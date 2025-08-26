onedio
Bu Yaz Ünlülere Uğursuz Geldi: Hande Erçel'den Sonra Bu Kez de Ahmet Rıfat Şungar'ın Fotoğrafları Yok Oldu!

Bu Yaz Ünlülere Uğursuz Geldi: Hande Erçel'den Sonra Bu Kez de Ahmet Rıfat Şungar'ın Fotoğrafları Yok Oldu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
26.08.2025 - 10:43

Aşk dedikodularıyla sarsılan magazin dünyasında bu kez de ayrılık iddiaları konuşuluyor. Son günlerde Hande Erçel ve Hakan Sabancı’nın ayrılığı gündeme oturmuşken, bu defa Ahmet Rıfat Şungar ve eşi Esra Gülmen’in sosyal medya hamleleri kafaları karıştırdı. Çiftin birbirine ait tüm kareleri silmesi “kriz mi var” sorusunu akıllara getirdi. Sosyal medyada bu detay hızla yayıldı.

Gelin detaylara birlikte bakalım.

Bu yaz adeta magazin tarihine “ayrılık yazı” olarak geçiyor.

Bu yaz adeta magazin tarihine “ayrılık yazı” olarak geçiyor.

Henüz yazın başında Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı’nın boşanma haberini duyurmuştuk. Hemen akabinde ünlü oyuncular Leyla Feray ve Serhat Teoman’ın ilişkilerini noktaladıkları ortaya çıkmıştı. Sadece bu da değil! Yakışıklı oyuncu Ulaş Tuna Astepe ile uzun yıllardır birlikte olduğu sevgilisi Cansu Baydar da fikir ayrılıkları nedeniyle bu yaz yollarını ayırmıştı.

Bu gelişmelerin üzerine Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu hakkında da ayrılık iddialar ortaya atılmıştı.

Bu gelişmelerin üzerine Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu hakkında da ayrılık iddialar ortaya atılmıştı.

Fakat çift sosyal medya paylaşımlarıyla söylentilere son noktayı koymuştu. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen de boşanma iddialarını yine sosyal medyada yalanlamıştı.

Derken, geçtiğimiz günlerde 5 yıllık ilişkilerini bitiren Hande Erçel ve Hakan Sabancı magazin gündeminde büyük yankı uyandırdı.

Derken, geçtiğimiz günlerde 5 yıllık ilişkilerini bitiren Hande Erçel ve Hakan Sabancı magazin gündeminde büyük yankı uyandırdı.

Son dönemin en gözde çiftlerinden Hande Erçel ve Hakan Sabancı uzun süreli ilişkilerini noktalama kararı aldı. Hande Erçel'in sosyal medya hesabından Sabancı ile olan tüm fotoğraflarını kaldırması ciddi olduğunu gözler önüne serdi. Hatta Arzu Sabancı ayrılık haberinin hemen üzerine 'Cehalet de uyku gibidir. Seni uyandıran kişiye ilk tepkin kızgınlıktır' şeklinde imalı bir paylaşım yaparak ortalığı bile karıştırdı.

Sosyal medyada Sabancı'nın bu manidar paylaşımına tepki üstüne tepki yağdı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Bu kez Ahmet Rıfat Şungar ve Esra Gülmen'in sosyal medya hamleleri kafaları karıştırdı.

Bu kez Ahmet Rıfat Şungar ve Esra Gülmen'in sosyal medya hamleleri kafaları karıştırdı.

Şungar ve Gülmen çifti 2021 yılında Büyükada’da aile arasında düzenlenen sade bir düğünle dünya evine girmişti.

Çiftin sosyal medyada paylaştığı düğün fotoğrafları büyük ilgi görmüştü.

Çiftin sosyal medyada paylaştığı düğün fotoğrafları büyük ilgi görmüştü.

4 yıllık evlilik üzerine son hamleleri herkesi şoke etti. Çiftin Instagram hesaplarındaki ortak fotoğrafları silmesi takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Bu detayın, @birkahvebingiybett hesabına gelen bir takipçi mesajıyla fark edilmesi hayranlarını şaşkına çevirdi.

Bu detayın, @birkahvebingiybett hesabına gelen bir takipçi mesajıyla fark edilmesi hayranlarını şaşkına çevirdi.

Ne oldu, fotoğraflar neden yok oldu bilinmez ancak bu sosyal medya hamleleri büyük yankı uyandırdı. Acaba aralarında ufak bir kırgınlık mı oldu, bu bir anlık öfkenin mi sonucu, yoksa ciddi bir krizin sinyali mi? Bekleyip göreceğiz.

