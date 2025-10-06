onedio
Nükhet Duru Akrep Sokması Sonucu Hastaneye Kaldırıldı!

Nükhet Duru Akrep Sokması Sonucu Hastaneye Kaldırıldı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
06.10.2025 - 15:21

Türk müziğinin efsane sesi Nükhet Duru’dan sevenlerini endişelendiren bir haber geldi. Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; ünlü sanatçı, akrep sokması sonucu hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Duru’nun bazı konserlerinin ertelendiği öğrenildi. 

İşte detaylar...

Kaynak: Müge Dağıstanlı

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Nükhet Duru, sevenlerini korkuttu.

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Nükhet Duru, sevenlerini korkuttu.

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; usta sanatçı, akrep sokması sonucu apar topar hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Duru’nun sağlık durumuna ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı.

Müzik dünyasının güçlü sesi olarak bilinen Duru’nun yaşadığı olay sonrası yakın çevresinin büyük endişe yaşadığı öğrenildi. Doktor kontrolünde tedavisine devam edilen sanatçının, birkaç gün dinlenmesi gerektiği belirtildi. Bu nedenle önümüzdeki günlerdeki bazı konserlerinin ertelendiği bildirildi.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
