Kim Demiş Aralarında Kriz Var Diye: Sıla Türkoğlu'ndan Biricik Sevgilisi Ata Ayyıldız'lı Paylaşım Geldi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
25.08.2025 - 09:11

Henüz çok taze bir evlilik teklifi alan Sıla Türkoğlu, son günlerdeki hamleleriyle hayranlarını şaşkına çevirdi. 1 Ağustos’ta Como Gölü’nde sevgilisi Ata Ayyıldız’dan romantik bir evlilik teklifi alan güzel oyuncu, mutluluktan havalara uçmuştu. Ama peş peşe gelen paylaşımlarında yüzüğün görünmemesi, üstüne bir de o meşhur gönderinin ortadan kaybolduğu iddiası kafaları karıştırdı. “Yoksa ayrılık mı var?” diye düşünenlere beklenen cevap sonunda geldi. 

Gelin detaylara beraber bakalım…

Kızılcık Şerbeti’nde hayat verdiği Doğa karakteriyle şöhret basamaklarını hızla çıkan ve kısa sürede milyonların sevgilisi haline gelen Sıla Türkoğlu'nu mutlaka tanıyorsunuzdur.

26 yaşındaki genç oyuncu kariyerindeki yükselişinin yanında özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Güzelliği, doğallığı ve samimiyetiyle ekran başındakilerin kalbini kazanan oyuncu, şimdilerde yaz tatilinin tadını çıkarıyor. Sevilen dizinin sezon finali yapmasıyla tatile koşan Türkoğlu sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Bir süredir gönlünü iş insanı Ata Ayyıldız’a kaptıran Türkoğlu, aylardır devam eden mutlu ilişkisiyle sosyal medyada sık sık gündeme geliyordu.

İkilinin birlikte verdiği pozlar, adeta “Sıla gerçek aşkı buldu” dedirtiyordu. Hatta bu ayın başında İtalya’da Como Gölü’nün büyüleyici manzarasında Ata Ayyıldız’dan romantik bir evlilik teklifi almıştı kendisi. Parmağındaki yüzükle paylaştığı pozlar kısa sürede viral olmuş, hayranları “Hayalimdeki teklif!” , “Allah Sıla Türkoğlu şansı versin” şeklinde yorumlar da yapılmıştı.

Kaçıranlar için detaylardan daha önce bahsetmiştik:

Ama işte magazin dünyası sürprizlerle dolu!

Geçtiğimiz günlerde Sıla Türkoğlu’nun yüzüğünü takmadığı fotoğraflar ortaya çıktı. Üstüne bir de “Evlilik teklifi gönderisi silindi” iddiası eklenince, sosyal medya “İlişkilerinde kriz mi var?”, “Ayrıldılar mı?” sorularıyla çalkalandı. Kimileri fotoğraflarda yüzüğün görünmediğini söyledi, kimileri ise aslında o paylaşımın hiç yapılmadığını iddia etti.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Neyse ki hayranların içini rahatlatan kare gecikmedi.

Çift, Şebnem Bozoklu’nun doğum gününde birlikte görüntülendi. Hatta Sıla Türkoğlu, o kutlamadan kareleri sosyal medya hesabından paylaşarak adeta tüm dedikodulara noktayı koydu. Yanında tabii ki sevgilisi Ata Ayyıldız vardı.

Belli ki çift hala çok mutlu. Şimdi tek merak edilen şey, nikah tarihinin ne zaman açıklanacağı. Onu da bekleyip göreceğiz!

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
