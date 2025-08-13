Vikings'in Efsane Ragnar'ı Travis Fimmel Bodrum'da Ortaya Çıktı: Son Haliyle "Yıllar Acımamış" Dedirtti!
Viking dizisindeki unutulmaz Ragnar karakteriyle hafızalara kazınan Avustralyalı oyuncu Travis Fimmel, Bodrum’da objektiflere takıldı. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; dünyaca ünlü isimlerin uğrak noktası olan Bodrum, her yaz birbirinden ünlü şarkıcı, oyuncu ve modelleri ağırlarken bu kez rotasını Türkiye’ye çeviren isim Fimmel oldu. Son hali 'Yıllar acımamış' dedirtti. Sosyal medya kullanıcıları da iki çift söz etmeden duramadı tabii...
Gelin, detaylara birlikte bakalım.
Tüm dünyada fenomen haline gelen Viking dizisi, yayınlandığı dönemde izleyicileri ekran başına kilitlemişti.
Ve işte, o efsane karakterin yıldızı, bu kez bambaşka bir karede karşımıza çıktı. Dünyaca ünlü şarkıcıların, modellerin ve iş insanlarının her yaz tatil rotasına eklediği Bodrum, bu kez Travis Fimmel’i ağırladı. Gölköy’de bir otele giriş yapan oyuncu, akşam saatlerinde botla Türkbükü’ndeki bir mekâna geçerken objektiflere yansıdı. Bodrum’da Travis ile karşılaşan komedyen Hasan Can Kaya da bu fırsatı kaçırmayarak ünlü oyuncuyla poz verdi ve kareyi sosyal medya hesabında paylaştı.
İşte o yorumlardan bazıları:
