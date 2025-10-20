onedio
Asgari Ücretten Bi' Haber Olan Şeyma Subaşı'nın Ekonomi Tavsiyesi Sosyal Medyada Tepki Çekti

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
20.10.2025 - 09:52

Hayatımıza Acun Ilıcalı ile yaşadığı evlilikle giren Şeyma Subaşı, boşandıktan sonra da popülerliğini korudu. Sosyal medyada paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Subaşı'nın “Günlük 20 bin TL harcayarak gayet güzel yaşanır” şeklindeki sözleriyle sosyal medyada tekrar tartışma konusu oldu. Sosyal medya kullanıcılarından “Birisi şu ablaya asgari ücretin 22 bin.104 TL olduğunu söylesin” yorumları geldi.

Buyrun detaylara...

Instagram'da 3 milyona yakın takipçisi bulunan Şeyma Subaşı, özellikle lüks yaşam tarzı, tatil paylaşımları ve ilginç açıklamalarıyla sık sık magazin sayfalarında yer alıyor.

Geçtiğimiz günlerde Melisa hakkında yaptığı “Çok zeki. Çok zeki! Herhalde böyle bir anne babadan böyle bir şey çıkması normaldi ama bizim çok upgraded versiyonumuz o! Babayla da beraber, anneyle de beraber. Ailede çok güzel bir iletişimimiz var, çok şükür. ” açıklamasıyla da gündeme gelen Subaşı, kızını pohpohlarken, hem Ilıcalı'ya hem kendine övgü yağdırmayı da ihmal etmemişti.

Ama keşke sadece bu tarz açıklamaları olsa...

Hatırlarsanız geçtiğimiz Haziran ayında 'Her insan günlük 7-8 bin TL harcayarak çok rahat tatil yapabilir. Gözlerinde büyütüyorlar.' şeklinde söylemiyle sosyal medyada tepki çekmişti.

Bu kez de “İnsanlar günlük 20 bin TL harcayarak gayet yüksek standartta bir yaşam sürebilir.” sözleriyle tepki çekti.

Daha önce katıldığı bir programdaki ekonomi tavsiyeleri aylar sonra tekrar sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada kimi 'Asgari ücretin her gün yattığını sanıyo herhalde hanımefendi' yorumunda bulunurken, kimi de 'Aklı başında değil' diyerek tepki gösterdi.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
