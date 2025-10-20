onedio
Koşun Kavga Var: Ojani Noa, Eski Eşi Jennifer Lopez'i Aldatmakla Suçladı!

Koşun Kavga Var: Ojani Noa, Eski Eşi Jennifer Lopez'i Aldatmakla Suçladı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
20.10.2025 - 10:42

Tam 4 kez evlenen ancak aradığı aşkı bulamayan dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, özel hayatı hakkında yaptığı çarpıcı bir açıklamayla gündeme bomba gibi düştü. Eski evliliklerine gönderme yaparak “Hiçbir zaman gerçekten sevilmedim” diyen Lopez’in sözleri sosyal medyada yankı uyandırırken, eski eşi Ojani Noa’dan da çok sert bir cevap geldi. Noa, “Dört kez evlendin ama hep aldattın. Mağduru oynama.” diyerek Lopez’e adeta ateş püskürdü.

İşte detaylar...

Konserleri hınca hınç dolan, her ülkede büyük hayran kitlesi olan Jennifer Lopez, kariyerindeki mutluluğu özel hayatında bir türlü bulamıyor.

Konserleri hınca hınç dolan, her ülkede büyük hayran kitlesi olan Jennifer Lopez, kariyerindeki mutluluğu özel hayatında bir türlü bulamıyor.

4 kez evlilik geçiren ancak bir türlü huzuru bulamayan dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, son olarak 2022’de oyuncu Ben Affleck ile dünyaevine girmiş, inişli çıkışlı evliliklerini 2024’te tek celsede sonlandırmıştı. Bu Lopez’in dördüncü evliliğiydi.

İlk evliliğini 1997'de Kübalı garson Ojani Noa ile yapan Lopez, sadece 11 ay sonra boşanmıştı.

İlk evliliğini 1997’de Kübalı garson Ojani Noa ile yapan Lopez, sadece 11 ay sonra boşanmıştı.

Ardından 2001’de dansçı Cris Judd ile kısa bir evlilik yaşamış, en uzun evliliğini ise 2004–2014 yılları arasında şarkıcı Marc Anthony ile yapmıştı. Çiftin bu birliktelikten Max ve Emme adında ikiz çocukları olmuştu.

Geçtiğimiz saatlerde Lopez eski evliliklerine atıfta bulunarak 'Beni çok değiştirdi. Hiçbir zaman gerçekten sevilmedim' dedi. Lopez’in sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, ilk eşi Ojani Noa Lopez'e  tepki göstererek, 'Sorun biz değiliz, sensin. Çok sevildin, 4 kez evlendin ama aldattın. Mağduru oynama' ifadelerini kullandı. Lopez yanıt verir mi dersiniz? 😬

