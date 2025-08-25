Erkan Kolçak Köstendil ve Şebnem Bozoklu’nun Yıllar Sonra Seslendirdiği “Yanarım” Performansı Tam Not Aldı!
Şebnem Bozoklu’nun doğum günü partisi magazin gündemine damga vurdu. Ünlü oyuncunun kutlamasına birbirinden tanınmış isimler katıldı. Sıla Türkoğlu’ndan Enis Arıkan’a kadar birçok ünlünün yer aldığı partide eğlence doruktaydı. Enis Arıkan ile Sıla Türkoğlu’nun aynı hediyeyi alması herkesi güldürürken asıl büyük sürpriz Erkan Kolçak Köstendil ve Şebnem Bozoklu’nun sahneye çıkması oldu. İkili, yıllar sonra yeniden “Yanarım” şarkısını seslendirince geceye damgasını vurdu.
Gelin, o performansa birlikte bakalım.
Şebnem Bozoklu, geçtiğimiz gün yakın dostlarıyla bir araya gelerek doğum gününü kutladı.
Partinin en özel anı ise Erkan Kolçak Köstendil ile Şebnem Bozoklu’nun sahneye çıkmasıydı.
İşte o anlar:
