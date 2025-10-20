onedio
Çizme ve Kazağını İçlikten Hallice Bir Şortla Kombinleyen Yasemin Ergene Tarzıyla Dillere Fena Düştü!

Çizme ve Kazağını İçlikten Hallice Bir Şortla Kombinleyen Yasemin Ergene Tarzıyla Dillere Fena Düştü!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
20.10.2025 - 11:30

İş insanı İzzet Özilhan ile 14 yıllık evliliğini geçtiğimiz ay bitiren Yasemin Ergene, boşanmanın ardından soyadını değiştirip yeniden “Ergene” olarak dönmüştü. Ayrılığın ardından yakın arkadaşlarıyla yurt dışına tatile çıkan eski oyuncu, şimdilerde doğayla iç içe paylaşımlarıyla gündemde. Ancak boxer'a benzeyen beyaz mini şortlu son pozu sosyal medyada dillere fena düştü.

Buyrun birlikte bakalım.

"Doktorlar" dizisindeki Ela karakteriyle hafızalara kazınan Yasemin Ergene'yi mutlaka tanıyorsunuzdur.

“Doktorlar” dizisindeki Ela karakteriyle hafızalara kazınan Yasemin Ergene'yi mutlaka tanıyorsunuzdur.

2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan'la tanışıp jet hızıyla evlenmeye karar veren Ergene'nin bu evlilikten Emine ve Ela isminde iki kızı oldu. Tam 14 yıl evli kalan çift geçtiğimiz Eylül ayında sessiz sedasız boşanmıştı. İhanet ve aldatma iddiaları ortaya atılsa da Ergene bu iddiaları net bir şekilde yalanlamıştı. Ünlü isim yaptığı açıklamada 'Basında yer alan 'ihanet' ve 'aldatma' içerikli iddiaların gerçeği yansıtmadığını özellikle belirtmek isterim. Özel hayatımıza ilişkin doğruluk payı bulunmayan haberlerin gündeme gelmesini üzüntüyle takip etmekteyim.' ifadelerini kullanmıştı.

Boşanmasının üzerinden çok geçmeden bu kez Yasemin Ergene'nin kalbini ünlü estetik cerrah Karaca Başaran'a kaptırdığı iddia edilmişti.

Boşanmasının üzerinden çok geçmeden bu kez Yasemin Ergene'nin kalbini ünlü estetik cerrah Karaca Başaran'a kaptırdığı iddia edilmişti.

Ancak Ergene'nin bu iddiaları yalanladığı konuşulmuştu. Bizzat açıklama yapmasa da ünlü ismin yakın çevresinden gelen duyumlar bu yöndeydi.

Kaçıranlar için detaylardan burada bahsetmiştik:

Şimdilerde yeniden bekar hayatına alışmaya çalışan Ergene, doğayla iç içe huzurlu pozlarını paylaşmayı ihmal etmiyor.

Şimdilerde yeniden bekar hayatına alışmaya çalışan Ergene, doğayla iç içe huzurlu pozlarını paylaşmayı ihmal etmiyor.

Ancak beyaz mini şortu, siyah kazak ve çizme kombini sosyal medyada epey ses getirdi. Takipçileri mini şortu boxer'a benzetince esprili yorumlar havada uçuştu. “Don giymiş”, “Şort değil bu bildiğin beyaz boxer” ve “İçliği şort diye kakalayamazsınız ya” gibi yorumlar yapıldı. Peki siz tarzını nasıl buldunuz? Yorumlara bekliyoruz 😅

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
