki seyirciyi fena acıktırıyor. Berfu Yenenler'in programına konuk olan Danilo Zanna, Somer ve Mehmet Şef'in iştahı hakkında itirafta bulundu.
KAYNAK: Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri
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MasterChef izleyicisi, Mehmet Şef ve Somer Şef'in iştahına aşikar.
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Berfu Yenenler'in programına konuk olan Danilo Zanna, şeflerin iştahı hakkında itiraflarda bulundu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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