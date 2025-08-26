Boşanma Sürecindeyken Fikret Orman’la Aşk Yaşayan Güzide Duran'ın Yüzüğü Ortalığı Fena Karıştırdı!

Ardından Türkiye’nin en çok aranan mankenlerinden olan Duran, 2008 yılında iş insanı Adnan Aksoy ile evlenmişti. Geçtiğimiz yıl ise evliliklerinde yaşanan krizler magazin kulislerine yansımış ve 16 yıllık birlikteliğin sona erdiği haberleri gündeme gelmişti.

Boşanma davasında Duran, iki çocuğunun babası Aksoy’dan 20 milyon TL tazminat ve aylık 600 bin TL nafaka talep etmiş, Aksoy ise “sadakatsizlik” iddiasıyla karşı dava açmıştı. Hatta iş insanı, 15 yaşındaki kızının velayetini almak için mahkemeye başvurmuş ve Duran’dan sembolik olarak 2 lira tazminat talep ederek sert bir hamle yapmıştı.