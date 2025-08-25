Kim Demiş Aralarında Kriz Var Diye: Sıla Türkoğlu'ndan Biricik Sevgilisi Ata Ayyıldız'lı Paylaşım Geldi!
Henüz çok taze bir evlilik teklifi alan Sıla Türkoğlu, son günlerdeki hamleleriyle hayranlarını şaşkına çevirdi. 1 Ağustos’ta Como Gölü’nde sevgilisi Ata Ayyıldız’dan romantik bir evlilik teklifi alan güzel oyuncu, mutluluktan havalara uçmuştu. Ama peş peşe gelen paylaşımlarında yüzüğün görünmemesi, üstüne bir de o meşhur gönderinin ortadan kaybolduğu iddiası kafaları karıştırdı. “Yoksa ayrılık mı var?” diye düşünenlere beklenen cevap sonunda geldi.
Gelin detaylara beraber bakalım…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızılcık Şerbeti’nde hayat verdiği Doğa karakteriyle şöhret basamaklarını hızla çıkan ve kısa sürede milyonların sevgilisi haline gelen Sıla Türkoğlu'nu mutlaka tanıyorsunuzdur.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir süredir gönlünü iş insanı Ata Ayyıldız’a kaptıran Türkoğlu, aylardır devam eden mutlu ilişkisiyle sosyal medyada sık sık gündeme geliyordu.
Ama işte magazin dünyası sürprizlerle dolu!
Neyse ki hayranların içini rahatlatan kare gecikmedi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın