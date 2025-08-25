Erkan Kolçak Köstendil ve Şebnem Bozoklu’nun Yıllar Sonra Seslendirdiği “Yanarım” Performansı Tam Not Aldı!

Neşeli anların yaşandığı partiye Sıla Türkoğlu, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Hazal Kaya, Enis Arıkan ve Erkan Kolçak Köstendil gibi isimler katıldı. Sosyal medyada çok konuşulan kutlama, ünlü isimlerin paylaşımlarıyla da gündeme oturdu.

Geceye damgasını vuran ilk olay, Enis Arıkan ile Sıla Türkoğlu’nun pişti olmasıydı. İkilinin Şebnem Bozoklu’ya aynı hediyeyi aldığı ortaya çıktı. Arıkan, esprili bir şekilde “İyi ki doğdun güzelim benim. Bu arada Sıla Türkoğlu ile Şebnem’e aynı hediyeyi almışız. Bunun travmasını atlatmam biraz zaman alacak” sözleriyle herkesi kahkahaya boğdu. Ancak hediyenin ne olduğu gizemini korudu.