Amerika'da Doktorluk Yapmaya Başlayan Türkiye Güzeli İdil Bilgen Son Haliyle "Yurt Dışı Yaramış" Dedirtti!
2024 Türkiye Güzeli seçildiğinde büyük tartışmalar yaratan İdil Bilgen'in adını kısa sürede tüm Türkiye duymuştu. Ardından Hindistan'da düzenlenen Miss World sahnesinde ülkemizi temsil ederken dereceye giremeyince yine sosyal medyanın diline düşmüştü. Geçtiğimiz haftalarda Amerika'ya taşındığını duyuran genç doktorun son paylaşımı 'Yurt dışı yaramış' dedirtti.
Gelin birlikte bakalım...
2024 yılında Türkiye Güzeli seçildiğinde hem güzelliği hem de doktorluk unvanıyla gündeme oturan İdil Bilgen, o günden bu yana kariyerini bambaşka bir noktaya taşıdı.
Ancak Bilgen, magazin sayfalarına sadece güzelliğiyle değil, kariyeriyle de konu oluyor.
Bir süredir sessiz sedasız bir yaşam sürdüren genç doktor geçtiğimiz saatlerde ayna karşısında verdiği sade ama şık pozu ile yeniden gündeme geldi.
