Boşanma Sürecindeyken Fikret Orman’la Aşk Yaşayan Güzide Duran'ın Yüzüğü Ortalığı Fena Karıştırdı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
26.08.2025 - 12:55

Bir dönem podyumların en parıltılı isimlerinden olan Güzide Duran, son aylarda hem çalkantılı boşanma süreci hem de yeni aşkıyla gündemden düşmüyor. Eski Türkiye güzeli, bu kez Londra’dan yaptığı paylaşımla olay oldu. Sol elinde alyans benzeri yüzük ve kolunda tam 2 milyon TL değerindeki çantasıyla çektiği selfie sosyal medyayı salladı. Patronlar Dünyası'nın haberine göre; paylaşımlar “Boşanmadan evlilik teklifi mi aldı?” yorumlarına neden olurken çantanın da Fikret Orman’ın hediyesi olduğu iddia edildi. 

Gelin detaylara birlikte bakalım.

90’lı yılların en gözde modellerinden biri olan Güzide Duran, 1996’da Best Model of Türkiye seçilerek kariyer basamaklarını hızla tırmanmıştı.

Ardından Türkiye’nin en çok aranan mankenlerinden olan Duran, 2008 yılında iş insanı Adnan Aksoy ile evlenmişti. Geçtiğimiz yıl ise evliliklerinde yaşanan krizler magazin kulislerine yansımış ve 16 yıllık birlikteliğin sona erdiği haberleri gündeme gelmişti.

Boşanma davasında Duran, iki çocuğunun babası Aksoy’dan 20 milyon TL tazminat ve aylık 600 bin TL nafaka talep etmiş, Aksoy ise “sadakatsizlik” iddiasıyla karşı dava açmıştı. Hatta iş insanı, 15 yaşındaki kızının velayetini almak için mahkemeye başvurmuş ve Duran’dan sembolik olarak 2 lira tazminat talep ederek sert bir hamle yapmıştı.

Tüm bu çalkantılar sürerken Güzide Duran’ın adı eski Beşiktaş başkanı Fikret Orman’la anılmaya başladı.

İkilinin İstanbul gecelerinde birlikte görüntülenmesi büyük yankı uyandırmış, boşanma aşamasında olduğu eşinin de bu karelere tepki göstermesi olayın fitilini ateşlemişti. Orman’ın yeni imajı da dikkat çekmiş; saçlarını boyatıp fit görüntüsüyle kamera karşısına çıkması, “Hayatına yeni bir sayfa açtı” yorumlarına neden olmuştu.

Fikret Orman'ın yeni imajından karelere bu içeriğimizde yer vermiştik:

Son olarak Londra’ya giden Güzide Duran, lüks mağazalardan yaptığı alışveriş sonrası çektiği selfie ile sosyal medyanın diline düştü.

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre; sol parmağındaki yüzük “evlilik teklifi” iddialarını ortaya atarken, 45 bin dolarlık (yaklaşık 2 milyon TL) özel tasarım çantası da ayrı bir tartışma konusu oldu.

Paylaşımları görenler “Fikret Orman’ın hediyesi” yorumları yapmaya başladı.

Duran’ın ışıltılı paylaşımlarının boşanma davası sonuçlanmadan gündeme gelmesi magazin basınında uzun süre konuşulacağa benziyor.

Bakalım bizi daha neler bekliyor...

