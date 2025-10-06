Nükhet Duru Akrep Sokması Sonucu Hastaneye Kaldırıldı!
Türk müziğinin efsane sesi Nükhet Duru’dan sevenlerini endişelendiren bir haber geldi. Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; ünlü sanatçı, akrep sokması sonucu hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Duru’nun bazı konserlerinin ertelendiği öğrenildi.
İşte detaylar...
Kaynak: Müge Dağıstanlı
Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Nükhet Duru, sevenlerini korkuttu.
