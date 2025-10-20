Boşanma Haberlerinden Sonra İlaç Gibi Geldi: Oyuncu Kerem Fırtına ile Güzel Sunucu Gözde Şeker Evlendi!
Son dönemde ünlüler camiasından art arda boşanma haberleri geliyor biliyorsunuz. Bu kez yüz güldüren bir haberimiz var. Oyuncu Kerem Fırtına ile Halk TV sunucusu Gözde Şeker, sade bir törenle dünyaevine girdi. Çiftin nikahı aile arasında gerçekleşirken, Gözde Şeker mutlu anlarını sosyal medyadan paylaştı.
İşte nikahtan kareler... 💍
Ünlü oyuncu Kerem Fırtına, hayatını Halk TV’nin başarılı sunucusu Gözde Şeker ile birleştirdi.
Fırtına, bir süredir birlikte olduğu Halk TV haber sunucusu Gözde Şeker'le bugün nikah masasına oturdu.
İşte nikahtan kısa bir an:
