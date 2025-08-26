Boşanma Sürecindeyken Fikret Orman’la Aşk Yaşayan Güzide Duran'ın Yüzüğü Ortalığı Fena Karıştırdı!
Bir dönem podyumların en parıltılı isimlerinden olan Güzide Duran, son aylarda hem çalkantılı boşanma süreci hem de yeni aşkıyla gündemden düşmüyor. Eski Türkiye güzeli, bu kez Londra’dan yaptığı paylaşımla olay oldu. Sol elinde alyans benzeri yüzük ve kolunda tam 2 milyon TL değerindeki çantasıyla çektiği selfie sosyal medyayı salladı. Patronlar Dünyası'nın haberine göre; paylaşımlar “Boşanmadan evlilik teklifi mi aldı?” yorumlarına neden olurken çantanın da Fikret Orman’ın hediyesi olduğu iddia edildi.
Gelin detaylara birlikte bakalım.
90’lı yılların en gözde modellerinden biri olan Güzide Duran, 1996’da Best Model of Türkiye seçilerek kariyer basamaklarını hızla tırmanmıştı.
Tüm bu çalkantılar sürerken Güzide Duran’ın adı eski Beşiktaş başkanı Fikret Orman’la anılmaya başladı.
Son olarak Londra’ya giden Güzide Duran, lüks mağazalardan yaptığı alışveriş sonrası çektiği selfie ile sosyal medyanın diline düştü.
Paylaşımları görenler “Fikret Orman’ın hediyesi” yorumları yapmaya başladı.
