Boşanmayı İhanet mi Getirdi? Ebru Gündeş'in Eski Kocası Murat Özdemir Ünlü Şarkıcıyla Aşk Yaşıyor!
Ebru Gündeş ve Murat Özdemir’in kısa süren evliliği geçtiğimiz haftalarda anlaşmalı boşanmayla sona ermişti. Boşanma süreci olgun ve dostane bir şekilde yürütülmüş, taraflar tazminat veya nafaka talep etmemişti.
Ebru Güneş'in eski eşi Murat Özdemir’in adı ise yeni aşk haberlerine biraz hızlı bulaştı! Magazinburada'nın özel haberine göre, 3 hafta önce Ebru Gündeş'le evliliğini bitiren Murat Özdemir'in ünlü şarkıcıyla aşk yaşadığı iddia edildi.
Kaynak: Magazin Burada
Ebru Gündeş ve Murat Özdemir'in 19 aylık evliliği, 27 Eylül 2025 tarihinde Beykoz Adliyesi'nde tek celsede gerçekleşen anlaşmalı boşanma ile sona ermiş, magazin gündemi şok ayrılıkla sallanmıştı.
