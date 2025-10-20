onedio
Boşanma Haberlerinden Sonra İlaç Gibi Geldi: Oyuncu Kerem Fırtına ile Güzel Sunucu Gözde Şeker Evlendi!

Boşanma Haberlerinden Sonra İlaç Gibi Geldi: Oyuncu Kerem Fırtına ile Güzel Sunucu Gözde Şeker Evlendi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
20.10.2025 - 16:28

Son dönemde ünlüler camiasından art arda boşanma haberleri geliyor biliyorsunuz. Bu kez yüz güldüren bir haberimiz var. Oyuncu Kerem Fırtına ile Halk TV sunucusu Gözde Şeker, sade bir törenle dünyaevine girdi. Çiftin nikahı aile arasında gerçekleşirken, Gözde Şeker mutlu anlarını sosyal medyadan paylaştı. 

İşte nikahtan kareler... 💍

Ünlü oyuncu Kerem Fırtına, hayatını Halk TV’nin başarılı sunucusu Gözde Şeker ile birleştirdi.

Kiralık Aşk, Bu Kalp Seni Unutur mu, Kurtlar Vadisi gibi bir çok yapımda rol alan Kerem Fırtına bu kez özel hayatıyla gündemde.

Fırtına, bir süredir birlikte olduğu Halk TV haber sunucusu Gözde Şeker'le bugün nikah masasına oturdu.

Aile arasında sade bir törenle ilişkilerini resmileştiren çift, nikah sonrası mutluluk karelerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Takip edenler bilir; son dönemde Ezgi Mola, Pelin Akil, Ebru Gündeş, Asena, İpek Filiz Yazıcı gibi pek çok ünlü ismin boşanma haberlerini paylaşmıştık. 

Bu kez bu mutlu haber ilaç gibi geldi. Bizler de kendilerine mutluklar diliyoruz.

İşte nikahtan kısa bir an:

