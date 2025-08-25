Pamir Pekin’i Çoktan Unuttu: Ayrılığı Atlatan Nesrin Cavadzade Yeni Erkek Arkadaşıyla Yakalandı!
Bir dönem büyük bir heyecanla takip ettiğimiz Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin aşkı, kısa sürede başlamış ama aynı hızla da bitmişti. “Çok yakıştılar” dediğimiz, hatta evlilik yakıştırması yaptığımız çiftin ayrılığı herkesi şaşırtmıştı. Ayrılığın perde arkası hala tam olarak bilinmezken, Cavadzade’nin sosyal medyadaki göndermeleri çok konuşulmuştu. Ve işte beklenen gelişme geldi. Nesrin Cavadzade, Pamir Pekin’i çabuk unuttu! Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre geçtiğimiz saatlerde yeni erkek arkadaşıyla objektiflere yakalandı.
Buyurun detaylara beraber bakalım…
Güzelliği ve başarısıyla Türk dizi ve sinema dünyasının en dikkat çeken isimlerinden biri olan Nesrin Cavadzade'yi mutlaka tanıyorsunuzdur.
Takip edenler bilir, özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Cavadzade bir dönem Pamir Pekin ile dillere destan bir aşk yaşamıştı.
Ancak ne olduysa oldu, aşkları kısa sürdü.
Ama işte magazin dünyası boşluk kabul etmiyor!
Gece boyunca eğlenen ikili, çıkışta basına yakalanınca panik yaşadı.
Gazetecilerin “Aranızda bir ilişki mi var?” sorusuna ise yanıt vermedi.
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
