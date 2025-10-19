onedio
İngiltere’den Ömürlük Vize Alan Mustafa Sandal Mutluluğunu Paylaştı: Sosyal Medyada Övgü Yağdı!

Gülistan Başköy
19.10.2025 - 14:12

90'lı yıllarının sonundan itibaren hit şarkılarıyla pop müziğinin efsane isimlerinden biri olmayı başaran Mustafa Sandal, kariyerine bir uluslararası başarı daha ekledi! İngiltere Sanat Konseyi tarafından “uluslararası sanatçı” olarak kabul edilen ilk Türk şarkıcı unvanını kazandığını duyuran Sandal, “İngiltere gibi müziğin kalbi olan bir ülkeden bu statüyü almak büyük onur” sözleriyle mutluluğunu paylaştı. Bu büyük başarısı da kısa sürede sosyal medyada gündem oldu, tebrik mesajları yağmur gibi yağdı.

Buyrun detaylara...

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, İngiltere’den gelen bir haberle kariyerinin en gurur verici dönemlerinden birini yaşıyor.

Aya Benzer, İsyankar, Pazara Kadar, Araba, Jest Oldu gibi birçok hit şarkıyla 90'lı yıllardan bu yana dinlenmeyi başaran Sandal, geçtiğimiz saatlerde gurur verici bir haberi duyurdu. İngiltere Sanat Konseyi tarafından “uluslararası sanatçı” statüsüne layık görülen Sandal, bu unvan sayesinde ömür boyu geçerli global sanatçı vizesi ve oturum hakkı kazandı. Böylece İngiltere, ilk kez bir Türk şarkıcıya bu ayrıcalığı tanımış oldu.

Sandal, güzel haberi şu sözlerle paylaştı:

Sandal’ın bu başarısı kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı:

