Eşiyle Doğuma Giren Baba Adayının Korku Filmi İzler Gibi Yüz İfadesi Gündem Oldu!

Bir doğum videosu sosyal medyada oldu oldu! Eşinin doğumuna giren bir adamın yüz ifadesi, görenleri hem güldürdü hem şaşırttı. Korku filmi izler gibi bakan baba adayı kısa sürede viral oldu. Kullanıcılar, “Doğum değil travma yaşamış” yorumları yaptı 😂