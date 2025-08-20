Kuruluş Osman Dizisinin Adı Değişti, Yeni İsim Açıklandı!
atv ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'da yeni dönem başlıyor. 7. sezon onayı alan dizinin başrolü Burak Özçivit, ani bir kararla diziden ayrılmıştı. Mert Yazıcıoğlu'nun Orhan Bey karakteriyle yeni başrol olduğu Kuruluş Osman'ın adı değişti. Yeni ismi ise Birsen Altuntaş açıkladı!
KAYNAK: Birsen Altuntaş
ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Bozdağ Film imzalı Kuruluş Osman dizisinde büyük bir değişim yaşanıyor.
Sosyal medyada “Kuruluş Orhan” ve “Yükseliş Orhan” gibi isimler dolaşsa da bu konuda herhangi bir açıklama gelmemişti.
