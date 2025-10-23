onedio
Eşi İrem Helvacıoğlu'nu ve 7 Günlük Minik Kızını Kaybetme Korkusu Yaşayan Ural Kaspar Sessizliğini Bozdu!

Eşi İrem Helvacıoğlu'nu ve 7 Günlük Minik Kızını Kaybetme Korkusu Yaşayan Ural Kaspar Sessizliğini Bozdu!

23.10.2025 - 08:55

Yeni doğum yapan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun 7 günlük bebeğiyle kaza geçirdiğini öğrenmiştik. İrem Helvacıoğlu'nun yakın dostu Sebile Ölmez, minik Sora ve Helvacıoğlu'nun sağlık durumu hakkında, 'İrem iyi, bebek evde sapasağlam. Herkes sakin olsun.' açıklamasında bulunmuştu. Bu kez ünlü oyuncunun eşi Ural Kaspar sessizliğini bozdu. Öfkesi açıklamasına yansıyan Kaspar, 'Şükürler olsun kızımızın, eşimin sağlık durumu iyi' dedi ve kaza hakkında hukuki süreç başlatıldığını duyurdu.

İşte detaylar...

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar, 15 Ekim'de ilk çocukları Sora'yı kucaklarına almışlardı.

Henüz loğusa olan Helvacıoğlu bir önceki gün korkutan bir kaza geçirmişti. Bağdat Cadddesi'nde eşi ve çocuğuyla yürürken üzerinden motosiklet geçtiğini öğrenmiştik.

Apar topar hastaneye kaldırılan oyuncunun sağlık durumu merak edilirken ilk açıklama yakın arkadaşı Sebile Ölmez'den gelmişti.

'İrem iyi, bebek evde sapasağlam. Herkes sakin olsun.' diyen Ölmez, durumunun ağır olduğu yönündeki iddialar için de, 'Yalan haberlere itibar etmeyin. İrem'in küçük bir dikişi var. Eve taburcu olacak. Haberlere inanmayın. Yanındayız'' şeklinde bilgi vermişti.

Bu kez eşi Ural Kaspar'dan açıklama geldi.

Kaspar kızının ve Helvacıoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğunu belirtirken, kaza hakkında hukuki sürecin de başlatıldığını ve özellikle takipçisi olacaklarını belirtti:

'Şükürler olsun, kızımızın, eşimin ve benim sağlık durumumuz iyi.

Yaşadığımız kazada hiçbir kusurumuz olmamasına rağmen, motor ve araç sürücüsüne de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Kaza sonrasında yanımızda olan, hastaneye gelen, arayan, soran ve destek veren tüm dostlarımıza; özellikle de eşimin sağlığıyla ilk andan itibaren yakından ilgilenen tüm sağlık çalışanlarına gönülden teşekkür ediyorum.

Yaşanan bu olayın hukuki sürecinin de takipçisi olacağız.'

