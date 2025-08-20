onedio
Uzak Şehir'de Şahin ile Nare'yi Canlandıran Alper Çankaya ve Sahra Şaş, Yeni Sezon Öncesi Bir Araya Geldi!

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
20.08.2025 - 23:21

Kanal D ekranlarında kısa sürede reyting rekorları kıran aşiret dizisi Uzak Şehir birkaç güne sete çıkıyor. Sevilen dizinin seyircisi yeni sezon için sabırsızlanırken Uzak Şehir'in Nare ve Şahin'inden paylaşım geldi. Yeni sezon öncesinde bir araya gelen Alper Çankaya ve Sahra Şaş, 'Kavuştuk' yazan bir paylaşımda bulundu.

Geçtiğimiz sezon neredeyse hepimiz Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir'i izledik.

Türk televizyonlarına yıllar sonra yeni reyting rekorları kırdıran Uzak Şehir, aldığı nefis oranlarla son 5 yılın en çok izlenme oranı alan dizisi olmuştu. 

Özlemini çektiğimiz aşiret dizisi açığını kapattığı için seyirci tarafından yoğun rağbet gören Uzak Şehir'in yeni sezon çekimleri önümüzdeki günlerde başlayacak. Fakat daha sete çıkmadan dizide büyük aşk yaşayan Şahin ve Nare karakterlerini canlandıran Sahra Şaş ile Alper Çankaya'dan paylaşım geldi.

Uzak Şehir'in Nare'si Sahra Şaş, Instagram hesabından partneri Alper Çankaya ile paylaşım yaptı.

Geçtiğimiz aylarda aşk yaşadıklarına dair dedikoduları reddeden ikili, yeni sezon çekimleri öncesinde bir araya geldi. Sahra Şaş, Alper Çankaya ile olan karesini 'Kavuştuk' yazarak paylaştı.

