Mert Yazıcıoğlu'nun "Orhan Bey" Rolünü Kabul Etmesiyle Sosyal Medya Ayağa Kalktı
ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın yeni başrolü sonunda belli oldu. Son olarak Kızıl Goncalar'da izlediğimiz Mert Yazıcıoğlu, Orhan Bey karakteriyle ekranlara geri dönüyor. Mert Yazıcıoğlu'nun Kuruluş Osman'dan gelen teklifi kabul etmesi üzerine sosyal medyadan gelen yorumları sizler için derledik.
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Kuruluş Osman'da resmen Mert Yazıcıoğlu dönemi başlıyor.
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İşte gelen yorumlardan bazıları:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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