Defne Samyeli'den "Kimliğini İnkar Ediyor" Diyen Rasim Ozan Kütahyalı'ya Sert Yanıt
Son günlerde Türk Türkiyeli tartışması ülkeyi ikiye bölmüş durumda. Türkiyeli kavramının kullanılabileceğini savunanlar da var, bunun anlamsız bir kavram olduğunu söyleyen de. Yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı ise Türkiyeli kelimesini doğru bulanlardan. Geçtiğimiz günlerde ünlü sunucu Defne Samyeli'nin Alevi olduğunu ve bunu inkar ettiğini öne sürdü. Samyeli'den yanıt gecikmedi.
Kaynak:EnSonHaber
EnSonHaber YouTube kanalındaki ilgili kesit şöyleydi;
Defne Samyeli ise X hesabından uzun bir gönderi paylaştı.
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
