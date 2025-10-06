Evinin Camından Düşerek Hayatını Kaybeden Şarkıcı Güllü’nün Adli Tıp Raporu Ortaya Çıktı
Geçtiğimiz haftalarda Yalova’daki evinin camından düşerek hayatını kaybeden arabesk müziğinin önemli isimlerinden Güllü’nün Adli Tıp Kurulu raporu ortaya çıktı. Raporda kanında 3,53 promil alkol tespit edilen şarkıcı Güllü'nün avukatı, bulguların kazara düşme olasılığını güçlü bir şekilde desteklediğini söyledi.
Olay, 26 Eylül saat 01.30 sıralarında Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’nde meydana geldi.
Uyuşturucu madde bulunmadı!
