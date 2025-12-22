onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
25 Aralık Noel Bayramı Türkiye’de Resmi Tatil mi? TBMM’ye ‘Noel Resmi Bayram Kabul Edilsin’ Teklifi

25 Aralık Noel Bayramı Türkiye’de Resmi Tatil mi? TBMM’ye ‘Noel Resmi Bayram Kabul Edilsin’ Teklifi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.12.2025 - 14:37

DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan 25 Aralık Noel Bayramı’nın Türkiye’de resmi tatil ilan edilmesi için kanun teklifi sundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Agos’un haberine göre Aslan ‘Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun‘da değişiklik yapılması talebiyle kanun teklifi sundu.

Agos’un haberine göre Aslan ‘Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun‘da değişiklik yapılması talebiyle kanun teklifi sundu.

Teklifle İsa peygamberin doğum günü nedeniyle 25 Aralık gününün ‘Noel Bayramı’ adıyla resmi tatil ilan edilmesi istendi.

Türkiye coğrafyasının Hristiyanlık tarihi açısından önemine değinen vekil, ilk Hristiyan toplulukların ortaya çıktığı Antakya ve ilk konsilin toplandığı İznik gibi merkezlerin bu topraklarda bulunduğunu belirterek şöyle konuştu: “Hristiyan ülkelerin yanı sıra Irak, Suriye, Lübnan, Ürdün ve Mısır gibi nüfusunun çoğu Müslüman olan ülkelerde de Noel günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir.

 Türkiye’de de bu yönde bir düzenleme yapılması, Hristiyan yurttaşlarımızın eşit yurttaşlık duygusunun güçlenmesine vesile olacaktır.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
5
2
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın