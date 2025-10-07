onedio
Eşiyle Doğuma Giren Baba Adayının Korku Filmi İzler Gibi Yüz İfadesi Gündem Oldu!

Gülistan Başköy
07.10.2025 - 09:25

Bir doğum videosu sosyal medyada oldu oldu! Eşinin doğumuna giren bir adamın yüz ifadesi, görenleri hem güldürdü hem şaşırttı. Korku filmi izler gibi bakan baba adayı kısa sürede viral oldu. Kullanıcılar, “Doğum değil travma yaşamış” yorumları yaptı 😂

Buradan izleyebilirsiniz:

Doğum anında eşinin yanında bulunmak isteyen bir baba adayının yüz ifadesi, adeta bir korku filmi sahnesinden fırlamış gibiydi.

Sosyal medyada aimeeboy hesabından paylaşılan videoda, doğum sürecinde eşine eline destek olmak isteyen adam, doğum ilerledikçe dehşet içinde kalıyor. O anlarda yüzündeki panik, şaşkınlık ve “ben buna hazır değilmişim” hali sosyal medyada viral oldu.

Görünen o ki bu baba adayı doğumun mucizesini bir nebze farklı yaşamış: Ne diyelim umarız travma kalmaz. 🎬👶

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
