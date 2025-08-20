Uzak Şehir'de Şahin ile Nare'yi Canlandıran Alper Çankaya ve Sahra Şaş, Yeni Sezon Öncesi Bir Araya Geldi!
Kanal D ekranlarında kısa sürede reyting rekorları kıran aşiret dizisi Uzak Şehir birkaç güne sete çıkıyor. Sevilen dizinin seyircisi yeni sezon için sabırsızlanırken Uzak Şehir'in Nare ve Şahin'inden paylaşım geldi. Yeni sezon öncesinde bir araya gelen Alper Çankaya ve Sahra Şaş, 'Kavuştuk' yazan bir paylaşımda bulundu.
Geçtiğimiz sezon neredeyse hepimiz Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir'i izledik.
Uzak Şehir'in Nare'si Sahra Şaş, Instagram hesabından partneri Alper Çankaya ile paylaşım yaptı.
