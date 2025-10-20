Koşun Kavga Var: Ojani Noa, Eski Eşi Jennifer Lopez'i Aldatmakla Suçladı!

Ardından 2001’de dansçı Cris Judd ile kısa bir evlilik yaşamış, en uzun evliliğini ise 2004–2014 yılları arasında şarkıcı Marc Anthony ile yapmıştı. Çiftin bu birliktelikten Max ve Emme adında ikiz çocukları olmuştu.

Geçtiğimiz saatlerde Lopez eski evliliklerine atıfta bulunarak 'Beni çok değiştirdi. Hiçbir zaman gerçekten sevilmedim' dedi. Lopez’in sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, ilk eşi Ojani Noa Lopez'e tepki göstererek, 'Sorun biz değiliz, sensin. Çok sevildin, 4 kez evlendin ama aldattın. Mağduru oynama' ifadelerini kullandı. Lopez yanıt verir mi dersiniz? 😬