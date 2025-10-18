onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Mehmet Dinçerler'le Aşk İddiaları Gündeme Oturan Miss Turkey Güzeli Mira Atagül Nereye Kaçacağını Bilemedi!

Mehmet Dinçerler'le Aşk İddiaları Gündeme Oturan Miss Turkey Güzeli Mira Atagül Nereye Kaçacağını Bilemedi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
18.10.2025 - 23:35

Magazin dünyasının her hareketi mercek altına alınan isimlerinden Mehmet Dinçerler, Hadise ile yaşadığı kısa ve gündem yaratan evlilikle uzun süre konuşulmuştu. Marmaris’te sabah saatlerinde magazine düşen bir kare, magazin gündemini bir anda salladı. Miss Turkey güzeli Mira Atagül, Dinçerler'le görüntülenmesi sonrası Akif Yaman’ın yönelttiği aşk sorularını yanıtsız bırakıp hızlıca kameralardan uzaklaştı!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sosyal medyada paylaşılan karelerde, Dinçerler’in Miss Turkey güzeli Mira Atagül ile sabah sahilde yürüyüş yaptığı ortaya çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan karelerde, Dinçerler’in Miss Turkey güzeli Mira Atagül ile sabah sahilde yürüyüş yaptığı ortaya çıktı.

Mehmet Dinçerler'in en büyük sansasyonu ise şüphesiz Hadise ile 2022’de yaptığı evlilik olmuştu. Mart ayında nişanlanan çift, Nisan’da Çırağan Sarayı’nda sessiz sedasız evlenmiş, ancak evlilik kısa sürede sona ermişti. 

Aradan zaman geçti ve Dinçerler, geçtiğimiz ay Marmaris’te bir gece kulübünde eski eşinin şarkısı eşliğinde eğlenirken objektiflere takıldı. Ardından Miss Turkey güzeli ile görüntülenen Dinçerler yeni aşk iddialarına karıştı.

Detaylardan bahsetmiştik:

O kareler sonrası Miss Turkey 2022 finalistlerinden model Mira Atagül'e çıkan aşk haberleri soruldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın