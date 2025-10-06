onedio
Evinin Camından Düşerek Hayatını Kaybeden Şarkıcı Güllü’nün Adli Tıp Raporu Ortaya Çıktı

Ali Can YAYCILI
06.10.2025 - 12:49 Son Güncelleme: 06.10.2025 - 13:31

Geçtiğimiz haftalarda Yalova’daki evinin camından düşerek hayatını kaybeden arabesk müziğinin önemli isimlerinden Güllü’nün Adli Tıp Kurulu raporu ortaya çıktı. Raporda kanında 3,53 promil alkol tespit edilen şarkıcı Güllü'nün avukatı, bulguların kazara düşme olasılığını güçlü bir şekilde desteklediğini söyledi.

Olay, 26 Eylül saat 01.30 sıralarında Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’nde meydana geldi.

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden şarkıcı 'Güllü' olarak bilinen Gül Tut, 6'ncı kattaki evinde pencereden düştü. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, Güllü’nün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının olay yeri incelemesinden sonra Güllü'nün cenazesi otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Otopsinin ardından Güllü’nün cenazesi, 27 Eylül'de İstanbul Tuzla'da toprağa verildi. Güllü'nün ön otopsi raporunda ‘darp’ ve ‘cebir’ izine rastlanmadığı kaydedildi. Pencereden düşmeden önceki son anları da evindeki güvenlik kamerasına yansıyan Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada pek çok iddia detaylı olarak araştırılıyor.

Uyuşturucu madde bulunmadı!

Şarkıcının, alkol veya uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığına dair Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi Toksikoloji Şubesi tarafından yapılan incelemenin sonucu da çıktı. Adli Tıp raporunda, kanda alkol (etanol, metanol), uyuşturucu-uyarıcı madde aranması ve sistematik toksikolojik analizi, göz içi sıvısında alkol (etanol, metanol) aranması, idrarda uyuşturucu-uyarıcı madde aranması ve sistematik toksikolojik analizi, iç organ parçalarında ve mide muhtevasında sistematik toksikolojik analiz yapıldığı belirtildi. Yapılan analiz sonucunda 3.53 promil alkollü olduğu belirlenen Güllü’nün, iç organ parçalarında ve mide muhtevasında yapılan aramada ise uyuşturucu maddeye rastlanmadı.

Ailenin avukatı Rahmi Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, Adli Tıp raporunun kazayla düşme yaşadığını destekler nitelikte olduğunu belirterek, “Müvekkilim Gül Tut'un trajik vefatıyla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Bursa Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan toksikoloji raporu elimize ulaşmıştır. Rapor, merhumenin kanında 3.53 promil etanol (alkol) ve göz içi sıvısında 343 mg/dl etonol promil bulunduğu tespit edildiğini, ayrıca kanında düşük dozda, reçeteli olarak kullandığı anksiyete ilacı ve mide koruyucu bulunmuş, idrarda ise yine ağrı kesici saptanmıştır. Bu seviyenin ciddi denge ve koordinasyon kaybına neden olabileceğini göstermektedir. İç organlar ve mide muhtevasında herhangi bir toksik maddeye rastlanmamıştır. Metanol, uyuşturucu veya zehirleyici maddeler bulunmamaktadır. Bu bulgular, merhumenin yüksek alkol etkisi altında kazara bir düşme yaşadığı olasılığını güçlü bir şekilde desteklemektedir” ifadelerine yer verdi.

