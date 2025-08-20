onedio
Müge Anlı'da Kocasını Öldürdüğünü İtiraf Eden Sebile Yörük Yeniden Tutuklandı

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
20.08.2025 - 20:09

Türkiye’nin gündemine oturan ve Müge Anlı’nın programına da taşınan Mehmet Yörük cinayetinde yeni gelişmeler yaşandı. Osmaniye’de başlayan yasak ilişki iddiaları ve “üfürükçülük” hikâyeleriyle karmaşık bir hâle gelen olay, yapılan itiraflar ve adli tespitlerle farklı bir boyut kazanmıştı. Eşini öldürmek suçundan aylarca cezaevinde kalan Sebile Yörük'ün son durumu ise merak ediliyordu. Sebile Yörük, denetimli serbestliğin ardından yeniden tutuklandı.

atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in son sezonuna Mehmet Yörük cinayeti damga vurmuştu.

Osmaniye’de yaşayan Mehmet Yörük, 22 Mart 2024’te evinde aniden fenalaşmıştı. Hastaneye kaldırılan Yörük, yaklaşık 20 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetmişti. Ölümün ardından şüpheler, eşi Sebile Yörük ve onun ilişki yaşadığı öne sürülen üfürükçü Mustafa Samagan’a yönelmişti.

Programa katılan Sebile Yörük, gözyaşları içinde yaptığı açıklamalarda, Mustafa’nın son altı ay boyunca sık sık evlerine gidip kocasına çeşitli sular içirmiş olduğunu söylemişti.

Hatta kendi hazırladığı tarhana çorbasına da bu sulardan katmış olabileceğini anlatmıştı. Ayrıca psikolojik sorunlar yaşadığını, Mustafa’nın “iyileştirme” vaadiyle kendisini kandırmış, ardından fotoğraflarını çekmiş ve evlenmeyi kabul etmezse bunları kardeşlerine göndermekle tehdit etmiş olduğunu da belirtmişti.

Soruşturma kapsamında yapılan fethi kabir işlemiyle Mehmet Yörük’ün midesinde, kalp krizi ve solunum yetmezliğine yol açabilen hidrojen sülfür maddesi tespit edilmişti. Bunun üzerine Sebile Yörük ile Mustafa Samagan, “kasten öldürme” suçundan tutuklanmıştı.

Sebile Yörük yaklaşık 10 ay cezaevinde kaldıktan sonra adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Ancak hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı ve Adana’nın Seyhan ilçesinde saklandığı belirlendi. Sokak sokak yapılan takip sonucunda yakalanan Sebile Yörük, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece yeniden tutuklandı.

