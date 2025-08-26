Bu Yaz Ünlülere Uğursuz Geldi: Hande Erçel'den Sonra Bu Kez de Ahmet Rıfat Şungar'ın Fotoğrafları Yok Oldu!
Aşk dedikodularıyla sarsılan magazin dünyasında bu kez de ayrılık iddiaları konuşuluyor. Son günlerde Hande Erçel ve Hakan Sabancı’nın ayrılığı gündeme oturmuşken, bu defa Ahmet Rıfat Şungar ve eşi Esra Gülmen’in sosyal medya hamleleri kafaları karıştırdı. Çiftin birbirine ait tüm kareleri silmesi “kriz mi var” sorusunu akıllara getirdi. Sosyal medyada bu detay hızla yayıldı.
Gelin detaylara birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu yaz adeta magazin tarihine “ayrılık yazı” olarak geçiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu gelişmelerin üzerine Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu hakkında da ayrılık iddialar ortaya atılmıştı.
Derken, geçtiğimiz günlerde 5 yıllık ilişkilerini bitiren Hande Erçel ve Hakan Sabancı magazin gündeminde büyük yankı uyandırdı.
Bu kez Ahmet Rıfat Şungar ve Esra Gülmen'in sosyal medya hamleleri kafaları karıştırdı.
Çiftin sosyal medyada paylaştığı düğün fotoğrafları büyük ilgi görmüştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu detayın, @birkahvebingiybett hesabına gelen bir takipçi mesajıyla fark edilmesi hayranlarını şaşkına çevirdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın