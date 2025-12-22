25 Aralık Noel Bayramı Türkiye’de Resmi Tatil mi? TBMM’ye ‘Noel Resmi Bayram Kabul Edilsin’ Teklifi

Teklifle İsa peygamberin doğum günü nedeniyle 25 Aralık gününün ‘Noel Bayramı’ adıyla resmi tatil ilan edilmesi istendi.

Türkiye coğrafyasının Hristiyanlık tarihi açısından önemine değinen vekil, ilk Hristiyan toplulukların ortaya çıktığı Antakya ve ilk konsilin toplandığı İznik gibi merkezlerin bu topraklarda bulunduğunu belirterek şöyle konuştu: “Hristiyan ülkelerin yanı sıra Irak, Suriye, Lübnan, Ürdün ve Mısır gibi nüfusunun çoğu Müslüman olan ülkelerde de Noel günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir.

Türkiye’de de bu yönde bir düzenleme yapılması, Hristiyan yurttaşlarımızın eşit yurttaşlık duygusunun güçlenmesine vesile olacaktır.”