Defne Samyeli'den "Kimliğini İnkar Ediyor" Diyen Rasim Ozan Kütahyalı'ya Sert Yanıt

21.08.2025 - 11:44

Son günlerde Türk Türkiyeli tartışması ülkeyi ikiye bölmüş durumda. Türkiyeli kavramının kullanılabileceğini savunanlar da var, bunun anlamsız bir kavram olduğunu söyleyen de. Yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı ise Türkiyeli kelimesini doğru bulanlardan. Geçtiğimiz günlerde ünlü sunucu Defne Samyeli'nin Alevi olduğunu ve bunu inkar ettiğini öne sürdü. Samyeli'den yanıt gecikmedi.

Kaynak:EnSonHaber

EnSonHaber YouTube kanalındaki ilgili kesit şöyleydi;

