Çizme ve Kazağını İçlikten Hallice Bir Şortla Kombinleyen Yasemin Ergene Tarzıyla Dillere Fena Düştü!

İş insanı İzzet Özilhan ile 14 yıllık evliliğini geçtiğimiz ay bitiren Yasemin Ergene, boşanmanın ardından soyadını değiştirip yeniden “Ergene” olarak dönmüştü. Ayrılığın ardından yakın arkadaşlarıyla yurt dışına tatile çıkan eski oyuncu, şimdilerde doğayla iç içe paylaşımlarıyla gündemde. Ancak boxer'a benzeyen beyaz mini şortlu son pozu sosyal medyada dillere fena düştü.
“Doktorlar” dizisindeki Ela karakteriyle hafızalara kazınan Yasemin Ergene'yi mutlaka tanıyorsunuzdur.
Boşanmasının üzerinden çok geçmeden bu kez Yasemin Ergene'nin kalbini ünlü estetik cerrah Karaca Başaran'a kaptırdığı iddia edilmişti.
Şimdilerde yeniden bekar hayatına alışmaya çalışan Ergene, doğayla iç içe huzurlu pozlarını paylaşmayı ihmal etmiyor.
