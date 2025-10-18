Mehmet Dinçerler'le Aşk İddiaları Gündeme Oturan Miss Turkey Güzeli Mira Atagül Nereye Kaçacağını Bilemedi!
Magazin dünyasının her hareketi mercek altına alınan isimlerinden Mehmet Dinçerler, Hadise ile yaşadığı kısa ve gündem yaratan evlilikle uzun süre konuşulmuştu. Marmaris’te sabah saatlerinde magazine düşen bir kare, magazin gündemini bir anda salladı. Miss Turkey güzeli Mira Atagül, Dinçerler'le görüntülenmesi sonrası Akif Yaman’ın yönelttiği aşk sorularını yanıtsız bırakıp hızlıca kameralardan uzaklaştı!
Sosyal medyada paylaşılan karelerde, Dinçerler’in Miss Turkey güzeli Mira Atagül ile sabah sahilde yürüyüş yaptığı ortaya çıktı.
O kareler sonrası Miss Turkey 2022 finalistlerinden model Mira Atagül'e çıkan aşk haberleri soruldu.
