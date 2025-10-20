onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Amerika'da Doktorluk Yapmaya Başlayan Türkiye Güzeli İdil Bilgen Son Haliyle "Yurt Dışı Yaramış" Dedirtti!

Amerika'da Doktorluk Yapmaya Başlayan Türkiye Güzeli İdil Bilgen Son Haliyle "Yurt Dışı Yaramış" Dedirtti!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
20.10.2025 - 08:48

2024 Türkiye Güzeli seçildiğinde büyük tartışmalar yaratan İdil Bilgen'in adını kısa sürede tüm Türkiye duymuştu. Ardından Hindistan'da düzenlenen Miss World sahnesinde ülkemizi temsil ederken dereceye giremeyince yine sosyal medyanın diline düşmüştü. Geçtiğimiz haftalarda Amerika'ya taşındığını duyuran genç doktorun son paylaşımı 'Yurt dışı yaramış' dedirtti. 

Gelin birlikte bakalım...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2024 yılında Türkiye Güzeli seçildiğinde hem güzelliği hem de doktorluk unvanıyla gündeme oturan İdil Bilgen, o günden bu yana kariyerini bambaşka bir noktaya taşıdı.

2024 yılında Türkiye Güzeli seçildiğinde hem güzelliği hem de doktorluk unvanıyla gündeme oturan İdil Bilgen, o günden bu yana kariyerini bambaşka bir noktaya taşıdı.

Miss World sahnesinde de ülkemizi temsil eden genç doktor, yarışmada çeyrek finale kalmasına rağmen dereceye giremeyince sosyal medyada “Çeyrek finale kalması bile mucize” yorumları almıştı.

O yorumlardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Ancak Bilgen, magazin sayfalarına sadece güzelliğiyle değil, kariyeriyle de konu oluyor.

Ancak Bilgen, magazin sayfalarına sadece güzelliğiyle değil, kariyeriyle de konu oluyor.

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Bilgen, Sağlık Bakanlığı’nın 118. dönem devlet hizmeti kapsamında Bingöl’ün Yayladere ilçesine atanmıştı. Ancak doktorluk yolculuğunu Türkiye’de değil, Amerika’da sürdürmeye karar vermişti. Geçtiğimiz haftalarda New York’a taşındığını duyuran Bilgen, bir üniversite hastanesinde cerrahi alanda ihtisas eğitimine başladığını paylaşmıştı. “Odaklandığında, sıkı çalıştığında ve sebat ettiğinde hayaller gerçek olur. Sen hayal gücünün kısıtlamasısın. Aklına koyduğun her şeyi yapabilirsin” notuyla yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem olmuştu.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Bir süredir sessiz sedasız bir yaşam sürdüren genç doktor geçtiğimiz saatlerde ayna karşısında verdiği sade ama şık pozu ile yeniden gündeme geldi.

Bir süredir sessiz sedasız bir yaşam sürdüren genç doktor geçtiğimiz saatlerde ayna karşısında verdiği sade ama şık pozu ile yeniden gündeme geldi.

Siyah elbisesi, zarif duruşu ve güzelliğiyle dikkat çeken Bilgen bu haliyle “Yurt dışı yaramış!” dedirtti. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyoruz...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
35
13
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın