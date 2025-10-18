onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Boşanmayı İhanet mi Getirdi? Ebru Gündeş'in Eski Kocası Murat Özdemir Ünlü Şarkıcıyla Aşk Yaşıyor!

Boşanmayı İhanet mi Getirdi? Ebru Gündeş'in Eski Kocası Murat Özdemir Ünlü Şarkıcıyla Aşk Yaşıyor!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
19.10.2025 - 00:35

Ebru Gündeş ve Murat Özdemir’in kısa süren evliliği geçtiğimiz haftalarda  anlaşmalı boşanmayla sona ermişti. Boşanma süreci olgun ve dostane bir şekilde yürütülmüş, taraflar tazminat veya nafaka talep etmemişti.

Ebru Güneş'in eski eşi Murat Özdemir’in adı ise yeni aşk haberlerine biraz hızlı bulaştı! Magazinburada'nın özel haberine göre, 3 hafta önce Ebru Gündeş'le evliliğini bitiren Murat Özdemir'in ünlü şarkıcıyla aşk yaşadığı iddia edildi. 

Kaynak: Magazin Burada

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ebru Gündeş ve Murat Özdemir'in 19 aylık evliliği, 27 Eylül 2025 tarihinde Beykoz Adliyesi'nde tek celsede gerçekleşen anlaşmalı boşanma ile sona ermiş, magazin gündemi şok ayrılıkla sallanmıştı.

Ebru Gündeş ve Murat Özdemir'in 19 aylık evliliği, 27 Eylül 2025 tarihinde Beykoz Adliyesi'nde tek celsede gerçekleşen anlaşmalı boşanma ile sona ermiş, magazin gündemi şok ayrılıkla sallanmıştı.

Duruşmaya katılmaya, avukatları aracılığıyla boşanan Ebru Gündeş ve Murat Özdemir düğünlerinde olduğu gibi sessiz sedasız bir şekilde evliliklerini bitirmişti.

Ebru Gündeş, boşanma kararını sosyal medya hesabından “Büyük bir sevgiyle, kısa sürede yapmış olduğumuz evliliğimizde zaman içinde yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle maalesef ayrılma kararı almış bulunmaktayız. Evliliğimizi bitirmiş olsak da saygımız ve dostluğumuz baki kalacaktır” sözleriyle duyurmuştu.

Magazinburada'nın özel haberine göre, yaklaşık 3 hafta önce Ebru Gündeş'le evliliğini bitiren Murat Özdemir'in ünlü bir şarkıcıyla aşk yaşadığı iddia edildi.

Magazinburada'nın özel haberine göre, yaklaşık 3 hafta önce Ebru Gündeş'le evliliğini bitiren Murat Özdemir'in ünlü bir şarkıcıyla aşk yaşadığı iddia edildi.

Murat Özdemir’in, türkücü Elif Buse Doğan ile bir ilişki yaşadığı öne sürüldü. İkilinin geçtiğimiz günlerde bir gece kulübünde birlikte eğlenirken objektiflere yansıdığı, Murat Özdemir'in sevgilisinin sahne aldığı mekanda da onu yalnız bırakmadığı söylendi.

Magazin çevrelerinde ise bu yeni aşkın, Ebru Gündeş ile boşanmasının sebebi olup olmadığı merak konusu oldu!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın