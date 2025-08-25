onedio
Erkan Kolçak Köstendil ve Şebnem Bozoklu’nun Yıllar Sonra Seslendirdiği “Yanarım” Performansı Tam Not Aldı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
25.08.2025 - 14:39

Şebnem Bozoklu’nun doğum günü partisi magazin gündemine damga vurdu. Ünlü oyuncunun kutlamasına birbirinden tanınmış isimler katıldı. Sıla Türkoğlu’ndan Enis Arıkan’a kadar birçok ünlünün yer aldığı partide eğlence doruktaydı. Enis Arıkan ile Sıla Türkoğlu’nun aynı hediyeyi alması herkesi güldürürken asıl büyük sürpriz Erkan Kolçak Köstendil ve Şebnem Bozoklu’nun sahneye çıkması oldu. İkili, yıllar sonra yeniden “Yanarım” şarkısını seslendirince geceye damgasını vurdu.

Gelin, o performansa birlikte bakalım.

Şebnem Bozoklu, geçtiğimiz gün yakın dostlarıyla bir araya gelerek doğum gününü kutladı.

Neşeli anların yaşandığı partiye Sıla Türkoğlu, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Hazal Kaya, Enis Arıkan ve Erkan Kolçak Köstendil gibi isimler katıldı. Sosyal medyada çok konuşulan kutlama, ünlü isimlerin paylaşımlarıyla da gündeme oturdu.

Geceye damgasını vuran ilk olay, Enis Arıkan ile Sıla Türkoğlu’nun pişti olmasıydı. İkilinin Şebnem Bozoklu’ya aynı hediyeyi aldığı ortaya çıktı. Arıkan, esprili bir şekilde “İyi ki doğdun güzelim benim. Bu arada Sıla Türkoğlu ile Şebnem’e aynı hediyeyi almışız. Bunun travmasını atlatmam biraz zaman alacak” sözleriyle herkesi kahkahaya boğdu. Ancak hediyenin ne olduğu gizemini korudu.

Partinin en özel anı ise Erkan Kolçak Köstendil ile Şebnem Bozoklu’nun sahneye çıkmasıydı.

Hatırlarsanız; ikili 2014-2015 yılları arasında yayınlanan Ulan İstanbul dizisinde “Karlos” ve “Yaren” karakterleriyle karşımıza çıkmıştı. Erkan Kolçak Köstendil’e ait olan 'Yanarım' şarkısı o dönem fenomen haline gelmişti.

İkili işte o meşhur şarkıyı birlikte yeniden seslendirerek arkadaşlarına nostalji yaşattı. Bozoklu’nun doğum günü kutlamasında yeniden canlanan bu performans, gecenin en unutulmaz anı olarak hafızalara kazındı.

İşte o anlar:

