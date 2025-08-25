Kim Demiş Aralarında Kriz Var Diye: Sıla Türkoğlu'ndan Biricik Sevgilisi Ata Ayyıldız'lı Paylaşım Geldi!

Çift, Şebnem Bozoklu’nun doğum gününde birlikte görüntülendi. Hatta Sıla Türkoğlu, o kutlamadan kareleri sosyal medya hesabından paylaşarak adeta tüm dedikodulara noktayı koydu. Yanında tabii ki sevgilisi Ata Ayyıldız vardı.

Belli ki çift hala çok mutlu. Şimdi tek merak edilen şey, nikah tarihinin ne zaman açıklanacağı. Onu da bekleyip göreceğiz!