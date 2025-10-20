onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Yasak Aşk İddiası: Ebru Gündeş ve Murat Özdemir'in Boşanma Nedeni Ortaya Çıktı!

Yasak Aşk İddiası: Ebru Gündeş ve Murat Özdemir'in Boşanma Nedeni Ortaya Çıktı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
20.10.2025 - 15:05

Ebru Gündeş ile geçtiğimiz haftalarda boşanan Murat Özdemir’in adı genç şarkıcı Elif Buse Doğan ile anılmaya başlanmıştı. Hatta ikilinin geçtiğimiz günlerde bir gece kulübünde birlikte eğlendikleri, Özdemir'in sevgilisinin sahne aldığı mekanda onu yalnız bırakmadığı iddia edilmişti. Gündeş ile boşanmasının sebebi bu ilişki olup olmadığı merak konusu olurken yeni iddialar şok etkisi yarattı. 

Buyrun detaylara...

Kaynak: Snop Magazin

Kaynak: https://x.com/snobmagazin/status/1980...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ebru Gündeş ile Murat Özdemir, Şubat 2024’te dünyaevine girmişti.

Ebru Gündeş ile Murat Özdemir, Şubat 2024’te dünyaevine girmişti.

Jet hızıyla başlayan ilişkileri aynı hızda da bitti. Çift, 27 Eylül 2025’te tek celsede anlaşmalı olarak boşandı. Gündeş, ayrılık sonrası yaptığı açıklamada, “Zaman içinde yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle maalesef ayrılma kararı aldık” diyerek dostane bir veda mesajı vermişti. Ancak perde arkasında yaşananlar, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Boşanmanın hemen ardından, Murat Özdemir’in ünlü türkücü Elif Buse Doğan ile aşk yaşadığı iddiaları ortalığı karıştırdı.

Boşanmanın hemen ardından, Murat Özdemir’in ünlü türkücü Elif Buse Doğan ile aşk yaşadığı iddiaları ortalığı karıştırdı.

İkilinin geçtiğimiz günlerde bir gece kulübünde birlikte eğlendikleri ve Özdemir’in sevgilisinin sahne aldığı mekanda onu yalnız bırakmadığı öne sürüldü. Bu görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, “Bu ilişki Ebru Gündeş’in evliliğini mi bitirdi?” sorusu gündemin merkezine oturdu.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Son olarak yeni detaylar "İhanet" iddialarını güçlendirdi!

Son olarak yeni detaylar "İhanet" iddialarını güçlendirdi!

Sinop Magazin’in iddiasına göre, Ebru Gündeş, eşi Murat Özdemir ile Elif Buse Doğan arasındaki mesajlaşmaları yakaladıktan sonra soluğu mahkemede aldı. Hatta ikilinin yaklaşık bir aydır Kuruçeşme’de bir otelde birlikte kaldıkları bile konuşuluyor. Şimdilik taraflardan resmi bir açıklama gelmezken, sosyal medyada “ihanet iddiası” tartışması büyümeye devam ediyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
SİNCAPTIR

canları cehenneme yani bize ne

"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.