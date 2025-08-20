Müge Anlı'da Kocasını Öldürdüğünü İtiraf Eden Sebile Yörük Yeniden Tutuklandı
Türkiye’nin gündemine oturan ve Müge Anlı’nın programına da taşınan Mehmet Yörük cinayetinde yeni gelişmeler yaşandı. Osmaniye’de başlayan yasak ilişki iddiaları ve “üfürükçülük” hikâyeleriyle karmaşık bir hâle gelen olay, yapılan itiraflar ve adli tespitlerle farklı bir boyut kazanmıştı. Eşini öldürmek suçundan aylarca cezaevinde kalan Sebile Yörük'ün son durumu ise merak ediliyordu. Sebile Yörük, denetimli serbestliğin ardından yeniden tutuklandı.
atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in son sezonuna Mehmet Yörük cinayeti damga vurmuştu.
Programa katılan Sebile Yörük, gözyaşları içinde yaptığı açıklamalarda, Mustafa’nın son altı ay boyunca sık sık evlerine gidip kocasına çeşitli sular içirmiş olduğunu söylemişti.
Sebile Yörük yaklaşık 10 ay cezaevinde kaldıktan sonra adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.
