Asgari Ücretten Bi' Haber Olan Şeyma Subaşı'nın Ekonomi Tavsiyesi Sosyal Medyada Tepki Çekti
Hayatımıza Acun Ilıcalı ile yaşadığı evlilikle giren Şeyma Subaşı, boşandıktan sonra da popülerliğini korudu. Sosyal medyada paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Subaşı'nın “Günlük 20 bin TL harcayarak gayet güzel yaşanır” şeklindeki sözleriyle sosyal medyada tekrar tartışma konusu oldu. Sosyal medya kullanıcılarından “Birisi şu ablaya asgari ücretin 22 bin.104 TL olduğunu söylesin” yorumları geldi.
Instagram'da 3 milyona yakın takipçisi bulunan Şeyma Subaşı, özellikle lüks yaşam tarzı, tatil paylaşımları ve ilginç açıklamalarıyla sık sık magazin sayfalarında yer alıyor.
Ama keşke sadece bu tarz açıklamaları olsa...
Bu kez de “İnsanlar günlük 20 bin TL harcayarak gayet yüksek standartta bir yaşam sürebilir.” sözleriyle tepki çekti.
