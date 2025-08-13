onedio
Vikings'in Efsane Ragnar'ı Travis Fimmel Bodrum'da Ortaya Çıktı: Son Haliyle "Yıllar Acımamış" Dedirtti!

Vikings'in Efsane Ragnar'ı Travis Fimmel Bodrum'da Ortaya Çıktı: Son Haliyle "Yıllar Acımamış" Dedirtti!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
13.08.2025 - 15:27

Viking dizisindeki unutulmaz Ragnar karakteriyle hafızalara kazınan Avustralyalı oyuncu Travis Fimmel, Bodrum’da objektiflere takıldı. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; dünyaca ünlü isimlerin uğrak noktası olan Bodrum, her yaz birbirinden ünlü şarkıcı, oyuncu ve modelleri ağırlarken bu kez rotasını Türkiye’ye çeviren isim Fimmel oldu. Son hali 'Yıllar acımamış' dedirtti. Sosyal medya kullanıcıları da iki çift söz etmeden duramadı tabii...

Gelin, detaylara birlikte bakalım.

Kaynak: https://htkulup.haberturk.com/tatil/h...
Tüm dünyada fenomen haline gelen Viking dizisi, yayınlandığı dönemde izleyicileri ekran başına kilitlemişti.

Hem hikayesi hem de güçlü oyuncu kadrosuyla büyük ses getiren dizi, özellikle başrol Travis Fimmel’in performansıyla akıllara kazındı. Fimmel’in hayat verdiği Ragnar karakteri, karizması, liderlik duruşu ve etkileyici oyunculuğuyla kısa sürede hayran kitlesini devasa boyutlara ulaştırdı. Türkiye’de de geniş bir izleyici kitlesine sahip olan dizi, pek çok kişinin Travis Fimmel’i tanımasına vesile oldu.

Ve işte, o efsane karakterin yıldızı, bu kez bambaşka bir karede karşımıza çıktı. Dünyaca ünlü şarkıcıların, modellerin ve iş insanlarının her yaz tatil rotasına eklediği Bodrum, bu kez Travis Fimmel’i ağırladı. Gölköy’de bir otele giriş yapan oyuncu, akşam saatlerinde botla Türkbükü’ndeki bir mekâna geçerken objektiflere yansıdı. Bodrum’da Travis ile karşılaşan komedyen Hasan Can Kaya da bu fırsatı kaçırmayarak ünlü oyuncuyla poz verdi ve kareyi sosyal medya hesabında paylaştı.

Dünyaca ünlü isimlerin her yaz tatil rotasına eklediği Bodrum, bu kez Travis Fimmel’i ağırladı. Gölköy’de bir otele giriş yapan oyuncu, akşam saatlerinde botla Türkbükü’ndeki bir mekana geçerken objektiflere yansıdı.

Bodrum’da Travis ile karşılaşan komedyen Hasan Can Kaya da bu fırsatı kaçırmayarak ünlü oyuncuyla poz verdi ve kareyi sosyal medya hesabında paylaştı.

Fotoğraflar internete düşer düşmez sosyal medyada yorum yağdı. Son haline epey şaşırdığımız oyuncuya sosyal medya kullanıcıları acımadı.

İşte o yorumlardan bazıları:

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
