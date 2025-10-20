Yasak Aşk İddiası: Ebru Gündeş ve Murat Özdemir'in Boşanma Nedeni Ortaya Çıktı!
Ebru Gündeş ile geçtiğimiz haftalarda boşanan Murat Özdemir’in adı genç şarkıcı Elif Buse Doğan ile anılmaya başlanmıştı. Hatta ikilinin geçtiğimiz günlerde bir gece kulübünde birlikte eğlendikleri, Özdemir'in sevgilisinin sahne aldığı mekanda onu yalnız bırakmadığı iddia edilmişti. Gündeş ile boşanmasının sebebi bu ilişki olup olmadığı merak konusu olurken yeni iddialar şok etkisi yarattı.
Ebru Gündeş ile Murat Özdemir, Şubat 2024’te dünyaevine girmişti.
Boşanmanın hemen ardından, Murat Özdemir’in ünlü türkücü Elif Buse Doğan ile aşk yaşadığı iddiaları ortalığı karıştırdı.
Son olarak yeni detaylar "İhanet" iddialarını güçlendirdi!
