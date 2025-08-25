onedio
Pamir Pekin'i Çoktan Unuttu: Ayrılığı Atlatan Nesrin Cavadzade Yeni Erkek Arkadaşıyla Yakalandı!

Pamir Pekin’i Çoktan Unuttu: Ayrılığı Atlatan Nesrin Cavadzade Yeni Erkek Arkadaşıyla Yakalandı!

Gülistan Başköy
25.08.2025 - 10:01

Bir dönem büyük bir heyecanla takip ettiğimiz Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin aşkı, kısa sürede başlamış ama aynı hızla da bitmişti. “Çok yakıştılar” dediğimiz, hatta evlilik yakıştırması yaptığımız çiftin ayrılığı herkesi şaşırtmıştı. Ayrılığın perde arkası hala tam olarak bilinmezken, Cavadzade’nin sosyal medyadaki göndermeleri çok konuşulmuştu. Ve işte beklenen gelişme geldi. Nesrin Cavadzade, Pamir Pekin’i çabuk unuttu! Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre geçtiğimiz saatlerde yeni erkek arkadaşıyla objektiflere yakalandı. 

Buyurun detaylara beraber bakalım…

Kaynak: https://www.haberturk.com/nesrin-cava...
Güzelliği ve başarısıyla Türk dizi ve sinema dünyasının en dikkat çeken isimlerinden biri olan Nesrin Cavadzade'yi mutlaka tanıyorsunuzdur.

43 yaşındaki sevilen oyuncu, kariyerine “Yersiz Yurtsuz” dizisiyle başlamış ardından “Bizim Hikaye” , “Yasak Elma” , “Şahane Hayatım” , Üç Kuruş” gibi yapımlarla geniş bir kitleye ulaşmıştı. Son olarak ise “Sandık Kokusu” projesindeki performansıyla oyunculuk başarısını bir kez daha kanıtladı kendisi.

Takip edenler bilir, özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Cavadzade bir dönem Pamir Pekin ile dillere destan bir aşk yaşamıştı.

Sandık Kokusu” dizisinin setinde başlayan arkadaşlığını aşka dönüştürmüş, partneri ile olan ilişkisini sosyal medya hesabından bile açık açık ilan etmişti. Çiftin dizideki uyumu gerçek hayata da taşınınca, “Çok yakıştılar inşallah evlenirler” yorumları adeta yağmur gibi gelmişti. Samimi paylaşımlarıyla dikkat çeken çiftin ilişkilerini evlilikle taçlanacağını bile düşünmüştük açıkçası.

Ancak ne olduysa oldu, aşkları kısa sürdü.

İki ayın ardından sürpriz bir şekilde ayrıldıklarını duyuran çift, hayranlarını şaşkına çevirdi. Ayrılığın ardından Cavadzade’nin Pamir Pekin’i takipten çıkması, “kırgın taraf Nesrin oldu” yorumlarına neden olmuştu. Hatta güzel oyuncunun Instagram hikayesinde yaptığı göndermeli paylaşım da çok konuşulmuş ve ayrılığın nedeni hakkında sinyaller vermişti.

Ama işte magazin dünyası boşluk kabul etmiyor!

Gelişme var: Nesrin Cavadzade geçtiğimiz saatlerde yeni erkek arkadaşıyla ilk kez görüntülendi. Habertürk’ten Nazif Şahin Karpuz’un haberine göre, ünlü oyuncu Bebek’teki bir otelde gizemli bir erkekle objektiflere takıldı.

Gece boyunca eğlenen ikili, çıkışta basına yakalanınca panik yaşadı.

Cavadzade, taksiye binerken yüzünü gizlemeye çalıştı; yanındaki beyefendi ise yürüyerek uzaklaşmayı tercih etti.

Gazetecilerin “Aranızda bir ilişki mi var?” sorusuna ise yanıt vermedi.

Nesrin’in yanındaki kişinin kimliği ise şimdilik bilinmiyor. Bakalım güzel oyuncu yeni ilişkisini de Pamir’le olduğu gibi sosyal medyada ilan edecek mi? Bekleyip göreceğiz!

