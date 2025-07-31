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Mert Yazıcıoğlu'nun "Orhan Bey" Rolünü Kabul Etmesiyle Sosyal Medya Ayağa Kalktı

Mert Yazıcıoğlu'nun "Orhan Bey" Rolünü Kabul Etmesiyle Sosyal Medya Ayağa Kalktı

Kuruluş Osman Mert Yazıcıoğlu
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
31.07.2025 - 10:43

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın yeni başrolü sonunda belli oldu. Son olarak Kızıl Goncalar'da izlediğimiz Mert Yazıcıoğlu, Orhan Bey karakteriyle ekranlara geri dönüyor. Mert Yazıcıoğlu'nun Kuruluş Osman'dan gelen teklifi kabul etmesi üzerine sosyal medyadan gelen yorumları sizler için derledik.

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Kuruluş Osman'da resmen Mert Yazıcıoğlu dönemi başlıyor.

Kuruluş Osman'da resmen Mert Yazıcıoğlu dönemi başlıyor.

7. sezon onayı alan Kuruluş Osman'da Burak Özçivit, 6 yıldır emek verdiği diziye fiyatta anlaşamadığı için veda etmişti. Zaman atlamasının yaşanacağı Kuruluş Osman'da yeni başrol arayışı hızla devam ederken Mert Yazıcıoğlu, Orhan Bey karakteri teklifini kabul etti.

Mert Yazıcıoğlu'nun Orhan Bey olarak dizinin yeni başrolü olması sosyal medyada coşkuyla karşılandı. Mert Yazıcıoğlu'nun fanlarından gelen yorumları sizler için derledik.

İşte gelen yorumlardan bazıları:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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