İngiltere’den Ömürlük Vize Alan Mustafa Sandal Mutluluğunu Paylaştı: Sosyal Medyada Övgü Yağdı!

90'lı yıllarının sonundan itibaren hit şarkılarıyla pop müziğinin efsane isimlerinden biri olmayı başaran Mustafa Sandal, kariyerine bir uluslararası başarı daha ekledi! İngiltere Sanat Konseyi tarafından “uluslararası sanatçı” olarak kabul edilen ilk Türk şarkıcı unvanını kazandığını duyuran Sandal, “İngiltere gibi müziğin kalbi olan bir ülkeden bu statüyü almak büyük onur” sözleriyle mutluluğunu paylaştı. Bu büyük başarısı da kısa sürede sosyal medyada gündem oldu, tebrik mesajları yağmur gibi yağdı.

Buyrun detaylara...