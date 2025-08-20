Müge Anlı'da Kocasını Öldürdüğünü İtiraf Eden Sebile Yörük Yeniden Tutuklandı

Hatta kendi hazırladığı tarhana çorbasına da bu sulardan katmış olabileceğini anlatmıştı. Ayrıca psikolojik sorunlar yaşadığını, Mustafa’nın “iyileştirme” vaadiyle kendisini kandırmış, ardından fotoğraflarını çekmiş ve evlenmeyi kabul etmezse bunları kardeşlerine göndermekle tehdit etmiş olduğunu da belirtmişti.

Soruşturma kapsamında yapılan fethi kabir işlemiyle Mehmet Yörük’ün midesinde, kalp krizi ve solunum yetmezliğine yol açabilen hidrojen sülfür maddesi tespit edilmişti. Bunun üzerine Sebile Yörük ile Mustafa Samagan, “kasten öldürme” suçundan tutuklanmıştı.