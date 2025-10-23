Eşi İrem Helvacıoğlu'nu ve 7 Günlük Minik Kızını Kaybetme Korkusu Yaşayan Ural Kaspar Sessizliğini Bozdu!
Yeni doğum yapan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun 7 günlük bebeğiyle kaza geçirdiğini öğrenmiştik. İrem Helvacıoğlu'nun yakın dostu Sebile Ölmez, minik Sora ve Helvacıoğlu'nun sağlık durumu hakkında, 'İrem iyi, bebek evde sapasağlam. Herkes sakin olsun.' açıklamasında bulunmuştu. Bu kez ünlü oyuncunun eşi Ural Kaspar sessizliğini bozdu. Öfkesi açıklamasına yansıyan Kaspar, 'Şükürler olsun kızımızın, eşimin sağlık durumu iyi' dedi ve kaza hakkında hukuki süreç başlatıldığını duyurdu.
İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar, 15 Ekim'de ilk çocukları Sora'yı kucaklarına almışlardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Apar topar hastaneye kaldırılan oyuncunun sağlık durumu merak edilirken ilk açıklama yakın arkadaşı Sebile Ölmez'den gelmişti.
Bu kez eşi Ural Kaspar'dan açıklama geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın