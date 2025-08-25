Pamir Pekin’i Çoktan Unuttu: Ayrılığı Atlatan Nesrin Cavadzade Yeni Erkek Arkadaşıyla Yakalandı!

Bir dönem büyük bir heyecanla takip ettiğimiz Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin aşkı, kısa sürede başlamış ama aynı hızla da bitmişti. “Çok yakıştılar” dediğimiz, hatta evlilik yakıştırması yaptığımız çiftin ayrılığı herkesi şaşırtmıştı. Ayrılığın perde arkası hala tam olarak bilinmezken, Cavadzade’nin sosyal medyadaki göndermeleri çok konuşulmuştu. Ve işte beklenen gelişme geldi. Nesrin Cavadzade, Pamir Pekin’i çabuk unuttu! Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre geçtiğimiz saatlerde yeni erkek arkadaşıyla objektiflere yakalandı.

Buyurun detaylara beraber bakalım…