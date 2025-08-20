onedio
Kuruluş Osman Dizisinin Adı Değişti, Yeni İsim Açıklandı!



Atv Kuruluş Osman Mert Yazıcıoğlu
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
20.08.2025 - 17:56

atv ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'da yeni dönem başlıyor. 7. sezon onayı alan dizinin başrolü Burak Özçivit, ani bir kararla diziden ayrılmıştı. Mert Yazıcıoğlu'nun Orhan Bey karakteriyle yeni başrol olduğu Kuruluş Osman'ın adı değişti. Yeni ismi ise Birsen Altuntaş açıkladı!

KAYNAK: Birsen Altuntaş

ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Bozdağ Film imzalı Kuruluş Osman dizisinde büyük bir değişim yaşanıyor.



Altı sezon boyunca Osman Bey’e hayat veren Burak Özçivit’in projeye veda etmesinin ardından, başrol bayrağı Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu’na devredildi. Bu gelişmeyle birlikte dizinin adının da değişeceği iddiaları gündeme geldi.

Sosyal medyada “Kuruluş Orhan” ve “Yükseliş Orhan” gibi isimler dolaşsa da bu konuda herhangi bir açıklama gelmemişti.



Birsen Altuntaş, Kuruluş Osman dizisinin isminin yeni sezonda 'Sultan Orhan' olacağını açıkladı.

Orhan Bey rolünü üstlenen Mert Yazıcıoğlu’nun yanı sıra; Cihan Ünal (Osman Bey), Bennu Yıldırımlar (Malhun Hatun) kadroda kesinleşen isimler arasında. Nilüfer Hatun için Alina Boz ile görüşmeler sürerken; Çağrı Şensoy (Cerkutay), Faruk Aran (Alaeddin Bey), Belgin Şimşek (Gonca Hatun) ve Yiğit Uçan (Boran Bey) yeniden ekibe katılıyor. Ayrıca Fatma Hatun için Mahassine Merabet, Halime Hatun içinse Elif Uslusoy ile temas halinde olunduğu kulis bilgileri arasında.

